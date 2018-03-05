自由開講》別怕，吸兩口就沒事！? 正視麻醉氣體的可能濫用

◎簡吉聰

去年底影集「麻醉風暴2」才完結，沒想到在農曆年節前連續幾件醫美診所的意外事件，讓「麻醉風暴」真實發生在生活中，也再次引發許多民眾對於醫療相關議題的關注，當然醫療行為充滿了專業，民眾的不了解也增加了恐懼與紛爭的可能，另一方面，則有民眾驚覺到身邊的醫療環境還有許多問題與危險。這些議題也的確發生在我們身邊，如麻醉風暴影集第一季開場時，麻醉氣體引發驚悚的「惡性高熱」事件，才讓許多民眾第一次學會了單挫林（Dantrolene，用以治療惡性高熱）這個藥物的重要性，甚至會在手術前詢問醫院是否有儲備此藥物。實際上，光是這一兩年，國內醫院的確也陸續遭遇幾例手術麻醉引發惡性高熱的案例，但在台灣麻醉醫學會建立的支援系統與指引下，很幸運的這幾例病患都平安脫離危險。

事實上氣體麻醉藥物牽涉到的問題並不只是在醫院，在生活中也時有所見，最常被濫用的麻醉氣體應該是笑氣（N 2 O），吸了笑氣除了變聲與狂笑的「有趣？！」效果外，在嗑藥族群中這些麻醉氣體更因為在低劑量時有興奮、忘我的感覺，加上目前不被「毒品危害防制條例」所列管而取得容易，常常出現在夜店或毒品派對相關的社會新聞中，光是二月份就有「女含笑氣開車 撞車傻笑」、「疑邊開車邊吸笑氣 情侶撞碼頭護欄 起火逃命」 等幾起疑似吸食笑氣肇事的公共安全事件登上媒體，而這類的新聞也一直層出不窮。

日前劉女將笑氣灌入氣球，邊吸笑氣邊開車，撞前車還渾然不知，副駕駛座被查到笑氣鋼瓶。（資料照）

這類氣體麻醉藥物部分除了吸食笑氣的公共安全問題外，國內也因為新的藥品引進而帶入新問題，譬如國內近期也核准了一款止痛藥「痛舒適®」（Penthrox®，圖一） 進入國內，事實上這並不是一款新的藥物，而是將1960年代開始使用的古老麻醉氣體—甲氧氟乙烷（Methoxyflurane）以少量填充至小型吸入器，讓病患吸入低劑量麻醉氣體作為止痛。這個藥物在地廣人稀的紐澳當地因為攜帶方便，在急診或緊急救護無法比照在醫療院所建立靜脈注射或使用其他止痛藥時，可提供即時的止痛，近幾年於英法當地也申請開放使用。由於在非醫療院所緊急救護時使用此藥物的便利性，在最近引進國內後，急診同儕們也有過許多討論，最近部分醫美或牙科診所也開始使用此藥物，甚至耳聞有坊間不肖刺青店等透過非法管道取得此藥物提供給顧客作為止痛使用。但事實上此藥物有相當程度的肝腎毒性，因此在美加地區自1970年代末期便不再作為手術麻醉藥物使用，美國食品藥物管理局（FDA）更於2005年之後，以安全考量為由強制將此藥物下架，而澳洲的藥物不良反應資料庫中，也登錄過好幾個嚴重肝腎衰竭或惡性高熱的死亡案例。因此為了安全考量，此藥物在國內核准的藥品仿單上也有載明，譬如不得使用作為麻醉使用、可能引發惡性高熱、導致腎臟損傷等禁忌症或警語。

圖一、美國食品藥物管理局於2005年因安全顧慮撤銷氣體麻醉藥物Methoxyflurane許可，而近期國內由紐澳引進作為止痛用的氣體麻醉藥物Penthrox®，因具相同成分亦需注意其使用安全。 （圖片引用自網路The Victoria Connection –

https://goo.gl/z9E1io ）

除了用藥安全與相關併發症，醫療同儕須隨時有所警覺，是否應安全使用其他的止痛藥物仍待討論外，其他醫用氣體麻醉藥物或是「痛舒適®」這類止痛藥物，也同樣跟笑氣有可能濫用的考量，在過去國外也陸續發生過使用氣體麻醉藥物如七氟醚（Sevoflurane）或「痛舒適®」止痛藥的成癮的案例，甚至導致肝腎衰竭或死亡，尤其目前針對笑氣或這類麻醉氣體在毒品危害防制條例中都沒有相關管制，且部分醫療或相關人員較民眾更容易取得，譬如這陣子便聽說坊間有專業人員為了示範痛舒適®使用的簡便性，以自身示範吸用藥物，結果呈現暈眩欣快症狀，顯見除可能對民眾造成危害外，相關人員反而更容易成為藥害的族群。

在一年多前，立委Kolas Yotaka曾針對相關麻醉氣體的管制提出相關質詢，顯示有更多人開始關心這類藥物濫用的問題，雖然後續這方面的藥物管制沒有改變，但相關議題沒有消失，反而在國內又因為新的藥品引進而帶入新的問題。民眾或部分專業人員或許無法像熟知此狀況的麻醉醫師有充分的了解與掌控，但隨著近幾年國內醫學美容診所等的蓬勃發展，民眾有更高的機會接觸到手術麻醉，專業同仁對此應有更多的了解以避免濫用或錯誤使用藥品危險，也希望相關主管機關能繼續追蹤關注此議題。

（麻醉專科醫師、台灣麻醉醫學會理事兼任通訊委員會主委）

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