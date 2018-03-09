胡，怎麼說》紙空空、菜多多，有風就起亂！

因台北果菜市場連連休市，造成蔬菜堆積如山，農怨又起。（資料照，記者羅沛德攝）

衛生紙被搶購一空之亂，才慢慢止歇；因台北果菜市場連連休市，造成蔬菜堆積如山，農怨又起。兩亂在春節過後接踵而至，當然都是有風就起亂。

紙空空、菜多多，空也亂、多也亂，一個風吹草動、一個決策失誤，非理性反應席捲而至，馬上造成市場失靈，其實這才是真實的市場，尤其在網路時代，蝴蝶效應不只是十倍速而百倍速、千倍速連動，沒有真正的「天下太平」，也就沒有安穩不必作為的「太平官」，必須繃緊神經，隨時注意變動，快反應變，彌平亂局，這應是紙空空、菜多多兩次亂局中，應該學到的教訓！

衛生紙被搶購一空之亂，最近才慢慢止歇。（資料照，記者廖振輝攝）

紙空空之亂，背景是因國際原物料的漲價趨勢及預期，廠商的隔空放話聯合促銷手法、媒體炒作的擴大效應、缺貨的恐慌心理，三種推力如螺旋型快速攀升，從不買就會漲、變成不買就沒的買，不少人紛紛加入搶購囤積行列，造成衛生紙大缺貨。

政府反應可說慢了「小半拍」，公平會、檢察官、消保官、經濟部等動起來，總算壓住了這股不當行為歪風。

台北農產運銷公司總經理吳音寧（左）陪同台北市副市長陳景峻（中）視察台北市第一果菜批發市場。（資料照，記者陳志曲攝）

菜多多之亂，背景是這個時節本就是台灣蔬菜盛產期，常常生產過剩、價格大跌。台北蔬菜批發市場是全國最大拍賣市場，從2月16日（大年初一）到3月7日，20天內休市11天，尤其年假後的2月24日到26日、3月5日到7日，都連休3天，沒拍賣，產地蔬菜無法出貨，貨不能暢，一出貨又菜如山湧至，價格大跌，菜農當然急又苦又怨錢少少。

台北市政府、農委會，北農董事長、總經理，都互責不是，更亂上加亂。這裡不必談政治，但責任他們都有份，黑鍋要一起背，沒有誰該背、誰為誰背黑鍋問題。

針對台北果菜批發市場年後休市造成蔬菜滯銷價跌風波，林聰賢特別提醒台北農產公司總經理吳音寧「對外溝通要加強」。（資料照，記者廖振輝攝）

連休決定是北市府市場處去年七月召集開會後做的，沒考慮到連休效應對蔬菜生產的衝擊，這是錯誤的第一步，不過，連休決定半年多來一直掛在農委會農糧署的「農產品批發市場交易行情站」，與蔬菜產銷相關的農委會、北市府、北農公司、各農會等等，沒看到他們提出問題、更遑論如何因應了，等火燒屁股，才說什麼當初開會時他們都反對，根本都在推諉卸責！

所幸問題爆開後，沒人敢擺爛、讓問題更大的壓力下，8日恢復交易後，台北兩個市場的到貨量比4日多了近兩百公噸，拍賣平均價為一公斤19.9元，小漲了7.9%，問題算是穩住了，但是，這個季節菜多多、價少少，菜金變菜土的問題仍然存在。