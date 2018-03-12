政經人視界》川普項莊舞劍自傷美國經濟的貿易戰

國際貿易從來都是自由而越有流動性，才可能追求越繁榮的經濟，築起障礙和壁壘的防禦工事，只會讓經濟失去競爭力，根據世界貿易組織組織公佈的數據顯示，全球貿易成長正在放緩，2016年已出現自2008年以來的最低成長現象，進出口的平均成長率僅略高於1.3％，這只是上一年2.6％成長的一半。在全球貿易戰可能興起時，是全球經濟成長和自由貿易發展的隱憂。

吳芳銘

美國總統川普在白宮簽署行政命令，將對鋼和鋁進口分別徵收25%和10%的全球關稅。川普上任來，美國對全球各國發起的反傾銷和反補貼「雙反」調查逐增，截至今年2月已達102起。2017年，美國對進口洗衣機和光電產業進行201條款調查。日前又宣佈將對進口鋼材及鋁製品徵收重稅，貿易保護行為有升高的趨勢。

根據美國商務部2月份發佈的資料，去年美國貿易逆差為5660億美元，其中對中國貿易逆差為3752億美元，雙雙創下2008年以來的新高。統計美國對歐盟、墨西哥和日本的貿易逆差分別有1514億美元（底下同）、711億和688億美元。其次是德國（643億）、愛爾蘭（381億）、意大利（316億）、馬來西亞（246億）、印度（229億）、韓國（229億）、泰國（204億）、加拿大（176億）、台灣（167億）、法國（153億）、瑞士（143億）、印尼（133億）和石油輸出國組織（130億）。這些貿易赤字是給川普實現競選政見的壓力，以上這些國家已超過5700餘億美元，對美國來說承受的壓力相當大。

以美國今年1月份貿易逆差566億美元來說，是繼2008年10月創下602億美元貿易逆差以來的高峰，美國對中國的逆差達到360億美元，也是從2015年9月以來的高峰值。如何減少貿易逆差來提振美國就業，維續經濟成長，是美國在「美國優先」思維下的終極思考。

美國總統川普在白宮簽署行政命令，將對鋼和鋁進口分別徵收25%和10%的全球關稅。（AP）

美國決定對進口鋼鐵和鋁產業築起貿易障礙，但暫時將鄰居加拿大和墨西哥排除在外，實質上是要在北美自由貿易協定（NAFTA）談判議程時，對加墨施加壓力逼迫其接受妥協。否則從下列的事實看，美國並不需構築貿易壁壘。目前美國鋼鐵製造業的失業率已經降至1.4％，鋼材只為美國的貿易逆差提供2.7％的微小貢獻，美國的動作如此大，是項莊舞劍意在沛公。另外，此政策對歐盟、韓國和日本等國家的鋼鐵和鋁出口影響較大，也有警告意味。

美國始終照顧美國利益，貫徹始終，未曾改變。以英國經濟政策研究中心（CEPR）自2009年6月起，以量化分析全球及美國實施的貿易保護措施，來建立的全球貿易預警（Global Trade Alert，GTA）。日前該中心統計從2008年金融危機後的貿易保護政策呈現一些重要的圖象，不妨參酌。

受全球金融海嘯影響，世界各國為挽救本國經濟，從本位思考發起自我優先的貿易障礙政策，全球貿易保護主義大為抬頭，在2013年達致高峰有1347件，此後逐降至去年的689件。

從國家別看，不待川普提出「美國優先」，美國最常以貿易保護行為作為提振產業的策略，於2009至2017年間有1392件，佔全球總額的14％。其他依序為德、印、俄、阿根廷、巴西、日、英、義和中國等國，為加強該國經濟復甦力道，也祭出貿易障礙手段，均在300件以上。危機時「隨人顧性命」，國際貿易戰屢見不鮮。

其中，加拿大、中國和德國是飽受美國制裁的前三名，或是是中國和德國是全球最大的兩個貿易順差國，其他的受害國不乏美國的盟友，包括日、義、法、英、韓、墨、印等國。產業品項以電力、能源和鋼鐵最多。世界各主要國家都飽受到美國貿易保護的負面影響。

美國在川普2017年上台後，貿易保護主義再興，用比歐巴馬更強和不同以往的手段，突顯出偏好貿易保護主義傾向。歐巴馬的第一任期從2009年的128件徒增至2012年的215件，連任後隨經濟緩復甦始下降。川普上台前的2016年有112件，去年緩增到141件。近期如前所述，有遞增趨勢。

美國在川普2017年上台後，貿易保護主義再興，用比歐巴馬更強和不同以往的手段，突顯出偏好貿易保護主義傾向。（AP）

而且，川普也呈現其偏好傾向，中國取代加拿大為美國首位制裁國家，墨西哥也是重點對象；而鋼鐵和鋁製品為首重對象，顯示其針對性頗強。鋼鋁製品的產業鏈利用層面寬廣，作為工業製品的基礎原材料，甚至是軍工產品的必需品。從這個角度出發，近年美國的鋼鋁材都從國外進口，破壞美國國內生產並對美國國家安全造成威脅。 從美國內部政治和川普的選票支持視角看，川普的支持者來自「鐵鏽帶」（Rust Belt）的美國傳統工業區製造業，川普希望以關稅壁壘重振美國的製造業，對內有所交代。這也說明外交和貿易制裁都是內政的延伸。

川普對中國的針對性，從底下幾起動作亦可說明。

川普自上台後使用了25年來頗為少動用的「301條款」調查。去年11月底，美國商務部對從中國進口的通用鋁合金板發起雙反貿易救濟調查。同時也對中國的智慧財產權和技術轉移啓動301條款調查，對進口的鋼鐵和鋁產品實施了232條款調查競爭。 如今美國將對進口鋼鐵產品徵收25%關稅，對進口鋁產品徵收10%關稅。歐盟、巴西、韓國、日本、法國、英國、澳大利亞等國均表示將採取應對措施。

美國世界貿易顧問公司（WorldTrade Consultants, Inc. ）的研究指出，新關稅雖將保護美國鋼鋁業工作，但將衝擊下游行業就業，造成每增加1個工作，就要損失至少5個其他工作的戕傷，得不償失。總體看，鋼鋁關稅將為美國鋼鐵和鋁業增加3.35萬個就業機會，但同時將導致依賴進口鋼鋁產品的其他行業損失17.93萬個工作。因此，新關稅預計將導致美國淨損失約14.6萬個工作。

川普的支持者來自「鐵鏽帶」的美國傳統工業區製造業，川普希望以關稅壁壘重振美國的製造業，對內有所交代。這也說明外交和貿易制裁都是內政的延伸。（AFP）

具體來說，加徵關稅的贏家是鋼鐵和鋁行業，但最直接的輸家則是以這兩種金屬為原材料的行業，如汽車和航空等產業將面臨成本上升、被迫漲價或解僱員工等問題。《華盛頓郵報》指出，這些產業勞工人數是鋼鐵和鋁產業的80倍，美國上次在2002年加徵鋼鐵關稅時，大幅減少了20萬個工作，下游產業飽受其害。彼得森國際經濟研究所（Institute for International Economics）的報告顯示，小布希（George Walker Bush）任總統時，施以關稅措施輓救的每一個鋼鐵業工作機會成本高達40萬美元。當時世貿組織裁定，布希的關稅措施為違法。

面對美國發起的貿易戰，歐盟正在提出報復清單，對美國摩托車、威士忌徵收25％的報復性關稅，金額高達35億美元。其他國家也準備因應，全球貿易保護主義有一觸即發的緊張態勢。

根據華盛頓智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）的研究，如果全球爆發關稅增加10％的貿易戰，則大多數國家國內生產毛額（GDP）將減少1％至4.5％，其中美國GDP將損失1.3％；如果全球掀起關稅增加40％的貿易戰，則全球經濟將重現上世紀三十年代的大蕭條。

歷史的教訓告訴我們：國際貿易從來都是自由而越有流動性，才可能追求越繁榮的經濟，築起障礙和壁壘的防禦工事，只會讓經濟失去競爭力，根據世界貿易組織組織（WTO）公佈的數據顯示，全球貿易成長正在放緩，2016年已出現自2008年以來的最低成長現象，進出口的平均成長率僅略高於1.3％，這只是上一年2.6％成長的一半。在全球貿易戰可能興起時，是全球經濟成長和自由貿易發展的隱憂。