故事》從「情同手足」到「趕盡殺絕」，周王室與南方鄂國為何走上相愛相殺一途？

政治上沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友。這位深受周天子倚重與愛護的鄂侯馭方，最後誰也沒想到，竟狠狠地背叛了周王朝，更導致兩方從此走上決裂的道路。

◎野蠻小邦周

聽著士兵回傳的戰報，周天子只是沉默著，不發一語。 他不敢相信，也無法想像，那日還一同喝酒射箭的鄂侯馭方，竟然就這麼背叛了他！ 什麼百年臣服、君臣邦誼，那永遠不變的海誓山盟，如今聽來不過是樁笑話。 他曾深深相信的那張臉孔，如今想來卻是那樣模糊，究竟是什麼時候開始的呢？ 那日，鄂侯馭方為了見他一面，特地風塵僕僕趕來，明明就…… 沒想到，才轉過身去，居然和周邊的淮夷勾搭上了，眼下竟敢聯手攻打周王朝！ 既然如此，也莫怪我不留情了，這樣令人憎恨的背叛者，我得不到你，那麼只能選擇毀了你……

這讓周天子又愛又恨的鄂國，其實是一個位於周王朝南方的國度。它存在的時間不算很長，史籍記載也有限，然而這個只存活到西周晚期的國度，卻是周王朝非常重要的政治夥伴，對周天子控制南方淮夷諸國有著舉足輕重的影響。

銘文中的噩國，在史籍中被寫作「鄂國」。鄂國相關的傳世史料並不多，學者光是認定鄂國的地點就眾說紛紜，據說先秦之鄂就有三處：一者為晉國之鄂地；一者為東鄂，在今湖北鄂州；一者為西鄂，在今湖北隨州。

雖然歷史學家無法從史書中認識鄂國的歷史，不過隨著各種傳世、出土的鄂國青銅器及銘文，我們不僅更深刻地認識了這個國家，同時也揭開了一段不為人知、相愛相殺的故事。

銘文中的噩國。（Source：小學堂）

目前所見的時代中，最早的鄂國青銅器屬西周早期，除了少數傳世器外，主要就是湖北隨州安居羊子山 M4 出土約 20 件左右的青銅器。這不僅使我們得知鄂國的具體位置，還能從銘文內容知道，除了鄂侯之外，有能力製作這些青銅器的人尚包括鄂侯的弟弟季曆、鄂仲、鄂叔等貴族。

有趣的是，這些銘文大多不長，內容也很制式化，主要標明作器者的名字，但青銅器的形制、紋飾卻十分特別，令人印象深刻。

下圖的《神面紋卣》，正是出土於湖北隨州羊子山，它的造型相當奇特，不同於青銅器常見的獸面紋、鳳鳥紋，而是以半浮雕的方式勾勒出似人似獸的面貌，其鼻翼到面部明顯隆起、眼部結構近似人目、表情生動醒目，佈滿整個器物主體部分，使其眼、耳、鼻、角等器官也相當具有立體感，彷彿是一張微笑的臉。正因如此，這個《神面紋卣》又被稱作「來自千年前的微笑」，它是不是好像永遠對著你笑，笑得你心裡發寒哪。

湖北隨州羊子山出土的《神面紋卣》。（Source：新浪博客）



不過也不是所有鄂國青銅器都看起來如此神秘詭異，像是傳世器《鄂叔簋》的造型就十分經典，與其他西周早期的方座簋沒有太大差別，唯一較有巧思的部分，在於《鄂叔簋》方座底下還綴有一個可愛的小鈴鐺呢！雖然我們目前不太清楚這個鈴鐺的作用，不過大致可以推測，此時的鄂國製的青銅器除了保有自己特色之外，大概也受到宗周文化不小的影響。

鄂國傳世器《鄂叔簋》。（Source：殷周金文暨青銅器資料庫）

不難想見，這個最遲於西周早期就已成立的邦國，不僅有著自己的青銅作坊，同時也有獨特的地方文化。此時的鄂侯大概深受周王室信賴，因此奉命扼守湖北隨州這個要塞之地，一方面為周王朝監控著淮夷，另一方面也從周王朝獲取各種資源。

鄂國與周王室的好感情一路延續到西周晚期，我們從一些青銅器銘文可以看出兩方交流越來越密切，感情越來越深厚。例如：《鄂侯簋》就提到「鄂侯作王姞媵簋，王姞其萬年，子子孫孫永寶用」，銘文中的「王姞」是指嫁給周王的姞姓女子，而鄂國正是姞姓，因此從這裡可以知道，周王室與鄂國曾經通婚，鄂侯將該國女子嫁給周王。這個記錄，不僅顯示兩方之間的好感情，也可以看出周王室透過通婚攏絡鄂國，並借助它的力量繼續控制附近的淮夷。

《鄂侯簋》中的銘文。（Source：殷周金文暨青銅器資料庫）

周鄂兩方的交好絕非尋常的通婚、或使節往來等，兩方首領會面中最經典的例子還是大家津津樂道的《鄂侯馭方鼎》。銘文內容提到周天子南征角、遹二國，回程途中鄂侯馭方特地趕來晉見周王，並奉納了寶壺、舉行祼禮，鄂侯馭方不僅全程陪著周王，兩人還一同射箭、飲酒，多麼和樂融融呀！這場見面會讓周王龍心大悅，賞賜了許多美玉、馬匹和箭矢，而鄂侯馭方也為了紀念這件事特地鑄造青銅器，以宣揚周天子的美好。

在目前所見的諸侯國青銅器中，很少看到像鄂侯馭方如此備受周王禮遇的諸侯，不但可以看出兩人情比金堅的情誼，更能深刻感受到，周王朝在西周晚期動盪不安的局勢下，必須維持南方相對穩定的政策，因此對周王而言，鄂侯馭方是一個多麼不可或缺的重要存在哪！

然而，政治上沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友。好景不常，這位深受周天子倚重與愛護的鄂侯馭方，竟在不久之後狠狠地背叛了王朝，更導致兩方從此走上決裂的道路。

鄂國被滅的事件始末，清楚記載於 1942 年陝西扶風出的《禹鼎》銘文。根據內容得知「鄂侯馭方率南淮夷、東夷、廣伐南國、東國，至于歷內」，鄂侯馭方聯合了周邊的南淮夷、東夷對周王朝的南方及東方發動總攻擊，甚至進攻至歷內一地。從此我們不難看出周、鄂兩方關係的破裂，也可以預見周王室即將採取什麼樣的態度面對此種狀況，可是究竟是什麼原因讓鄂侯馭方改變對周王朝的態度？

目前我們不得而知，唯一可以知道的是，已經變質的感情是再也回不去的，而鄂國被滅的喪鐘更在此敲下第一響。

周天子聽聞此狀況，自然是震怒不已，因此「王迺命西六師、殷八師曰：剪伐鄂侯馭方，勿遺壽幼」。西六師與殷八師是周王朝建立以來最重要的兩支官方軍隊，面對鄂侯馭方所發動的總攻擊，周天子也毫不猶豫地全力反抗，並且對軍隊下達了極為凶狠的命令──「剪伐鄂侯馭方，勿遺壽幼」。

壽幼就是指老幼，勿遺老幼即是趕盡殺絕的意思。由此可見，周天子內心是如何憤怒，不僅要軍隊拿下鄂侯馭方的項上人頭，更要對所有與之相關的人士趕盡殺絕，可惜日薄西山的周王朝軍隊居然「弗克伐噩」，無法拿下周天子這個心頭大患！

幸好，本器的器主「禹」和他的族長「武公」奉命率軍前往協助西六師及殷八師。經過一場激烈的決戰，最後他們順利完成了周天子的命令──「至于鄂，敦伐鄂，休，獲鄂侯馭方」。不難想見，周王朝的軍隊攻破鄂國城池之後可能屠殺了當地居民，同時抓獲了這位令周天子恨之入骨的鄂侯馭方，而在《禹鼎》最後器主讚頌武公的言辭中，鄂國也從此走入了蒼茫的歷史。

《禹鼎》中的銘文。（Source：殷周金文暨青銅器資料庫）

周王朝與鄂國這段糾纏數百年的恩怨情仇，早已淹沒於史書之中，幸虧鄂國青銅器陸續地出土，讓我們得以勾勒出這麼一段相愛相殺的故事（誤）。當然，重點不只是認識鄂國的歷史，也因此更進一步瞭解周王朝是如何跟周邊國度相處與對話。

大堂上，周天子哀傷又困惑地看著被五花大綁的鄂侯馭方。 他期待對方辯解些什麼，可惜只撞進一道冷到不能再冷的眼神。 到底為什麼要怎麼做？在這局勢混亂的日子裡，為什麼連你都…… 他想問，卻無論如何也無法開口，眾人沉默地凝視著他，盼著最後一道命令下達。 他猶豫了許久，前些日子的震驚、憤怒與絕望，此刻早已隨風消散。 倘若能聽到一聲辯解或道歉，也許事情並不需要走到那一步。 然而，對方始終緊閉雙唇，靜靜地不發一語。 終於他輕輕嘆了口氣，走下台階，彷彿什麼事也沒有地越過鄂侯馭方。 是了，既然你心意已決，那麼從此你我兩不相欠。 他背著他，舉起手準備下達那道令人痛心的命令。 這時，耳邊傳來一道輕輕的聲音：「英雄讓你當，壞人我來做就好了……」

電影《精忠岳飛》劇照。（※ 圖片非當事諸侯）

本文經授權轉載自故事 從「情同手足」到「趕盡殺絕」，周王室與南方鄂國為何走上相愛相殺一途？