故事》一本培養故國情懷、塑造國家理想兒童的刊物──《小學生》雜誌

《小學生》標誌的是一個世代的共同記憶。黑、藍、橘、紅套印的小開本裡，現在看來有些單調，間或參雜的「反共抗俄」與「三民主義」更顯得有些突兀與刺眼。然而，在半個世紀之前，這本雜誌對於許多的臺灣孩子來說，或已是一種至為華麗的閱讀旅程了吧！

◎陳韋聿 EMERY

那是 1951 年的初春時節，因為韓戰爆發的緣故，甫撤退到臺灣不久的國民政府得以稍獲喘息，但肅殺的氣氛，仍然瀰漫在島嶼的每個角落。

走在街上，四處可以見到「反攻大陸」或「還我河山」的大小標語。扭開收音機，廣播劇裡總是滲透著政令宣導與領袖崇拜。公共輿論的真空，也被鋪天蓋地的政治宣傳所填滿。彼時的臺灣，幾乎沒有人能夠逃離黨國的精神動員──即便只是個就讀小學的孩子。

「反攻大陸」標語。（圖片來源：https://goo.gl/OTEJdB）

1951 年 3 月，由臺灣省教育廳指示創刊、發行的《小學生》，即是在此脈絡下誕生的兒童刊物。

呼應當時政府積極推展的國語運動，這本雜誌同樣致力於文化的移植與奠基。翻開各期目錄，革命先烈、錦繡山河、愛國故事、民族英雄……藉由紙頁上的描繪，一整個世代的少年們，遙想著不曾涉足的神州大陸，培養濃烈的「故國」情懷。

《小學生》裡的另一常見欄目，是各種各樣的典範人物傳記。

1951年開始刊行的《小學生》刊物，順應著黨國精神總動員而出現。（國立臺灣歷史博物館提供）



故事裡，那些早熟而慧黠的故事主角，通常體現了諸多不同的美德，他們為群體犧牲奉獻、為正義挺身抗敵。每一個榜樣，都彰顯了值得仿效的精神與行為，同時也向它鎖定的小學中、高年級讀者，指示了學習與成長的路向。

除開政治宣傳與道德教養，《小學生》所涵括的面向，仍是五花八門的。每期雜誌所報導的新聞時事、科學知識，可能是無數學子認識世界的第一扇窗。連環漫畫是那年頭不常有的閱讀樂趣，任想像力奔馳的童話寓言故事，或許，也成為許多孩子的文學啟蒙。

這份存在於 1951 至 1966 年之間的兒童刊物，在臺灣小學教育體系裡的流通非常普遍，它甚至宣稱自己搏得了「百分之九十以上的小朋友的閱讀和支持」，這樣一本雜誌，曾使多少孩子真正成為國家所期待的理想兒童，或許不易確知，但可以肯定的是，《小學生》（以及它在 1953 年衍生的《小學生畫刊》）培養了一批兒少文學與漫畫的創作者，諸如林良、童叟、林鍾隆、劉興欽，在接下來的時代，這些名字仍繼續在一本又一本的童書裡，為小讀者們勾勒著世界的樣貌。

《小學生畫刊》（圖片來源：網路）

《小學生畫刊》內頁（圖片來源：網路）

《小學生畫刊》背面（圖片來源：網路）

《小學生》標誌的是一個世代的共同記憶。

黑、藍、橘、紅套印的小開本裡，現在看來有些單調，間或參雜的「反共抗俄」與「三民主義」更顯得有些突兀與刺眼。然而，在半個世紀之前，這本雜誌對於許多的臺灣孩子來說，或已是一種至為華麗的閱讀旅程了吧！

本文經授權轉載自故事: 一本培養故國情懷、塑造國家理想兒童的刊物──《小學生》雜誌