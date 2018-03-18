法操》抗告可以抗到檢察官爽為止嗎？

由於現在抗告沒有像更審或再議一樣的規定，導致只要上級法院撤銷發回，檢察官就可以一直抗告到爽為止的狀況。

彰化地方法院 （圖片來自彰化地院官網）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，彰化地院院檢之爭案情又有了新的進展，先前彰化地院做成的的裁定經檢察官抗告後，台中高分院將該裁定撤銷並發回彰化地院。就在03月14日，彰化地院再次做出交保裁定，檢察官也正在考量是否繼續提起抗告。

彰化院檢爭議示意圖 （法操製作）

抗告抗到爽為止

相信大家看完這篇新聞一定會想：他們是要玩多久啊！而這跟抗告次數並無限制有一定的關係。

以本件羈押案件為例：根據現行刑事訴訟法第93條第3項但書規定，檢察官若認為被告有羈押之必要得聲請法院羈押被告。而法院在收到羈押聲請後，會開一場羈押庭決定是否羈押，這邊法院作成的決定就是「是否羈押的『裁定』」。

在法院作成裁定以後，如果檢察官覺得還是有羈押的必要的話，檢察官就可以依據同法第403條第1項規定，向該法院的直接上級法院（本案就是高等法院台中分院）提起抗告。

當檢察官提起抗告後，高等法院有幾種選擇：

1. 撤銷地方法院的裁定，並發回。

2. 駁回檢察官的抗告。

3. 自己做出裁定。

而其中最有問題的就是第1種！

當台中高分院撤銷彰化地院的裁定以後，彰化地院就得針對同一件事做成一個新的裁定。如果這個裁定是不押，檢察官又覺得應該要押，那就可以再拿著這個「新的」裁定去向高院提抗告。如果高院又撤銷發回、地院又一樣不押，就有可能一直重複這個程序到其中一方受不了為止。

這樣的狀況在民國95年的台開案也曾發生過，當時的被告前總統女婿趙建銘等人，檢察官認為應該羈押，但台北地院認為交保即可。為了得到羈押裁定，台北地檢總共提出了3次抗告，最後在第三次抗告時，由高等法院駁回抗告告終。

再議和更審已經有次數限制，抗告也應該要有！

相較於抗告，目前針對不起訴處分告訴人的再議聲請、及最高法院的更審都已經有限制次數了。而這些限制，都是為了要避免因為告訴人反覆提出再議、或像蘇建和案中最高法院反覆發回更審，導致案件懸而未決，一拖就是數十年的情況再度發生而設。

再議次數的部分，在去年司改國是會議過後，法務部便立即做出回應，並於今年開始施行。依據新修訂的檢察機關妥速辦理刑事案件實施要點第13點規定，便限制如果同一案件第2次聲請再議，上級法院檢察署檢察長或檢察總長仍然認為偵查不完備的話，就應該要自己實施偵查。

同樣的，再反覆發回更審的狀況，依據刑事妥速審判法第8條的規定，如果案件拖了6年、最高法院發回了3次以上，此時，如果高等法院維持原地方法院無罪判決（狀況一）、或高院這次作成無罪判決前，也做了2次無罪判決（狀況二）時，檢察官就不可以再針對此無罪判決提起上訴。

狀況一示意圖 （法操製作）

狀況二示意圖 （法操製作）

呼籲高等法院應該自為裁定！

由於現在抗告沒有像更審或再議一樣的規定，導致只要上級法院撤銷發回，檢察官就可以一直抗告到爽為止的狀況。

因此，我們在此呼籲如果彰化地檢再次聲請抗告，台中高分院應該要自為裁定，使這次羈押問題迅速確定。不然就有可能出現案件都快審完了，羈押裁定還沒確定的窘境，無端浪費訴訟資源。

本文經授權轉載自法操：抗告可以抗到檢察官爽為止嗎？