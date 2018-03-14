自由開講》現在正是台灣的憲改時機！

吳崢

最近，習近平的政治思想以及路線已經從修築憲法排除了任期限制，中國未來的「中國夢」開始佔領戰略高度，為的是在全球化下的帝國崛起，台灣即將面臨最直接的政治壓力；如果大家記憶猶新，96年台灣的總統直選中國選擇以飛彈恐嚇回應，如今在中國越趨明朗的威權路線之下，為了凝聚國家、共同體的認同，修憲是台灣對中國社會一個明確且堅定的回應。

2014年的318運動，當時有感於中國政經勢力的滲透以及本地民主制衡力量失靈，民間許多學者與運動者都曾大聲呼籲台灣的「憲法時刻」已經到來，應該發動由下而上的修憲運動，深化民主機制以守護台灣，也就是運動其中的一項訴求「召開公民憲政會議」。

2014年的318運動，民間許多學者與運動者都曾大聲呼籲台灣的「憲法時刻」已經到來，應該發動由下而上的修憲運動，深化民主機制以守護台灣，也就是運動其中的一項訴求「召開公民憲政會議」。（資料照，記者簡榮豐攝）

可惜當時雖然社會力廣泛的集結，但在政治上最後未能推展至進一步的修憲，乃至拉開整體社會對台灣未來十年、二十年發展的想像。 不過，去年蔡英文總統曾拋出啟動憲政改革的討論，其實在習近平擴權的當下，也是台灣社會再一次思索憲改可能性的時機。

台灣經歷過去數十年的民主運動，「程序民主」已大體完備，但仍存在制度上的缺陷，例如比例代表性不足、國會席次不足以及總統憲法職權混淆等問題，透過修憲補強制度，提升民主政治的治理效能，深化「實質民主」，更是在現今，向世界昭示台灣作為一個獨立國家最好的方式！

（前時代力量發言人、時代力量松山信義區市議員參選人）

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