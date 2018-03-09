自由開講》郭瑤琪案是政治迫害？！

◎陳振

交通部前部長郭瑤琪因台北車站商場招商案，被控收賄遭判刑8年定讞，於2014年入監服刑，檢察總長顏大和去年5月提起非常上訴，最高法院審理後認為無理由，昨（8）日駁回非常上訴。

郭瑤琪非常上訴案，昨（8）日最高法院駁回。（資料照）

最高法院認為，原確定判決事實認定，郭瑤琪明知南仁湖公司擬參與台北車站商場標租案，主觀上基於不確定犯意而收受賄賂，並以此為基礎，認應成立不違背職務收受賄賂罪，其事實認定與理由說明並無矛盾，法律適用亦無違誤。

國民黨主政時的司法可信，屎都可吃。台大法學院教授陳志龍就痛批，台灣司法都是假的，從二二八、白色恐怖迄今，都是假案整肅，司法程序的精心安排。沒有錯，正是如此，否則從白色恐怖到美麗島事件，從林義雄家屬、陳文成到江南命案等又說明甚麼？白色恐怖時期，蔣介石是太上司法官，可以擅改判決，致人於死，蔣經國不也是美麗島事件的幕後操縱者嗎？所謂司法，不過是「廁所裡的花瓶」而已，尤其是政治性事件如扁與郭案。

本案可疑之處如下：1.直接證據或補強證據: 辯護律師的顧立雄及法學界人士認為，這個案子沒有找到萬美金的下落，只憑證人李宗賢前後顛倒不一的供詞就定罪。2.汙點證人說詞前後完全不同：被指為收賄茶葉罐的數目，顏色等與事實不符；比對證人李宗賢和南仁湖集團會計小姐的證詞，放錢的位置，兩人說法也不一樣。3.本案是招商案，不是招標案，適用法律不同: 南仁湖公司並未參與台北車站促參案之申請投資。 4.無證據可資證明郭前部長與南仁湖之間有「行賄、受賄」的對價關係。

對照國民黨以前的落落長的政治黑暗史，只有笨蛋才會認為郭瑤琪有罪。如果郭有意貪汙，會只拿兩萬美金嗎？國民黨任何一個最小咖的貪官，所貪汙的錢絕對是兩萬美金的十倍或百倍以上，如最近一連串金融與軍購弊案，不就是如此嗎？試問，有哪一位國民黨官員被起訴的？其實扁案也是一樣，都是政治迫害，可謂欲加之罪，何患無辭？這就是為何大家都認為司改是所有改革之母的原因。

本來大家都小英執政有所期待，結果證明沒甚麼「路用」，看他任命那兩位司法首長就知道，根本與那些舊勢力同流合汙，如前司法總長違法被判刑，特偵組成員違法濫權，欺善怕惡，居然都能爽退，成何體統？小英實施總統特權給予扁特赦， 賴政府下一道行政命令通令全國拆除威權銅像，以化解朝野紛爭，連這麼簡單的事都做不到，尚有何值得期待？

總之，小英若要落實轉型正義，為何不像德國看齊？難道《促轉條例》是否擺著好看？扁與郭案又有何公信力可言？不是政治迫害，其誰能信？

（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com