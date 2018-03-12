法操》《情色風暴1997》：自由的代價是得容忍不同的聲音。

言論自由一直是我國和美國憲法上的重要議題，《情色風暴》告訴我們，即便是賴利被保守派批評為低級、下流的人，即便嘲諷傑瑞牧師的廣告內容不為大部分人所認同，仍受到美國憲法第一修正案保障，透過本片能讓我們認識美國法律史上，賴利為言論自由所留下奮鬥的痕跡。

《情色風暴1997》

◎法操司想傳媒

《情色風暴》的主角賴利·弗林（Larry Flynt）大概是小編看過，進出法院次數最頻繁的一部電影了！本片是1996年於美國上映的一部傳記電影，內容改編自情色雜誌《好色客（Hustler）》主編的真實故事，描述賴利·弗林爭取美國憲法第一修正案所保障的言論自由，即便是被視為「淫穢」的情色內容，或是調侃公眾人物的低級言論，都該受到保障的故事。

主角賴利原本經營脫衣舞俱樂部，為增加俱樂部的營業額，因此發行以女性裸體和情色內容為主的《好色客》雜誌。不同於1970年代有名的《花花公子（Playboy）》，《好色客》毫不避諱以最赤裸的方式展現女性器官，甚至取得前第一夫人賈桂琳的裸照，引起讀者廣大迴響，賴利卻也因此被以猥褻和組織犯罪罪名起訴。

之後，賴利為諷刺當時保守派代表人物傑瑞·法維牧師，以挖苦嘲諷方式將他放進一則白酒廣告（傑瑞牧師主張不可喝酒），並惡搞傑瑞牧師因喝了此款酒，而與自己的母親發生性關係，傑瑞牧師因此以誹謗罪名控告賴瑞。然而，當時的維吉尼亞州法院認為，沒有任何一位讀者會相信《好色客》廣告內容屬實，因此誹謗罪不成立，但仍須賠償造成心理傷害的20萬美元。

《情色風暴1997》

賴利並不因此滿意，他認為即使是像他一樣「低級」的人，也受到憲法第一修正案保障，因此他將此案上訴至最高法院，形成言論自由與保護公眾人物不受精神損失的爭辯。賴利的律師主張，《好色客》的內容是品味問題，而非法律問題，且此種美國挖苦文化的傳統，使公眾人物面對不受歡迎的言論，即便不具高尚動機，這種言論仍受到保護，法院因此判決賴利勝訴。

就本片內容來說，賴利每次上法庭都有有趣的點可以討論。以賴利第一次被告為例，經營《好色客》雜誌的賴利被組織犯罪起訴，但同時明明有《花花公子》等雜誌在販售，明顯是政治因素大於法律因素；賴利被要求以證人出庭時，將美國國旗內褲外穿以示抗議，被法官判褻瀆國旗罪，但在後來1990年代關鍵的United States v. Eichman案中，已保障燒毀國旗等行為，仍屬憲法上所保障的言論自由。

在最後賴利1987年上訴至最高法院的本案中，先前1964年「紐約時報訴蘇利文案」已確認涉及公眾人物的誹謗案須確認「真實惡意原則」以保障新聞自由，本案進一步確認憲法第一修正案言論自由的保障。判決結果認為，對公眾人物的嘲諷，如果眾人皆不會把它當作真實內容，當公眾人物要求心理傷害賠償時，即不符真實惡意原則而不用賠償，這部分若是沒有先了解過沙利文案的判決，單從電影結尾可能會較難了解。

讀者們可以試想，舉凡美國的卡通、漫畫到脫口秀節目，對公眾人物的諷刺和酸言酸語無處不在，如果最高法院認為這些對公眾人物的嘲諷，皆須負擔造成心理傷害的賠償責任，將使傳播媒體產生寒蟬效應，沒有人再敢公開批評公眾人物，這與言論自由的精神是相背離的。

言論自由一直是我國和美國憲法上的重要議題，《情色風暴》告訴我們，即便是賴利被保守派批評為低級、下流的人，即便嘲諷傑瑞牧師的廣告內容不為大部分人所認同，仍受到美國憲法第一修正案保障，透過本片能讓我們認識美國法律史上，賴利為言論自由所留下奮鬥的痕跡。

本文經授權轉載自法操：《情色風暴1997》：自由的代價是得容忍不同的聲音。