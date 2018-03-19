法操》土豪哥要求看財力證明是在狡辯嗎？

大家先來想一個情況，假設今天的被害人是一個長期臥病無法工作、每個月要花20萬看病的老人，和一個坐擁上億家產衣食無虞的首富，他們如果都跟行為人要求每個月25萬元的扶養費，您覺得合理嗎？！

土豪哥拒賠小模家屬，反要求調查對方財力。（資料照）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，03月12日，台北地方法院針對W飯店毒趴命案的「民事部分」開庭審理。據報導，土豪哥的律師指出希望法院待刑事二審辯論終結後再行審理，並要求家屬提出相關財力證明。另外，民事損害賠償部分小模家屬起訴要求土豪哥及飯店、飯店員工等連帶賠償問題，法院認為飯店及飯店員工不符合賠償要件，裁定駁回。

為什麼要被害人家屬的「財力證明」？

民事損害賠償訴訟案件，算是民事案件中常見的類型，但也具有十分複雜的部份。其中，在請求「扶養費用」的部分就常常是案件中爭論的點。

按照民法第192條第2項的規定，若被害人對第三人負有「法定扶養義務」的話，加害人就應該對第三人負損害賠償責任。至於所謂「法定扶養義務」，在民法親屬編第5章扶養章節設有詳細規定。

我們以本次案件來說明，本次案件中，小模的和其父母按照民法第1114條第1款互負扶養義務，雖然同法第1117條第1項有「無謀生能力」的限制，但因為父母是第2項所稱的「直系血親尊親屬」，故小模對她的父母仍然有法定扶養義務。

然而，雖然有法定扶養義務，但不代表義務是無窮盡的。大家來想一個情況，假設今天的被害人是一個長期臥病無法工作、每個月要花20萬看病的老人，和一個坐擁上億家產衣食無虞的首富，他們如果都跟行為人要求每個月25萬元的扶養費，您覺得合理嗎？

因為這個原因，法院在審酌扶養費的多寡時，勢必得依據受害者家屬的財力進行審酌，才不會有明明不需要人扶養，卻仍要求高額扶養費賠償的狀況發生。

犯罪被害人補償金，可不可以抵損害賠償金？

本案中另一個有趣的問題是：小模的父母有申請犯罪被害人補償金，那這筆補償金會不會有民法216條之1的適用，使損害賠償金額必須扣除所補償金額的問題呢？這必須要從犯罪被害人補償金的性質說起。

犯罪被害人補償金的設置，根據法務部的說明，是「對於因他人犯罪行為被害而死亡者之遺屬、受重傷者或性侵害之被害人，由國家予以補償之機制，爾後國家再向依法負賠償責任之人求償，避免被害人求償無門」所設的制度。性質上並不是「國家負擔賠償義務」，而是「國家先幫加害人墊付」的概念。

再者，由於為了避免有重複補償的狀況，在犯罪被害人保護法第11條就有說：當犯罪被害人已經收受加害人的損害賠償、或受有其他保險金時，就必須要從補償金中扣除。這樣的規定，是為了要避免出現受害人因為加害人的行為，在重複補償的情況下導致有「賺到錢」的狀況。

但是有趣的問題在於，如果今天是犯罪被害人補償金先拿到，那加害人的損害賠償金需要扣除補償金額嗎？這個答案是肯定的，因為項前面說到的那樣，犯罪被害人補償金是「國家先幫加害人墊付」的性質，因此依據犯罪被害人保護法第12條第1項規定：國家於支付犯罪被害補償金後，於補償金額範圍內，對加害人有求償權。因此，在高等法院台中分院105前上字第167號判決，及高等法院105年上字第1453號判決等都認為，應該要扣除補償金。

舉例來說假設今天A撞傷B，A應該要賠償B的金額為新台幣100萬元，而B先受有20萬元的補償金。此時，由於國家先幫A墊了20萬元，則A只要在給B 80萬元就好。至於被扣掉的20萬元，則是由國家去跟A追討，有點類似保險法上「保險代位」的模式。也就是說，B理論上會全額受償；而A理論上也會負擔「全部」的賠償責任，只是給的對象不一樣。

至於本次小模父母對土豪哥請求賠償的結果到底會如何？就讓我們繼續看下去吧！

本文經授權轉載自法操：土豪哥要求看財力證明是在狡辯嗎？