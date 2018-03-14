法操》【陳鴻斌案】法官性騷，免職變罰款！職務法庭應有鄉民的正義！

本來應該就此結束的案件，卻因為陪席法官應迴避而未迴避而開啟再審。經過再審後，職務法庭判決最高罰款金額一年的月俸，約200餘萬元。為此判決，其中一名陪席法官謝靜慧憤而辭去職務法庭法官一職！究竟為什麼會從免職變成罰款呢？職務法庭是什麼？

◎法操司想傳媒

日前職務法庭作出陳鴻斌懲戒案件的判決，引起各界譁然。陳鴻斌法官因多次性騷擾女助理，因違反法官法規定，經法官評鑑委員會決議移送監察院，再經監察院彈劾並移送司法院， 司法院職務法庭以104年度懲字第2號案件，判決：「陳鴻斌免除法官職務，轉任法官以外之其他職務。」

本來應該就此結束的案件，卻因為陪席法官應迴避而未迴避而開啟再審。經過再審後，職務法庭判決最高罰款金額一年的月俸，約200餘萬元。為此判決，其中一名陪席法官謝靜慧憤而辭去職務法庭法官一職！究竟為什麼會從免職變成罰款呢？職務法庭是什麼？

什麼是職務法庭？

職務法庭是專職審理法官及檢察官懲戒、職務處分救濟、影響獨立審判救濟等案件。目的在落實憲法保障法官審判獨立以及懲戒不適任的法官與檢察官。職務法庭為一級一審，由5位法官組成，公務員懲戒委員會委員長擔任審判長，並由4位具有10年以上年資的法官擔任陪席法官，其中至少有一名需與被懲戒人同一審級，以確保對該審級的事務有所了解。

而因為職務法庭具有極大的公益性，為確保法官的公正性，希望機關、法官、檢察官、律師、學者、社會公正人士組成司法院法官遴選委員，選出適當的法官人選。共遴選法官12人（每審級各4人），提請司法院院長任命，任期3年。

原審認定8項騷擾行為！

本案原審認定的騷擾行為共有8項，

1.數次以祈禱或感動為由，要求與女助理牽手或擁抱。

2.至costco購物時代女助理付帳。

3.助理公傷期間，買相機送女助理。

4.以校對判決草稿為由約見面，卻邀請女助理上山照相被拒。

5.女助理續聘會議上掩飾女助理未印卷宗的疏失。

6.於夜間邀請女助理去政大附近散步牽手，並在汽車後座聊天時，未經女助理同意親吻。

7.撩撥女助理頭髮質疑不念舊情、質疑女助理與有婦之夫往來。

8.欲與女助理討論辦公室擺設，在女助理要離去時，起身將辦公室門扶住。

再審卻認定只有3項行為不適當！

經過再審調查，法官對女助理的餽贈行為、辦公室的牽手擁抱、邀請女助理上山照相，皆符合「公務員廉政倫理規範」第4條，長官可以基於獎勵、救助或慰問，對於其部屬餽贈財物。而針對掩飾女助理的疏忽部分，法院則是認為因所屬審判庭王庭長到庭證稱，知悉女助理的疏忽行為，認為陳鴻斌並無掩飾情形。

而針對另外3項行為，法院則是認為陳鴻斌在女助理拒絕之後，就立刻中止他的行為。認為上述的行為輕微，且與審判無關，所以罰俸一年就已經是足夠的處罰了。

但再審的理由真構成理由嗎？

因為外界的譁然，本案的受命法官陳志祥親上火線，接受《蔻蔻早餐》訪問，陳志祥法官認為，陳鴻斌是試圖發展婚外情但沒有達成，他與女助理牽手散步、親吻她，只是「不當行為」，不需要剝奪法官身分。

但這真的是發展婚外情這麼簡單嗎？從職務法庭的新聞稿中，全部都著重在陳鴻斌是否有悔意？陳鴻斌的行為是否過當？陳鴻斌甚至還懸崖勒馬，介紹對想給女助理。但這些真的是本案的重點嗎？

在本案中，有一個很大的重點是，法官跟助理的遴選監督關係。在原審，女助理多次表示，因為配屬關係下、遴選聘用在即而未予拒絕。在女助理鼓起勇氣拒絕後，陳鴻斌的中止行為，反而變成他情節輕微的事由。陳志祥法官在受訪時表示「陳鴻斌沒對女助理做出侵犯行為，女方拒絕他就停止，相當有自制力，『需要剝奪他法官身分嗎？』」

看到這段敘述，不經讓人想了解，陳志祥法官所指的侵犯行為為何？何謂「相當自制力」？已婚但想與女助理發展婚外情，是自制力的表現？抑或是未經過女助理同意親上去，是自制力的表現？

國民參審，從職務法庭開始

陳志祥法官在受訪時提到，「法官不一定很聰明，但法官不是笨蛋，當然知道維持原判會得到社會很多掌聲……但我們看了相關資料，發現原判決認定的事實有問題，我先作結論說，那根本不是性騷擾。」但這樣的行為真的不構成性騷擾嗎？

根據性騷擾防治法第2條第1項規定，以該他人順服或拒絕該行為，作為其獲得、喪失或減損與工作、教育、訓練、服務、計畫、活動有關權益之條件，對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，就是性騷擾。

另外在黃帝潁律師的投書中，也可以看到參與本案職務法庭審判的林文舟法官，也曾經在另一件教師性騷擾案件中擔任陪席法官，案件中該名教師有多次擁抱、親吻學生臉頰的行為，最後這位教師因為性騷擾受到解聘的處分。看到這不禁讓人質疑，難道性騷擾的定義碰到法官就會轉彎嗎？

就如同陳志祥法官所要表達的，司法不應受到輿論而去判決，但是本案真的只是輿論這麼簡單嗎？法官法的制定，不就是為了讓民眾可以更加信任司法，讓法官能夠恪守分際，維持法官公益形象的代表嗎？但現在的職務法庭制度，由法官審理法官，就演變成只是想發展婚外情卻未成功的小事件？還在最後的判決理由中說法官已經辦理退休，不可能再回任，以每月18萬的薪水，罰俸200餘萬元，已屬重罰。

但職務法庭這樣的判決，是讓這位法官的退休金從6萬變成18萬，在保有法官身分的狀況下退休，被罰俸的這200餘萬元，只是陳鴻斌的一小部分退休金，這樣的罰俸，對於陳鴻斌真的是一種處罰嗎？

《法操》強烈建議，人民參審就從職務法庭開始！關於監督法官和檢察官的此類職務法庭案件，應該引進國民法官來審理，讓納稅的國民可以去監督等領公家俸祿的法官和檢察官。也可以避免同儕壓力對案件認定的影響。總之，鄉民的正義就從職務法庭開始！

本文經授權轉載自法操：【陳鴻斌案】法官性騷，免職變罰款！職務法庭應有鄉民的正義！