政治的日常》輪流做總理的明治宰相們：黑田清隆、山縣有朋和松方正義（下）

超然內閣、大聯合政府這些不切實際的合作方案，都只是理想。時代已經進入政黨政治，要做出強有力的領導，就必須要有強大的政黨作為後盾。自己成立一個多數黨，才是施政順暢的關鍵。伊藤的覺悟，讓日本政治的政黨政治經過幾十年的掙扎，終於確立了下來。

李拓梓

續上篇

接任山縣有朋的，是從第一次伊藤博文內閣開始，一直擔任大藏大臣的松方正義。他是薩摩人，他來組閣，又再一次印證了自由民權運動對於政府被薩長壟斷的批評。松方正義對財政政策熟稔，有「經濟財政之神」的美名，他推動政策以「辣腕」著稱，手段激烈，不惜代價，雖然維持日本的財政穩定，卻讓民間過得很困苦，因此松方可以說是自由民權運動的大敵。

松方還有一個不知道在當時算是好還是壞的問題，就是孩子太多。據說有一次天皇問他到底有幾個孩子，松方居然回答要回家算算看再行報告。松方過世時，孩子全都來了，一共是十三男六女。松方正義的內閣團隊上台時，過去一向都在閣員陣容內的元勳大老們都沒有在名單內，因此這個內閣甫上任就被在野黨消遣成「黑幕內閣」、「二流內閣」，認為政府不僅沒人才，元勳們也不負責任，才會輪到松方的二軍團隊來組閣。

松方政權當然也碰上了山縣內閣遇到的國會掣肘問題，他提出的軍事費用支出，一樣遭到民黨勢力以「民力休養」為由的杯葛。和松方一樣是薩摩出身的海軍大臣樺山資紀（後來出任第一任台灣總督），在國會嗆在野黨亂刪海軍預算的決定不負責任，質問在野黨，到底是誰在保護國家的安全？這場「蠻勇演說」激起朝野強烈的對立，「辣腕」的松方總理，決定採取非常手段，行使日本史上第一次國會解散權。

松方正義對財政政策熟稔，有「經濟財政之神」的美名，他推動政策以「辣腕」著稱，手段激烈，不惜代價，雖然維持日本的財政穩定，卻讓民間過得很困苦。（維基共享）

國會解散就必須改選，民吏兩黨陷入激戰，雙方的對峙不僅僅是政見上的針鋒相對，甚至也多次引發武力相向。松方內閣引用行政力量，全力介入選舉，像是有警察跑到民黨支持者家裡大小聲，指控不支持政府就是「不忠不義之徒」。整個選舉下來，光政府承認的數字，全國就有二十五人死亡，三百八十八人受傷，民間的統計當然人數更多。不過，即使如此，席次因此衰退的民黨，還是選贏了吏黨，讓松方正義最後還是下台一鞠躬。

第一次松方內閣任內，最重要的貢獻，就是向世界證明了日本是個司法獨立的國家。這個案件的苦主是俄羅斯皇太子尼古拉（後來的末代沙皇），他訪日期間，在大津遭到民族主義者津田三藏刺殺，津田本身的職務，竟然是保護尼古拉皇太子的警察。所幸尼古拉命不該絕沒死，津田也隨即被逮補。

此事當然造成本來就不太好的日俄關係更加緊張，明治天皇還因此親自登船拜訪當時停泊在橫濱港內的俄國艦隊，表現誠意，讓擔心天皇直接被俄軍綁走的侍衛緊張不已。事後的審判當中，由於擔心俄國報復，政府方給司法極大的壓力，希望判津田死刑。不過，在大審院院長兒島惟謙的堅持下，只判了津田無期徒刑。俄國並沒有對這個判決採取太強硬的態度，但兒島的判決，讓世界看到日本司法無懼於政府和國際壓力的一面，也使得後來的條約改正推動，有了比較好的契機。

松方正義下台後，下一任總理又是伊藤博文。伊藤博文對當時的政治狀況深感憂慮，要求這次內閣要「全體黑幕一起來組閣」，讓制度上的權力機構，和權力的實際擁有者終於可以結合起來。已經有豐富經驗的伊藤博文，以國家面臨威脅，恫嚇遲遲不通過預算的在野黨要解散國會，換取預算的過關。同時，因為兒島判決的效應，伊藤博文終於成功地簽下《日英通商航海條約》，這是幕末以來日本第一個對外的平等新約。

在談判期間，伊藤也帶領日本跟當時被認為東亞最強軍備的清國打了一仗，並且打贏。伊藤隨即對清廷提出割地賠款的要求，其中割讓遼東半島，引起了俄德法三國的干預，最後被迫退讓。這起事件再一次引起日本國內的民族主義情緒，也導致第二次伊藤內閣雖然一路風光，最後還是黯然下台。結果接著組閣的是前一位總理松方正義。

伊藤博文帶領日本和當時被認為東亞最強軍備的清國打了一仗，並且打贏。伊藤隨即對清廷提出割地賠款的要求，其中割讓遼東半島，引起了俄德法三國的干預，最後被迫退讓。（維基共享）

有鑒於上一次松方內閣失敗的原因，是和在野黨關係不睦。這一次松方記取教訓，找了在野進步黨的大隈重信來當外相，這一次內閣因此被稱作「松隈內閣」。此外，松方正義也採取了比較緩和的作風，對言論自由、出版自由做了一些放寬，找來協調聯合內閣有功的三菱財團岩崎彌之助，擔任日本銀行行長，確立日本跟上國際金本位制的腳步，聯合政府看似可堪運作。

不過，明治29年（1896），岩手縣的三陸地方發生海嘯，死亡超過兩萬七千人，又因為衛生條件不佳，造成後續傳染病大流行，松方政權處理得焦頭爛額，威信盡失。明治30年（1897），松方因為和進步黨對是否增稅的問題發生爭執，以及對於台灣統治腐敗一事是否要彈劾總督，有不同的看法，進步黨開始強力批判政府，大隈重信也辭去外相職務，第二次松方內閣陷入無法運作的困境。伊藤博文再一次受命組閣。

很清楚政黨政治已勢不可免的伊藤，一開始仍然想以「超然政府」為目標，他不僅再一次邀請大隈重信出任農商相，也邀請自由黨的板垣退助擔任法相。不過，這個超然於政黨之上的大聯合內閣，其實也不長命。朝野關係仍然很僵，脆弱的聯合關係，讓少數黨動不動就要退出聯合內閣，所謂「超然」根本不可能發生，伊藤終於開始思考自己也要組成政黨，用自己的力量來取得國會多數，試圖化解施政的阻力。

但日本政壇上，第一位以政黨領袖身份取得總理位置的，是進步黨的大隈重信。

大隈重信捷足先登，在第三次伊藤博文內閣垮台之後接任總理，只是進步派說的比唱的好聽，執政僅有半年，就因為勞資衝突越來越劇烈下台一鞠躬，總理的位置再一次回到伊藤博文這一派手中。這一次接下總理位置的，是第二次山縣有朋內閣。

山縣有朋的軍人政權，對於秩序情有獨鍾。他上任之後，首先做的就是將官僚制度建立起來，讓國家施政的延續性跟穩定性有所強化。接下來他推動了「治安警察法」，強壓社會運動，也對產業組合加以規範，確認他們的抗爭無法搗亂秩序。第二次山縣內閣期間，日本也躍上了國際舞台。在清國義和團拳亂之時，列強組成的「八國聯軍」，也因為各國其實各自有難題，無暇出動足夠兵力，因而讓距離清國最近的日本高度參與。日本終於在維新後，第一次被當作帝國主義集團的一員，政壇當中沾沾自喜者大有人在。

第二次山縣內閣期間，清國義和團拳亂之時，列強組成的「八國聯軍」，也因為各國其實各自有難題，無暇出動足夠兵力，因而讓距離清國最近的日本高度參與。（維基共享）

為了擴張自己的影響力，並且落實自己篤信的「超然內閣」制度，山縣在國家制度當中規定了「軍部大臣現役武官制」。意思就是陸軍大臣、海軍大臣必須是現役的軍官，這等於是給予軍隊參與內閣組成的否決權，如果總理提出的海、陸相 人選不被軍隊同意，內閣就無法組成。山縣的改革確實讓內閣不可能太偏向政黨政治，但同時，也給了軍隊介入政治的理由和藉口。日本會步入第二次世界大戰並遭致毀滅，當年山縣有朋的這個決定影響重大。

不過，山縣有朋就算強勢，在國會中的鬥爭，依然相當辛苦。政策屢屢被質疑，預算經常遭刪減，有一度山縣為了通過預算，將議員的歲費從八百圓提高到兩千圓，這種肉桶政治的豬仔行為讓議員都高興的不得了。但這樣的做法，也讓山縣遭到輿論的嚴厲批評，如果要選出戰前最不人氣的內閣總理大臣，山縣有朋應該會名列前茅。

山縣政權所遇到的這些狀況，都讓過去同為吏黨系統的伊藤博文看在眼裡。因此山縣卸任後，第四次出馬組閣的伊藤博文，做了最重大的決定，他要以新成立的「立憲政友會」總裁的身份出馬。他深深了解，超然內閣、大聯合政府這些不切實際的合作方案，都只是理想。時代已經進入政黨政治，要做出強有力的領導，就必須要有強大的政黨作為後盾。自己成立一個多數黨，才是施政順暢的關鍵。

伊藤的覺悟，讓日本政治的政黨政治經過幾十年的掙扎，終於確立了下來。