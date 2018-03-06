芭樂人類學》印度的西藏地圖第十六張：流亡中的西藏小姐選美

2017年一位來自奧地利的參賽佳麗表明參賽的原因之一就是：「我們是流亡藏人，我們沒有國家，我的國家被佔領裡，我想讓全世界知道我們沒有國家，但我們仍然非常有力量」。

潘美玲

流亡是一種身份也是一種狀態

當我出生時，我的媽媽說，

你是一個難民…

在你的額頭和眉宇之間

鑲嵌一個R字….這R字在我的額頭

在我英語和印度語之間

要用藏音 （Tibetan tongue）讀做：

RANGZEN獨立 自由就是Rangzen

這是知名的西藏流亡詩人丹真宗智，名為「流亡者」的詩中一段膾炙人口的詩句，真實地呈現出流亡藏人的形象。然而，流亡已經接近60年的時間，流亡社會也從流亡之初的固守傳統的宗教文化狀態，隨著新世代的出生成長教育，以及生活在印度社會，透過網路媒體而接觸到都會的、西方的文化內容，使得流亡社群內部產生異質性的多元發展，例如年輕人組樂團，製作當代流行歌曲，或者創作影像娛樂等產品，都是很自然的發展。在此同時，最具爭議性的活動之一，流亡社區的西藏小姐選美活動。

選美活動在世界各地已經舉辦多年，經常引來物化女性，以及與商業營利掛勾的爭議，而在流亡藏人社區舉辦，就更引人側目，也引發了流亡社群的議論紛紛。第一屆流亡社區的西藏小姐選美是在2002年的10月在達蘭薩拉舉行， 雖然到了 2017年已經連續舉辦了15屆，卻一直處於缺乏贊助經費，請不到評審，以及參賽者寥寥無幾的窘境。要人沒人，要錢沒錢，唯一不缺的是來自各界的質疑，甚至打壓，通常群芳爭豔是選美活動的鎂光燈焦點，但西藏小姐選美賽事本身的爭議性，才是吸引媒體的關切的話題。

2017西藏小姐選美決賽（圖片來源：https://goo.gl/DiHbF6）

西藏女性的新典範？

西藏小姐的選美活動主辦單位宣稱，由於流亡的緣故，西藏的婦女被期待參與符合傳統文化的活動，或是西藏自由的志業而奮鬥，但西藏婦女也是一般的女性，不應侷限在傳統和為國族服務的活動範圍，而應該廣泛地接觸各種機會，因此舉辦選美的目的是為西藏年輕女性開展機會，選出西藏小姐為西藏婦女建立現代女性的榜樣，是為年輕西藏女性賦權的活動。

傳統西藏文化當中，女性角色的典範形象是「母親」。 達賴喇嘛在對信徒開示時以「慈悲的必要性」為題，就指出「人的一生從母親的慈愛開始」，母親給予生命，日夜照護出生的幼兒，展現的是慈悲的本性，人類受到母親撫育而成長，當應感念母恩，使個人的慈悲增長，利他而自利，「總之，我們藏人的群體雖小，但能夠使之成為一個充滿慈愛的社會，那我們一定會幸福。」

藏傳佛教中有尊女性菩薩名為「度母」（Tara），西藏人遇到苦難時，都會向度母祈願，尋求庇護，相信度母會如母親般的保護他們。根據佛經的記載，一位名叫耶喜達哇的公主，因為立志救度眾生，潛心修行，並廣為傳授佛法，而被稱為「救度母」，這是度母本尊的由來。而從佛法修行而言，度母還是「諸佛之母」，因為除了救苦救難庇護眾生之外，還進一步教導離苦離難的方法，完全去除痛苦來源的修行法門。傳統西藏文化的女性典範，不論是人世間的母親，或藏傳佛教的度母，都著重在慈悲的德行與解脫的智慧，自然重視內在的修行，對於青春美貌的追求，則是視為自我愛執的陷溺，不但無法帶來真正的幸福，也是使人無法究竟解脫的障礙。

度母。

於是，當流亡社區開始舉辦的西藏小姐的選美活動時，強調現代的摩登女性形象，以年輕美貌為選拔的標準，且為了要和國際選美活動接軌，2006年開始對公眾開放泳裝比賽的過程，更在流亡藏人社區掀起軒然大波，許多衛道人士批評此舉違反西藏傳統文化，對於外表與身材的評選，也只是一昧迎合西方低俗的標準，不符藏人的形象。面對排山倒海的社會壓力，影響了報名參賽的佳麗人數，導致許多已經報名參加者紛紛在中途就打了退堂鼓，使得2003、2005、2013、2014年的選美比賽，出現只有一位參賽者出席，在毫無競爭對手的情況下，贏得「西藏小姐」的后冠。

根據比賽規定，參賽者要經過7個回合為期三天的比賽項目，包括泳裝、才藝表演、著晚禮服和傳統服飾的比賽，以及最後的機智問答。優勢者前三名可以分別獲得10萬、5萬以及2萬5千的印度盧比的獎金。面對來自傳統文化的壓力的試煉，讓獎金與頭銜的誘因失去價值，真正的比賽不是大會為期三天的諸多項目，而是從報名參賽之後，來自於社會的強大壓力，就開始進行的淘汰賽，2003年第二屆的比賽，有10位報名，2003年第三屆，有13位報名，最後卻只有一位在選美比賽當天出現，由於沒有其他的競爭者，就理所當然地獲得「西藏小姐」的頭銜以及獎金。選美真正的考驗不是比賽中各種項目要求所需具備的能力，而是能夠排除眾議，具備勇氣接受質疑，堅持作自己的女性才能脫穎而出，從這個角度而言，能夠贏得「西藏小姐」不是只有外在的美貌和身材，還必須智勇兼備才能承受后冠的重量。

注定成為國族的代表

「西藏小姐」選美的主辦者是當年才30出頭的洛桑旺傑（Losang Wangyal），他在媒體訪問中透露，這是出於他個人在印度各地旅遊，產生對各種藝術形式的體會，希望推展對於美的感受。所以舉辦這類的活動，是作自己喜歡做的事，所有活動的經費，都是從他個人口袋支出，雖然積極尋求贊助，並出售比賽的門票，但總是入不敷出，並沒有為他帶來實質的商業利益。對他而言，在選美盛事中，穿上禮服站上主持台，在活動中華麗現身，提升選美活動的娛樂性，是他最希望達到的目的，也希望年輕的西藏女性不為傳統文化所限，與世界其他地區的女性有同樣的機會，接受教育、到各地旅遊，並吸收跨文化的體驗。至於這個活動是否能夠為西藏志業貢獻，則不是主要的動機，當然若有機會幫助為西藏議題宣傳，他是樂觀其成的。

然而，這個選美活動是在流亡社區以「西藏」為名舉辦，注定無法擺脫族群集體的命運與責任，佳麗在對答中的修詞，甚至回應社會的質疑時，西藏志業必定不會缺席。在主辦單位的記者會當中，參加活動的佳麗發言內容，除了肯定主辦單位所設定的西藏年輕女性賦權的論述之外，都異口同聲地希望透過參與這樣的活動，為西藏處境發聲，2014年的「西藏小姐」希望世界關注西藏境內的已經有上百名藏人自焚的情況，並呼籲藏人要團結一致。2017年一位來自奧地利的參賽佳麗表明參賽的原因之一就是：「我們是流亡藏人，我們沒有國家，我的國家被佔領裡，我想讓全世界知道我們沒有國家，但我們仍然非常有力量」。

（圖片來源：https://goo.gl/oqdFSn）

雖然主辦人洛桑旺傑個人希望選美是非政治性的，去政治化的活動，但一旦選出該年度的優勝者，「西藏小姐」就成為國家的代表，參與各種國際的選美比賽，能夠用「西藏」的國家稱呼，以及西藏國旗的出現，並為西藏境內人權的問題發聲，就成為國際政治的議題，也就引起了中國政府的介入，向國際選美主辦單位施壓，「西藏小姐」只能以「中國西藏小姐」（Miss Tibet-China）的名義參賽，否則就失去比賽的資格，這種情況分別出現在2005年的辛巴威「世界觀光小姐」、2007年的馬來西亞的「觀光小姐」選美活動。面對這種政治打壓，與賽的「西藏小姐」拒絕披掛「中國西藏小姐」的肩帶，採取斷然退出比賽的行動，並舉辦國際記者會，控訴中國的打壓，並呼籲國際關切西藏的人權問題。在2005年的記者會上，洛桑旺傑個人更成為國家主權的捍衛者：「我代表西藏，除非西藏問題獲得公平合理的解決，符合西藏人民要求更多自由的願望，我完全無法接受中國西藏的稱呼。」

儘管西藏小姐選美活動，對於流亡西藏的社會而言，噓聲多於掌聲，但一旦到了國際選美的舞台，就成為集體的象徵，而來自北京的打壓，更啟動了藏人的同仇敵愾，選美活動持續舉辦，「西藏人民有權決定自己的認同，也有權決定如何表達自己的文化」。對於歷屆的西藏小姐而言，即使有幾屆是因為競爭者的棄權而自動獲得后冠，但到國際選美比賽的過程，成為身負捍衛國家主權的象徵，所得到的歷練，應該足以為年輕一代的女性提供一個榜樣。

自由的方寸

「西藏小姐」選美活動從2002年開始舉辦以來，除了2012年因故取消之外，到了2017年已經舉辦了15屆，該年度共有9位佳麗進入為期三天的比賽，創了歷屆以來最多參賽者的紀錄。只要是年紀介於17-25歲， 身高超過165公分，未婚且未曾懷孕生子，並有向流亡政府繳稅的紀錄的女性，就有資格報名，若有西藏境內的女性要參加，則可免除最後一項繳稅的要求。參賽者除了來自印度的流亡藏人社區，還有來自已經移居美國和維也納的參賽者，顯見流亡社區對於選美態度的改變。 其實，西藏社會對於「西藏小姐」的選美活動儘管反對聲浪不斷，卻也善用「西藏小姐」的象徵，多年前我在進行藏人毛衣貿易的田野時，就發現了藏人在販售的毛衣商品的吊牌上面除了有西藏國旗之外，也有當時西藏小姐的肖像，雖然只是驚鴻一瞥，卻令人印象相當深刻。

而藏人的精神領袖達賴喇嘛對於西藏小姐的選美，並沒有表示讚許的態度，但也沒有要求禁止，只是提醒大家要思考這種選美活動的目的和意義，如果有選美的需求，也應該同樣地有「西藏先生」的選拔才公平。在2017年的10月終於誕生了首屆的「西藏先生」的選秀比賽。主辦單位強調此活動的目的，是希望喚起流亡社區青年對於健身的重視，增強體格，遠離疾病。而和「西藏小姐」一樣，贏得第一屆「西藏先生」頭銜者，表示將爭取一切機會將西藏真實的情況介紹給國際社會，必然承擔了西藏志業的任務。

「西藏小姐」的選美活動，儘管爭議不斷，來自流亡社會內部的批評與反對聲浪，依然是強大的壓力，即使如此，還是靠著主辦人個人的興趣而維持下來，證明了流亡社群即使不贊同這些活動的宗旨，卻讓不同意見者還有存在的空間，而容許社會有多元發展的空間，即使個人與主流意見不合，或與官方立場不一致，甚於有點驚世駭俗，但沒有因此被消音，也不會「被失蹤」或憑空消失，這是自由最可貴之處，也是流亡所堅持的價值所在。當然，身為流亡難民身份所承受的集體命運，卻深深地烙印在以「西藏」為名的行動和個人身上，流亡已屆60年之際，這個大大的R字依然鮮明，為著自由的方寸空間而存在，甚至也必然烙印在西藏小姐的后冠上。

本文經授權轉載自芭樂人類學 印度的西藏地圖第十六張 流亡中的西藏小姐選美