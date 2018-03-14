文化銀行》國寶藝師葉明吉——傳承葉家三代剪黏功夫

剪黏技藝雖源自於中國，然而經過半世紀前的文化大革命後，這門傳統工藝幾已在中國消失、不復存在！因此，台灣可說成為了存續與傳承剪黏技藝的重要基地。而談起臺灣的剪黏，就不可不提位於臺南安平的葉家。

王子承

台南府城身為百年古都，傳承了傳統的宗教文化與禮儀，這些珍貴且淵遠流長的宗教文化，不但映照了台灣豐富的歷史記憶，也連帶哺育了台南地區相關行業的發展。位於安平的剪黏師傅葉明吉，便是為宗教做工、為傳統藝術奉獻的標準例子。

台南葉式剪黏傳人——葉明吉

所謂的剪黏技藝，又稱「剪花」或「崁瓷」，是源自中國南方的一種嵌鑲藝術，多施作於屋簷上方。在台灣，我們經常可見廟宇上有著做工精細的裝飾——包含繽紛多彩的寶塔、威風凜凜的人物座騎、栩栩如生的龍鳳祥獸等等，這些美麗的物件隨著陽光灑落，反射出閃爍的光芒以及迷人的色澤，使得廟宇看起來熱鬧非凡——此般裝飾，便是透過剪黏工藝悉心打造而成。

台南葉式剪黏的第三代傳人——葉明吉。/圖片來源：王子承攝。

剪黏技藝雖源自於中國，然而經過半世紀前的文化大革命後，這門傳統工藝幾已在中國消失、不復存在——因此，台灣可說成為了存續與傳承剪黏技藝的重要基地。而談起臺灣的剪黏，就不可不提位於臺南安平的葉家。葉明吉的祖父葉鬃，師承本土剪黏藝師洪華——洪華之藝術輩分極高，與廣東剪黏大師何金龍同輩分，並且號稱臺灣本土剪黏開山始祖——於是，葉家的剪黏事業從葉鬃（人稱鬃師）開山、葉進祿（人稱進祿師）接棒，目前由第三代葉明吉接手，是為臺灣剪黏藝術的重要門派。

現今，葉明吉以及其父葉進祿皆已是國家認證的國寶級大師，在傳統剪黏技藝的傳承道路上，扮演著不可或缺的要角。

剪黏六步驟 施做學問多

訪談期間，葉明吉不好意思地說道，因為臨時決定北上視察工事、監督作品狀況，所以必須將採訪時間壓縮——我正驚訝師傅必須在一天之內往返南北之時，他卻揮著手苦笑道，這對剪黏師傅其實是常態，因為大大小小的廟宇遍佈全台各地，而剪黏工事必須到實地才能作業，因此四處奔波可說是剪黏師傅的宿命了。

進一步言及剪黏技藝的內涵，葉明吉首先提到，剪黏不同於一般傳統工藝，而是非常深奧且耗時的一門技藝，其中涵蓋了許多工法——包括結構力學、營建、土木、彩繪、交趾陶等專業技藝，是一門複合媒材的藝術。葉明吉的言談間透露出十足的認真與自信，直言剪黏技藝層次非常高且複雜，屬於需要多工養成的精細藝術，並且不是每個人都能學得來，有時還是得仰賴天份和運氣。

至於剪黏技藝的確切工序，大致可分為六步驟：首先必須要構圖和打稿；完成後，便可開始利用鐵線、鐵絲網和薄瓦等材料「折形」，鋪面出基本的形狀、製成骨架；接著則需要將水泥、砂石與麻絨等均勻攪和，並使用備好的攪和水泥「製作粗胚」——也就是循著骨架、透過層層塑製的方式打造胚體——此一步驟必須等候水泥乾硬成形再疊塑下一層，因此通常需耗時三天以上方得以完成。

胚體完成後，便可進入最關鍵也最耗時的環節——「剪」與「黏」，前者係將瓷碗或玻璃切割成所需的大小、形狀，後者則是將碗片、玻璃一片片地用水泥接黏於胚體之上。

葉明吉製作中的龍如意創作。/圖片來源：王子承攝。

葉明吉表示，葉家的剪黏可以說是完整的保留古老剪黏技法，與市面上的廠商不同。因為現在市面上，大部分的作品都是利用「淋塘」手法，而不是經由師傅手工貼黏瓷片。

所謂的「淋塘」能夠直接略過剪黏這個步驟，師傅只需要直接跟工廠訂購規格化的部件，再裝配到胚體上、組合安裝即可，大幅降低了匠師的工作時間，節省工錢及材料成本，成為了現代新建或翻修寺廟主事者的首要選擇。但因為淋塘不需要也無法裁剪，亦不行上色，因此做出來的作品較為呆板、沒有特色，也較不精細。

面對低價淋塘部件的挑戰，葉明吉並不擔心，他表示，正因為葉家堅持古法、不違本心，才能夠做出與其他師傅做出市場區隔，有些廟宇選擇壓低成本，當然也有廟宇以傳統和精緻度作為選擇標的。現在，願意上門找葉明吉施作的廟宇，大都是知道葉家的特色，才會找他來做工程。

寫實派剪黏 做出立體創舉

一般人將葉氏的剪黏手法歸屬於寫實派，細緻而忠於現實，即真實人物的縮小版。在葉明吉的工作室裡，可以見到多樣大型的剪黏「畫」，之所以形容像畫一樣，是因為每個作品都擁有畫框，裡面有栩栩如生的龍、鳳、虎等不同生物，葉明吉告訴我們，眼前的許多作品是父親葉進祿的作品，而且是他們花錢跟廟宇買回的；其中也有幾件是葉進祿、葉明吉父子兩人的共同創作，十分有趣。

葉進祿的作品：虎磐石方。/圖片來源：王子承攝。

擁有三代歷史的葉氏剪黏，傳承到了葉明吉手上之後有了一些轉變——例如前述，將作品裱框、讓剪黏技藝的價值登上藝術殿堂，便是葉明吉想出的一個辦法。他表示以往大家並不會特別注意廟宇上的這些裝飾，現在經由裱框的方式能夠讓大眾注意到「原來剪黏也可以用這種方式呈現」，讓作品除了作為裝飾、作為建築物的附屬品之外，亦有自己獨立的藝術地位。

而葉明吉最為人稱道的一個創舉，就是將原本平面、半立體的剪黏作品，改良出立體無死角的《朝天龍》，並且持續推出新作。傳統的剪黏作品，多採半面鏤空、浮雕的創作方式，亦即只有向外的部分是有施作工藝的。而葉明吉是在一次展覽當中，觀察到一位觀眾發現傳統剪黏作品的背面沒有任何裝飾後，顯現出了失望的神情，這才讓他產生改良剪黏、創作立體作品的念頭。

葉明吉心想，既然立志要讓剪黏走向國際化，後半部空白、不做修飾是一個很大的敗筆，他認為不能因為立體作品沒有先例可循、施作困難，便放棄讓剪黏藝術更好的可能，於是著手開始改良，嘗試製作沒有死角的作品。

葉明吉表示，做立體剪黏，最困難的是每個角度都需要注意，不能有一絲死角。而朝天龍作品自1999年製作出來後，的確成為剪黏技藝的一大突破、技驚四座，並歷經多國展覽。

葉明吉的作品：朝天龍。/圖片來源：王子承攝。



剪黏作為職業 國寶藝師的甘苦談

訪談過程中，葉明吉始終神采奕奕，對於剪黏技藝的熱情與愛好溢於言表，很難想像，他是在34歲時，在父親的詢問下才決定辭掉當時的工作，擔起接棒的責任。葉明吉回憶起當時的情況，辭掉了原本白領階層的工作，開始了在工地生活，早已娶妻生子的他，頓時面臨了養家活口的巨大壓力。

皇天不費苦心人，在努力和高標準的自我要求之下，葉明吉使出了渾身解數，逼出了自己的潛能——他形容就像被人丟下海後，需要自己想辦法游回岸上——葉明吉利用意志力和努力，在最短的時間裡，將自己血液中的天分「找回來」。葉明吉笑道，他以前也不知道原來自己擁有剪黏的天分，是爸爸葉進祿好說歹說，堅信他能做好這份差事，他才一步步接下父親衣缽，最後果然也不負父親的期望，成功的繼承了葉氏剪黏技藝。

「硬著頭皮做，做就對了」

對葉明吉而言，走原本的路、領固定的薪水，當然比較輕鬆、容易，如果不是因為有家族的重責大任在，他也不會選擇這條路。但真的選擇走上剪黏之路，他表示並不後悔，硬著頭皮也要做下去。

工作室裡，剪黏所需的工具。/圖片來源：王子承攝。

從事剪黏工作其實是一件非常辛苦的事，好在葉明吉的太太也選擇尊重與支持。葉明吉苦笑說道，另一半當然都希望自己的老公能有安定的工作與生活，能夠每天待在家、陪在自己身邊是最好，但是身為剪黏師傅，工地在哪裡人就要去哪裡，這是沒有辦法的事情。

也許是使命感帶來的拚勁與堅持，讓葉明吉的事業並不因為低價品的入侵而受到影響，邀約也沒有變少的跡象。葉明吉提到，雖然剪黏行業現在看似缺人，但是要真正完全學會到完全獨當一面是一件很困難的事，因此建議想要入行的新人們，還是需要多方評估自身的狀況。目前他在不同地區都有學生，但是還沒有收學徒的打算，因為需要負擔起學徒的生計，加上體力等因素，葉明吉僅淡淡的表示「看機緣吧」。

葉家歷經了三代輝煌，為台灣本土剪黏藝術奉獻良多，即使已在國內擁有一席之地、名聲響亮，仍謙遜且努力的尋找精進剪黏藝術的的可能。期許這樣珍貴的工藝，能持續閃亮，如同廟宇的裊裊香火，承載著人們的盼望與土地的力量，上達天聽。

本文經授權轉載自文化銀行 國寶藝師葉明吉——傳承葉家三代剪黏功夫