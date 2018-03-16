自由開講》這樣叫做照顧基層官兵嗎？

◎陳振

立法院外交與國防委員會日前邀請國防部等相關部會列席並備質詢， 時代力量立委林昶佐質詢時，提到國防部違法替退休中將、少將編列 「安置顧問差額」，他爆料會有這項經費僅是因為一紙53年前蔣介 石的公文，每年國庫增加6億元的支出。

林昶佐表示，國防部內有一項經費為「安置顧問費」，他解釋，這是 1957年，政府為了安排退休中將與少將擔任公營事業顧問，並領 取顧問費用。後期因為顧問缺越來越少，因此就規劃一筆經費，發給 沒有擔任顧問直的退休中將和少將顧問費用差額，最高可以領到42 ,700元，每年就要支出6億元。林昶佐還說，這筆經費的支出完 全沒有法源依據，僅依1957年蔣介石一份「台傳二人字第076 1號代電」公文。

給退將每年6億「安置顧問差額」違法 林昶佐：應廢除！（資料照）

實在很可恥，因為國防部以前老是口口聲聲說，我們要照顧基層軍人 ，為何卻只照顧少數高級將領？難道他們月退俸太少嗎？原本月領8 萬元以上退休俸的人，在改革過程居然從583人增加到1195人 ，雖然刪除18%優存，但是把退休俸提高，已違反了蔡總統財務穩 健、照顧弱勢的改革目標。蔡總統已經承諾未來退休後月領八萬， 為何許多退將可以領那麼多，超過總統，甚至還有一些隱藏的「 津貼」？

雖然職業軍人年資少，20年退休後應該要給比較高的所得替代率以 保障基層弱勢，但是中高階的部分不能沒有上限，否則整體年金還是 會破產。何況我國將軍比例一向是世界最高，且一些退將的行為又十 分可議，有需要慷納稅人之慨嗎？如郝與許等高階退將， 已經年高九十幾歲，不知已經領了幾千萬以上的退休金， 到底還要領到何時方休？不是將目前社會上數百萬低薪的年輕人當「 提款機」嗎？試問，有良心嗎？

近年來看那些反年改的人士，尤其是所謂「八百壯士」的惡行惡狀， 可說自私自利，無恥至極，值得令人尊敬嗎？國立大學資深教授退休 後頂多月領八萬元，為何這些沒有博士學位且只靠年資晉升的退將， 可以月領十幾萬元以上，合理嗎？公平嗎？尤其是那些「牆頭草」退 將的劣行，更是令人厭惡，根本不值得領那麼多月退。有人已經有房 屋好幾棟，還可非配高級房舍，若沒住轉手，賺更大，像話嗎？

近年來看那些反年改的人士，尤其是所謂「八百壯士」的惡行惡狀，可說自私自利，無恥至極，值得令人尊敬嗎？（資料照）

如今，如果沒有立委林昶佐質詢，大家還不知道退將福利這麼多！月 退已經領十幾萬元，有些退將還可以到國營或黨營企業當「顧問」賺 更大，像話嗎？這樣叫做照顧基層官兵嗎？恐怕連豬都會偷笑吧？！ 畢竟退休後的人對國家已經談不上貢獻，大家月退應該平均一點，否 則如何讓大家心服？

（教師）

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