故事》台北公車的神祕 LOGO 之謎？！

常搭公車上下通勤的你，有沒有注意過欣欣客運車頭那戰鬥機形狀的 Logo 呢？而台北市聯營公車的另一家業者大南客運的 Logo，怎麼這麼碰巧也是一台戰鬥機？難不成他們這麼有默契說好一起開飛機嗎？

◎每日一冷

各位讀者好，又到了週日時光。

相信如果和主編一樣大學時光在文山區度過的話，一定會對以下這輛公車非常有印象。

沒錯，就是每個政大人要離開總是陰雨綿綿、美食沙漠的貓空，前往公館、甚至到台北車站必搭的 236 路線公車。不知道曾搭過這班公車、或搭過其他欣欣客運的你，有沒有注意過欣欣客運車頭那戰鬥機形狀的 Logo 呢？

而台北市聯營公車的另一家業者大南客運的 Logo，怎麼這麼碰巧也是一台戰鬥機？難不成他們這麼有默契說好一起開飛機嗎？

其實箇中原因是這樣的……

1945 年二戰結束國民政府來台後，接收了日治時期台北市原有的台北自動車課，並改由台北市公共汽車管理處繼續公車路線的營運與管理，但因為市政府經費有限，原有的路線很快就不敷使用，因此在民國 58 年（1969）開放民營公車業者一起加入台北市公車的營運，最終就成為我們今天所看到的台北市聯營公車囉。

至於故事的主角欣欣客運與大南客運，便是在民國 58 年時，最先加入台北市公車營運的第一間與第二間業者，而這兩間公司都是由裕隆公司與行政院國軍退除役官兵輔導委員會共同成立與管理的公司囉。

第一代欣欣客運公車（路線編號與現在不同）



但至於為什麼會使用戰鬥機來做為 LOGO，主編猜想是代表海軍的軍艦與代表陸軍的坦克車畫成 Icon 不好辨識吧？（被揍）

不過比較有趣的另一點是，除了這兩間公司目前的董事長理所當然的都是退休將領外，退輔會的主委一直都是由陸軍出身的將領擔任，直到最近這一任主委才是第一次由海軍出身的將領董翔龍擔任。

說到這裡，想再考考讀者們另一個小問題。

現在台北市聯營公車是由台北市交通局底下的公共運輸處所管理，所有聯營公車業者都是民營公司，那前面提到的台北市公共汽車管理處直接管理的客運公司呢？

以上是今天的冷知識，我們下週見！

本文經授權轉載自故事 第一二九號：台北公車的神祕 LOGO 之謎