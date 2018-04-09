農業二三事》水果出口的二支箭頭

「台灣水果出口」戰略目標，鳳梨與釋迦幾乎確定是最重要的二支箭頭。但市場瞬息萬變，機會也稍縱即逝，配合新南向政策推進，這兩支箭頭部隊演前會出現甚麼阻礙、又有哪些利基？

焦鈞

在軍事戰略用語上，「箭頭」帶有多重意義，不論是打前鋒或是制敵利器，用這樣的概念看待政府念茲在茲的「台灣水果出口」戰略目標的達成，鳳梨與釋迦幾乎確定是最重要的二支箭頭。但市場瞬息萬變，機會也稍縱即逝，配合新南向政策推進，這兩支箭頭部隊演前會出現甚麼阻礙、又有哪些利基？且娓娓道來。

鳳梨：不確定的政治干擾因素

鳳梨榮登水果外銷排行榜榜首已連續三年，自2014年異軍突起，從排名第三直接挑戰當時排名第一釋迦，緊追在後只有17公噸的微幅差距，隔年（2015年）馬上躍升2.5倍，達到一年出口總量22,773公噸，穩坐冠軍，將釋迦遠遠拋出在後（2015年釋迦出口總量為12,392公噸） 但熟悉鳳梨出口業務的圈內人都知道，這樣的數字放大，背後是中國市場的政治操作所帶起的風潮；當然，我們絕對不能否認台灣鳳梨出口主力的「台農十七號金鑽」比起鄰近東南亞國家，特別是比菲律賓的SP2品種更有一定的口感競爭優勢。

台灣鳳梨出口主力的「台農十七號金鑽」比起鄰近東南亞國家，特別是比菲律賓的SP2品種更有一定的口感競爭優勢。（本報資料照）

在歷經2016、2017年的兩個榮景高峰，現在要關注的是「今年是否開始走下坡？」

以下這張每年一、二月鳳梨出口與過去同期相比較的走勢圖，反應了先從今年開春以來，鳳梨出口曲線反轉的驟降程度，很難不讓人擔憂；2017年的總出口量也現疲軟，雖仍維持在2.7萬多公噸，但比前一年已減少約1,500公噸，跌幅達到5%，已見警訊。

再看下面二個統計表中看出，今年一、二月鳳梨出口，竟然只有784公噸相比，衰退幅度高達73%；這個784公噸數字背後，比較值得憂慮的是，中國市場的大幅萎縮，雖有其他市場出口做為風險分散，但出口額太小，並沒有辦法彌補中國市場的衰退數字。

如此一來，也更加證明，就市場風險分散角度，往中國以外的東南亞、日本與加拿大的成熟市場開拓，有其必要性；但同樣的從上述統計數據中也得知，貿易動能仍未跟上；就是因為海外市場的布局很難在短期間見效，主管機關與民間更需相互協調合作，避免鳳梨這個箭頭受到中國市場的不確定因素影響，連帶造成國內供給的失調。

釋迦，會是另一支利箭嗎？

日前農委會主委率隊前往馬來西亞，為台灣釋迦（鳳梨釋迦品種）登錄馬來西亞七大通路舉行促銷活動剪綵。確實，馬來西亞擁有很強的市場潛力，加上華人在當地的消費力與飲食習慣，以及台、馬民間的長期友誼關係，都有助於台灣水果市場的推進。

鳳梨釋迦這個品種東南亞市場少見，加上其耐儲運、糖度高，早已在中國市場賣翻天。（本報資料照）

特別是，鳳梨釋迦這個品種東南亞市場少見，加上其耐儲運、糖度高，吻合當地人愛吃甜的飲食習慣，早已在中國市場賣翻天。不過，同樣從統計數據上來看，鳳梨釋迦在中國市場，也遇上瓶頸。

由於釋迦的產期每年的冬季，到隔年的清明過後進入尾聲，因此出口的暢旺季節為每年的12月到隔年的3、4月間。從下列統計表中可以得知，2016年跨到2017年的這個產期出口量，比前一個產期出口量，從12,460公噸下滑到6,221公噸，跌幅逼近5成；去年下半年到今年二月，出口量似乎又有回穩跡象，但業界多不看好後勢。主要還是中國市場的受挫，讓釋迦出口值大受影響。

再來看看釋迦出口馬來西亞的統計表，可以得知這還是一個處女地，與整個出口市場相比，所佔比例極低，如果今年這一波的銷售具成效，應該能反應到後續3～5月的銷售數字。如果根基打好，市場口碑與行銷成功的話，往後幾年或許能看見向上的銷售曲線。

不過，釋迦這另一個箭頭，要能夠發揮其開疆闢土的角色，恐怕得進一步思考在出口市場的通路配合上，如何達成一個三贏局面：通路商有錢賺、消費者吃到物超所值的好水果，最後當然是台灣水果藉此建立灘頭堡。也因此，這絕對不能以打游擊戰的運作模式，仍必須從產地供貨端的整合開始，種植出馬來西亞市場需要的「品規」；同時，在釋迦成為一支利箭之後，後續還有哪些台灣農產品要跟進，這需要「思考一步到位、計畫分段實施」，否則後繼無力，在今年五月過後釋迦銷售期結束之後，台灣水果也就從馬來西亞的通路上下架，豈不做了白功！

上述這些，都已是老生常談！重要的是，仔細看看下列的統計圖表，這裡面扎扎實實地告訴了在海外市場衝鋒陷陣的貿易尖兵，接下來還有很長一段路要走，挑戰才正要開始；寬廣的市場成長空間，也等著你們去開拓。