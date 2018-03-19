自由開講》教育大學校長怎麼會說這樣的話？

◎陳振

台北市立教育大學校長戴遐齡在某報投書說，民主的政府應該思考，如何創造最優質、最有競爭力的生活環境，才是兩岸競爭的正道！危機正是轉機，面對對岸大張旗鼓的提供各項產業優惠政策，吸引台商和科技人才，強挖牆角，應大幅放寬台生的就學限制。

台北市立大學校長戴遐齡（右）說，面對對岸大張旗鼓的提供各項產業優惠政策，吸引台商和科技人才，強挖牆角，應大幅放寬台生的就學限制。（資料照）

到底有沒有搞錯，市立教育大學校長怎麼會說這樣的話？如果這麼好，戴校長為何不鼓勵該校學生盡量前往就讀？如果師生都去了，或至少去三分之一，哪麼你這校長位子還能保得住嗎？難道台灣的教育與生活環境會比中國差嗎？如果中國教育與生活環境這麼好，戴校長為何不以身作則先過去？屆時是否還能當校長？

她又說，台灣執政者當展現民主的風範，順應潮流，用更寬闊的胸襟，看待赴大陸就業和就學的台青，而不是全力封鎖，或懷抱楚材晉用的狹隘想法，多方阻撓。那麼有朝一日，今日選擇離鄉打拚的台青，何嘗不會如一九六○、七○年代留學歐美的學子，回台貢獻所學，再次繁榮昌盛台灣社會？

此說又更荒唐了，居然將中國比喻為歐美！試問，中國有歐美國家所有的自由、民主與人權的觀念嗎？師生可以在校園中高談闊論各項議題而不擔心自己生活可能處處被限制嗎？以目前中國的「自由」與「民主」程度看，去留學的學生能學到甚麼東西？

筆者有位友人的兒子，三年前去對岸某名校讀醫學系，且有獎學金，第二年該校「書記」要求台灣留學生需要入黨才能繼續享受獎學金，其兒子不願意，隨即馬上打道回台，只是不知是否須退還獎學金？還有位友人到對岸念中醫，被要求年捐二十萬人民幣，才准其畢業。試問，歐美國家會這麼做嗎？

戴校長以前應該也曾受國民黨的黨國教育，國民黨教育她要「小心」中國的統戰陰謀，難道她都忘了嗎？是否國民黨的教育都是騙人的？其實近年來，不是也有許多台商到中國經商被騙或被殺嗎？為何堂堂一位教育大學校長，「明知山有虎，偏向虎山行」？自己不去也罷，為何鼓勵台灣學生過去？

（教師）

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