法操》法院判決不同的狀況「正常」嗎？

由於社會生活本身存在著許多的複雜性，因此每件事件雖然看似相同，但其實都存在著不同點。在這次案件中，雖然兩件案件都是殺人罪的案件，但仍存在著許多不同的狀況，導致兩案的判決結果差異。

開車衝撞律師及前妻的洪當興案（左）及「台大宅王」的張彥文案（右）。

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，上周有兩個社會矚目案件分別作出判決，分別是被媒體稱為「台大宅王」的張彥文案、及於台南地院開車衝撞律師及前妻的洪當興案。然而，由於洪案判決死刑而張案判決15年有期徒刑，許多網友紛紛表示法院因被害人身分不同而改變見解。

這兩個案件到底差在哪裡？

由於社會生活本身存在著許多的複雜性，因此每件事件雖然看似相同，但其實都存在著不同點。在這次案件中，雖然兩件案件都是殺人罪的案件，但仍存在著許多不同的狀況，導致兩案的判決結果差異。

根據張彥文案及洪當興案的新聞稿來看，兩件案件的量刑上有許多的差異性，我們為大家整理成下表：

洪當興案 張彥文案 刑度 死刑 15年有期徒刑 被害人數 2人 1人 有無加減刑事由 無 無 精神、人格特質 無 有 犯後態度 不佳 有悔意 有無和解 無 有 有無再犯之虞 沒說 無

本次的兩個案件最大的差異點在於，法官對於行為人「犯後態度」、是否有特殊的精神狀態、人格特質及和解與否而有差異。

在洪當興的案件中，法院認為洪當興犯後不僅沒有悔意、且飾詞狡辯，將責任推到被害人、家庭狀況上，因此判決死刑。相較之下，在張彥文的案件中，法院則認為張彥文犯後有意悔改、且已經與被害者家屬達成和解，加上法院斟酌張嫌過去的自殺史、再犯風險分析、於殺人後自殺等情節，判處了有期徒刑所能處的最高刑度。（註）

但是，必須要提醒大家：法操在這邊僅是儘量將兩則判決中有關量刑的事由提出給各位參考。但這兩案件均未判決定讞，最終結果如何仍有極大變數。再者，如同我們前面說到的，每個案件都存在著不同點，因此不能拿兩個以同一法條判決的案件，指責說一個比較輕、一個比較重。

況且，判決本身是由人所做成，不同的人本來就會對不同事情有不同的想法。更嚴格的說，就算今天兩案的法官對調，兩組法官也不一定會做出跟原審一樣的結果。因此總的來說，法院作出不同判決是在正常也不過的事，這種分析真的只是看看就好。

真的有意義的在於「民事賠償」

當然，每次遇到這種問題都不免會有網友跳出來戰死刑，但每次的焦點都集中在「死刑犯人權」上。因此，我們這次從比較「市儈」的角度來看這個問題：被害者的賠償金該怎麼辦？

這個問題的答案是：看運氣！

從民法角度來看，加害人殺害被害人家屬後，被害人家屬依據民法第194條的規定可以向加害人請求損害賠償，家屬取得了對加害人的損害賠償債權。

以加害人判處死刑的狀況來看：如果今天加害人執行了死刑，損害賠償債務瞬間變成了應繼承的債務，由加害人繼承人繼承；但由於現在民法繼承編採取概括繼承、有限責任，繼承債務的情況下，最多只以繼承遺產為上限。舉例而言，如果今天繼承遺產100萬、債務200萬元，則只要賠償100萬元即可，繼承人並不負擔剩餘的100萬元債務。

會有人說：目前我國有犯罪被害人補償機制，被害人難道不能透過這樣的方式補償嗎？根據犯罪被害人保護法第9條的規定、及犯罪被害人保護協會的資料顯示，目前犯罪被害人可取得的補償金其實並不多，以當場致死案件為例，家屬最多可得的補償金額為170萬元，若非害人法定應扶養之家屬，則最高只有70萬元。這樣的金額是否能填補損害？也著實讓人存疑。

由於這樣的狀況，我們就會發現，當今天加害人沒有遺產可以賠償時，就會形成應受償但因為遺產不足而無法清償、或金額較少的窘境。這種情況，在像鄭捷案這種多數受害人的情況最為難解決，尤其是幸運沒被殺害的受害人，如果沒有辦法取得賠償金，那後續醫療費該由誰負擔呢？

綜合上面所述，我們或許可以在看到死刑案件的時候思考：究竟被害人怎麼求償呢？

註

依據刑法第33條第3款規定，除非有加重事由得加至20年以外，否則有期徒刑上限為15年。由於本件法院認為沒有加重事由，因此量刑上限為15年。

本文經授權轉載自法操：法院判決不同的狀況正常嗎？