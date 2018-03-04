法操》燈會裝置藝術抄襲風波–著作權法上的「原創性」是什麼？

事實上在我國實務上，會將所謂的「原創性」拆解成「原始性」及「創作性」兩個要件。在判斷原創性上大多有3個標準：是否係獨立創作完成，而非抄襲自他人著作者；是否為自然人之精神創作，而非其他動物之智慧成果；及是否足以表現著作人之個性或獨特性。符合上述3點要求者，通常就會認定具有原創性。

台灣燈會作品「嘉藝之光」（右）與Hugo Reis作品「Eclipse（日蝕）（左）。 （取自Hugo Reis臉書）

◎法操司想傳媒

根據新聞報導，日前葡萄牙設計師Hugo Reis在臉書上表示，今年嘉義燈會的裝置藝術「嘉藝之光」與其所設計的作品「Eclipse」高度相似。而負責設計的衍象設計實驗室也迅速地在臉書上澄清，認為：在視覺上雷同之處，緣起於雙方作品以數學幾何進行設計分析及管狀材料工法的限制；同時公開設計手稿及製作流程等等。

什麼是「原創性」？

在開始本次的討論前，我們先來回想一下之前曾經提過的事情。在《邱毅被掀假髮引發兩公司間的著作權戰爭》一文中，我們曾經討論過一個作品要受到著作權法保護，必須要符合數個要件才行。當時，我們針對了創作性做了簡單的介紹，今天我們就來聊聊「原創性」吧！

事實上在我國實務上，會將所謂的「原創性」拆解成「原始性」及「創作性」兩個要件。而這樣的要件拆解，章忠信教授認為我國實務上，在判斷原創性上大多有3個標準：是否係獨立創作完成，而非抄襲自他人著作者；是否為自然人之精神創作，而非其他動物之智慧成果；及是否足以表現著作人之個性或獨特性。符合上述3點要求者，通常就會認定具有原創性。

相較之下，日本法上則沒有「原創性」的詞，而是「創作性」。日本法上的創作性，基本上與我國對創作性的定義相同，但在例外的情況下否定具有創作性。根據茶園成樹教授著作中的整理，他認為在3種情況下，會例外排除創作性：模仿、複製已經存在的著作；表現物是「常見的表現」；只能使用該表現方式才能表現作品概念。而在我國許多的教科書中，也有許多著述採取相類似的見解。

本件案件重點在哪裡？

說了這麼多，讓我們回歸這個案件吧！

這次的事件中，小編認為討論是否抄襲最重要的問題有兩個：分別是「是否獨立完成？」及「是否是表現上的限制？」

首先，是否獨立完成方面，也就是所謂「平行創作」的問題。由於著作權法與專利法不同，著作權並不像專利權一樣屬於「絕對獨占」，而屬於「相對獨占」，若是有兩個創作同時都符合著作的定義，且都不是抄襲的話，著作權法容許兩件創作都受保護。舉個例子來說：A和B兩個人完成了兩件一模一樣的作品，但兩人都不知道對方有做過這樣的作品，這種「偶然」做出相同作品的情況，我們會認為2件作品都受著作權法保護。（註）

第二，是否是表現上的限制，指的是要表現出特定概念的方式只有特定幾種。簡單地說，如果A和B兩個人都想要做一個長方體、沒手把、開口在上的水壺，但假設要完成這樣設計的方法只有1種或少少幾種，此時A和B雖然做出一模一樣的東西，但我們也不會說有抄襲，因為這種情況是因為表現方式受限所導致的。

究竟結果如何，需要再行認定

經過了上面的解說，相信大家對於這次的案件都有了一些了解，我們可以統整成以下的結論：如果雙方最後以訴訟解決，案件審理重點將會環繞在衍象設計實驗室如何提出證據，證明他的創作與Hugo Reis的創作屬於前面說到的「平行創作」；又或者是舉證證明要達到這樣的效果，只有這種表現方式，同時這也是衍象設計實驗室所提出的論點。至於結果會怎樣呢，就讓我們繼續看下去吧！

註

對日本法有興趣的讀者可google搜尋《ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件》。

本文經授權轉載自法操：燈會裝置藝術抄襲風波–著作權法上的原創性是什麼？