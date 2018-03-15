胡，怎麼說》「他」是誰？他們是「偽代表」！

中國人大有一個「台灣省代表團」，13個代表都投給習近平修憲改終身制、都擁戴習皇登基、都支持中共一黨專政...，但是，那13人是誰？台灣人民都不知，「台灣省代表團」是什麼碗糕？他們跟台灣毫無關係，台灣的代表性是0%！

這13名中國人組成本屆兩會的「台灣省代表團」，其中超過8人為中共黨員。（素材取自中國人大網）



不知是誰的那13人，僭稱「台灣省代表團」，根本就是竊據台灣的名號、僭亂台灣之名，當然就什麼碗糕也不是，因為他們本質就是偽造的假貨，應該稱他們「偽代表」才對。



既然都是「西貝」貨，假的！那就不值一哂，他們是誰不重要，他們從頭到腳、從裡到外，都是中國人，都是中共專政的產物，功能就是拍拍手、舉舉手、按贊成的樣板，13票只是中國人大代表投給習近平修憲改終身制的2958票、99.7%中的小小塊，台灣代表性則是0%！



那個「台灣省代表團」還躲躲藏藏、大搞神秘，除非中共統戰需要的工具性安排才露臉，本來嘛，假的、偽的、僭竊的，本來就見不得光，見光就破功、也就死了。

中國領導人習近平掀起稱帝爭議。（美聯社）



還有，中國全國政協有一個叫蘇輝的中國人，昨天當上政協副主席，是24個副主席之一，親中媒體大肆宣傳他祖籍台灣台南，說什麼是中國政治地位最高的「台籍人士」。但是，這要騙誰？台灣人民有那麼好騙嗎？



蘇輝1956年出生在中國吉林省長春，1984年加入中國共產黨，現在是中國政協副主席、台盟中央主席。



她生在中國、長在中國、加入共黨、當中國官、成為極權專政集團成員，都是她家、她國的事，不干台灣的事；台盟是統戰組織台灣民主自治同盟的簡稱，又一個偷竊台灣名號的僭偽假貨！

中國從專制走向獨裁。（美聯社）