政經人視界》義大利仍處在一個不確定的未來

義大利國會選舉結果出爐，三大政黨陣營都無法單獨執政，且組成一個主流溫和派政府的機率渺茫，「僵局國會」已然成形。不管最終是否仍由多個政黨協商組成聯合政府，如何組與還充滿不確定性，組成後也是有不確定的風險，在「鷄兔同籠」政見主張或政策價值存在明顯歧異下，如何面對已存在的經常性赤字、停滯不前的經濟、搖搖欲墜的銀行體系和民粹主義已在政壇生根茁壯等難題，絶對是義大利和歐盟的「灰犀牛」。

吳芳銘

去年的歐洲各國大選沒有黑天鵝，在英國脫歐後，荷蘭、法國和德國的大選，並沒有延續美國和英國興起的民粹主義與歐洲疑歐派思潮的擴張，得到了暫且的壓制和消沈，但經濟疲弱不振加上移民湧入的義大利，成了民粹主義是滋生的溫床，國會大選與政府組成，又考驗歐盟組成、歐洲經濟與歐元前景的命運。

義大利值得關注是因為，他正處在經濟衰退、高失業率和移民三大危機深淵中還難以自拔，被視為是「歐洲最脆弱的經濟體」。做為歐盟創始成員國之一，有歐元區第三大經濟體、全球第六大的經濟體光榮過去，但自2008年全球金融海嘯後，即陷入經濟持續衰退且復甦無力的窘境，至今的國內生產毛額（GDP），仍未回復至海嘯來襲前的水準，如今已淪為歐洲等四、全球第八經濟體。

義大利的貧富不均十分嚴重，其中之一的原因是來自於祖先輩已形成的財富秩序。全國85%公司為家族企業，受惠於遺產稅法規的庇護，家族企業在擁有房地產和收租利潤除能維持財富外，也遠勝於工作收入；而沒有祖父長輩資產者，很難翻轉既成的財富結構，近幾年的不景氣除失業率高攀盤懸在11％高峰外，國內就業不易只好用腳投票，2016年有5萬年輕人出國尋求就業機會，25歲以下年輕人的失業率高達約40％，25至34歲人口失業率高達17％，三十而不立的現象是社會的沈痾問題。此外，地方基礎建設落後，及政府資源分配不均，導致南部與北部的城鄉差距和財富分配嚴重不均。

經濟疲弱不振加上移民湧入的義大利，成了民粹主義是滋生的溫床，國會大選與政府組成，又考驗歐盟組成、歐洲經濟與歐元前景的命運。（AP）

據歐盟統計局去年底統計，義大利貧困人口在歐洲國家中最多，高達1040萬。以義大利國家統計局資料看，2016年絕對貧窮人口已達470萬人，佔全國人口7.9％，比2007年上升超過兩倍，足見危機後未復元，尚且還在致病疼痛中。尤其，義大利的負債2.3兆歐元，為GDP的135％，債務規模佔歐元區整體超過20％，不只是義國苦腦，也是歐盟頭痛的成員。

同時，義大利是全歐移民危機的焦點。義大利與非洲僅隔地中海海界，4年來成為60餘萬人搭船逃離非洲戰火蹂躪，或變成貧困侵襲地區而來的第一個停靠港。義國南部海岸移民危機日益深重，民眾對義大利政府和歐盟的不滿情緒積累高張，反移民和對歐洲懷疑主義迅速抬頭，孕育了極右派五星運動（5-Star Movement）成長的空間，該黨在2013年首次參加大選，即贏得了25％的選票，成為國會單一最大黨和反對黨。而在義大利發生移民危機後，反移民和難民情緒持續上升，引發安全隱患之餘，也讓前身為北方聯盟（Northern League）的聯盟（League）支持率增加。國外移民成為經濟疲弱和高失業率的指責對象。

義大利有5000萬選民，在去年10月通過的新選舉制度下，選出國會630名眾議員和315名參議員，並規定只有得票數超過40％的單一政黨或多黨政治結盟，才有望獲得多數議會席位進行組閣。中右派的聯盟即便獲得了超過37%的支持率，也依舊必須要和其他政黨聯合執政。

大選結果雖底定，但執政的政府如何組成還充滿變數。由薩爾維尼（Matteo Salvini）領導疑歐派聯盟（League）組成的4黨右翼聯盟以約37％的得票率，取得眾議院中三分之一席次。其中聯盟以18％擊敗右派陣營中媒體大亨貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）領導義大利前進黨（Forza Italia）的14%。由31歲黨魁迪馬尤（Luigi Di Maio）領導反建制（anti-establishment）的疑歐派政黨五星運動，一如預期獲得以32％的支持率，成為僅次中右翼黨盟的第二大勢力，並且是得票數最多的單一政黨，正是反映了基層義大利民眾對當下面臨的內憂外患的不滿。而目前執政中的中左翼民主黨支持率大跌至19％，和與其合作的自由人民黨共取得23%選票，足以顯示已大失民心與其向背。

民眾對義大利政府和歐盟的不滿情緒積累高張，反移民和對歐洲懷疑主義迅速抬頭，孕育了極右派五星運動成長的空間。（AFP）

由於沒有任何政黨或聯盟在國會取得絕對多數席位，眾人期待大選後執政團隊的最終結果，未如願能塵埃落定。不過，確定的是，五星運動與聯盟兩個反移民和疑歐派的政黨，得票率達五成，宣示了民意的風向。若此兩黨合作組閣，提出「義大利優先」政策且堅決主張脫歐或拋棄歐元，恐對歐洲再度丟出震撼彈，破壞自二戰後分裂的歐洲，從「歐洲媒鐵共同體」（European Cola and Steel. Community）一路邁向歐洲統合發展的各項價值共識，在英國脫歐後再度敲起分解歐洲的力道。

計算五星運動和民主黨聯盟兩黨的選票過半，但左右「鷄同鴨講」無法共治，民主黨（Democratic Party）主席倫齊（Matteo Renzi）已表明不參與不參加組閣；右翼聯盟已排除聯盟和五星運動合作的可能性，尋求與小黨成為多數；若五星運動黨和北方聯盟結盟，兩黨的選票加起來將具有絕對優勢，但各個政黨間存在執政理念上的諸多分歧，難以達成共識組成執政聯盟。另外種可能性是組成大聯合政府，不過可行性非常低。這些說明了政治不是簡單的數學問題，而是摻混了複雜的政治立場、價值與利益等議題，不是純粹算術的邏輯。

已知的是，三大政黨陣營都無法單獨執政，且組成一個主流溫和派政府的機率渺茫，「僵局國會」（hung parliament）已然成形。不管最終是否仍由多個政黨協商組成聯合政府，如何組與還充滿不確定性，組成後也是有不確定的風險，在「鷄兔同籠」政見主張或政策價值存在明顯歧異下，如何面對已存在的經常性赤字、停滯不前的經濟、搖搖欲墜的銀行體系和民粹主義已在政壇生根茁壯等難題，絶對是義大利和歐盟的「灰犀牛」。

一個政治僵局下政黨博弈充斥的不確定性政府，如何妥適處理已知的既存風險顯然還有許多挑戰，義大利仍處在一個不確定的未來。