農業二三事》笨蛋！問題在供給

「菜價波動」原因真的是因為果菜批發市場休市嗎？讓我們用數據來還原事件真相。

焦鈞

「It's the economy, stupid（笨蛋！問題在經濟）」，這句是1992年美國前總統柯林頓引用的名言，從這次所謂的「台北市果菜批發市場休市風波」中，我們可以再次引用說：「笨蛋！問題在供給。」

果菜市場休市三天被誤導為「菜價波動」原因，媒體也一窩蜂跟進，我們就用數據來還原事件真相。

連續性的三天休市固然造成「產地貨物囤積」，但其背後真正原因是氣候變遷下氣候異常造成生長調節失控。

連續性的三天休市固然造成「產地貨物囤積」，但其背後真正原因是氣候變遷下氣候異常造成生長調節失控。（記者陳志曲攝）

臺北農產運銷股份有限公司掌管台北市第一、第二果菜批發市場，二個市場加起來吞吐全台一天超過1／3蔬菜、1／4水果。蔬果批發價格的高低，決定於供給的多寡，而不是休市天數─因為，從產地農民到供應單位（農會產銷班、農民合作社）都會依據休市日自行調節生產與出貨。

這次春節過後的「連續2次休市三天」確實造成產地調節莫大壓力，但第一果菜批發市場這次（2月27日）出現「部分品項蔬菜供給量爆量」引發媒體關注，到底是哪些蔬菜出現異常供給？其背後除天候之外，是否還有其他人為因素？農糧署事後的檢討報告，又有哪些探究之處？

春節前到元宵後的蔬菜批發價量變化

（圖：作者提供）

從上述圖表中，可以很明確得知幾個訊息：第一、第一市場的蔬菜到貨量，是第二市場的2-3倍，顯見其對農民供應端的重要性；第二、連續休假前（除夕作業只有半天時間，故到貨量已明顯下降）的到貨量一定增加，以因應市場承銷人需求，這是果菜批發市場運行的規律；第三、以今年台北農產公司啟動「春節加強作業」的2月10日起算，春節前蔬菜平均單價維持在27－31元／公斤，節後開市後連二天，價格滑落至23元／公斤，第三天（2／23）均價飆漲至28.52元／公斤，到貨量也都維持在1500公噸上下；整體來說，這段節前節後的蔬菜批發價量，可說是「超穩定結構」。

第一個連休三天後開市交易，到貨量爆增的元凶在哪裡？

首先來看2月27日連休三天之後的台北市第一果菜批發市場大宗菜（高麗菜、大白菜）到貨量情況。

（圖：作者提供）

（圖：作者提供）

2月27日，大宗菜到貨量約525公噸，比休市前2月23日到貨量約352公噸，增加約73公噸（增幅約20%）。但特別要注意的是，這二項產品的批發價格，在2月27日當天並沒有出現所謂的「崩盤」，反倒是媒體大幅渲染下，隔天之後就一路走跌──即使供給面不斷向下修正，仍無法止住─顯見市場預期心理，害慘了大宗菜的批發價格。

我們再往下看另一個引爆點：葉菜類的到貨量爆增

2月27日台北市第一果菜批發市場主要葉菜類到貨量約282公噸，比休市前2月23日到貨量約178公噸，增加約104公噸（增幅近57%）。將前述的大宗菜相加，2月27日台北一市蔬菜到貨量就增加了約187公噸；若以2月27日當天一市蔬菜到貨量1603.7公噸為計算，當天的供給增幅超過10%。

也就是這10%─多出來的187公噸大宗蔬菜與葉菜類蔬菜，特別是104公噸的葉菜，成為壓倒駱駝的最後一根稻草。我們以下就用圖表來說明，為什麼這104公噸的葉菜，對2月27日當天的蔬菜價格造成衝擊：（依序由到貨量多寡排列）

（圖：作者提供）

（圖：作者提供）

（圖：作者提供）

（圖：作者提供）

（圖：作者提供）

（圖：作者提供）

（圖：作者提供）

試著抓出2月27日當天到貨量超過20公噸的波菜、油麥菜、小白菜、青江菜、芥菜、油菜、（不結球）萵苣，各位讀者可以發現，2月23日休市前一天到連休三天後的2月27日開市，量、價線性圖表，都呈現相同的一致性：量陡升、價劇跌─甚至，上述每一種葉菜類2月27日的到貨量，都遠遠大於2月21日春節連休五天後的到量貨。

答案再清楚不過！如果，農民在春節期間連續休市五天的情況下，都可以調節出貨，為何連休三天反倒「到貨量爆增？」顯然，天候異常下的「生長爆量」打壞了農民的調節能力。

不過，另一種短期生長葉菜：空心菜，相對來看它到貨量卻較平穩，並未受連續性休假影響，造成供給震盪，原因又是甚麼？

（圖：作者提供）

原因在於，空心菜的主要生產區嘉義新港農會，有完善的冷藏設施，且通路多元化的情況下，平衡了整個台北一市的空心菜到貨量，沒有出現像其他短期葉菜類的爆增。

結語：啟動產銷體系變革已迫在眉睫

針對此次台北農產227事件，農糧署做出了六項解決方案，包括：（1）主動協調地方政府排定市場休市期程，避免連休三日，並提早通知農民團體及農友，事先規劃生產期程，分散供應；（2）密切掌握短中期氣象預報資料與農作物產量影響趨勢預測，滾動調節各運銷通路供應量；（3）持續輔導農民團體建置及強化預冷、冷藏及包裝等相關冷鏈設施，延長蔬菜供應期間並提升供貨品質；（4）輔導農民團體契作，擴大供應生鮮超市、量販店、國軍副食及團膳等多元直銷通路，替代供應批發市場；（5）擴展外銷通路，增加銷售管道，減輕國內蔬菜盛產壓力；（6）於各大蔬菜產區，輔導農民團體建置區域農產品加工中心，透過契作計畫生產或盛產期擴大收購，鏈結加工廠截切冷凍（藏），紓緩產銷壓力及供給穩定料源，調節蔬菜供需。

這六項措施簡而言之，就是對台灣當下的農產品產銷體系，特別是敏感性高的蔬果運銷結構面的改革，已經迫在眉睫。上述六項措施，如果沒有一個更上位的政策，去重新思考台北市第一果菜批發市場的改建，是否吻合未來的氣候變遷、消費型態與生產結構調整，譬如上述第3項的蔬菜產地預冷，卻缺乏冷藏運輸、批發市場作業仍屬常溫作業，一樣無法維持生鮮蔬果的品質與價值。

從這次事件中，我們不禁要問，如果今年春節期間有寒害，導致產地無菜可供應，那麼外界不就要反過來感謝連續性休假三天是「神預測乎！」

農民要擺脫看天吃飯，就看政府能否把握這次的危機轉為契機了！