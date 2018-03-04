MYGOPEN》LINE傳國際級毒草在台灣蔓延？林務局：是真的要小心過敏

對於這部影片，目前還沒有未接獲國內有誤食中毒的案例，這主要是有篇國外研究報告，指出餵養牛、羊銀膠菊後產生動物之肝腎病變，對人類並沒有論述到這個部分，銀膠菊確實容易造成人體過敏性反應，外表細微的纖毛具有毒性，而且花粉容易造成人體過敏，引起過敏性鼻炎等症狀，所以還是要多多留意囉！

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最近 LINE 傳「常在外踏青的要注意了，國際級毒草在台灣蔓延中」這樣類似的訊息，關於銀膠菊，還附上 Youtube 影片說只要不小心碰到這種「雜草」，你的「鼻子」和「肝」就會開始產生病變...等說法。



基本上在 LINE 上的文字描述是有比較誇張了點，但是根據專家說法，銀膠菊的確帶有毒性，接觸人體肌膚會引發過敏反應，當我們吸入花粉時也可能導致過敏性鼻炎。但說一碰到就會產生病變就有點誇張了，目前只是在動物實驗報告上，長期餵食牛、羊銀膠菊後的確有引發肝腎病變的紀錄，但對人體造成危害的暴露劑量目前沒有直接數據和研究，基本上只要避免接觸，觸碰後也要趕快洗手就好，不用太過擔心囉！

國際級毒草銀膠菊的訊息

原始謠傳版本：

常在外踏青的要注意了，國際級毒草在台灣蔓延中！

只要不小心碰到這種「雜草」，你的「鼻子」和「肝」就會開始產生病變…一定要記住他的「長相」，現在已經蔓延全台灣！

https://www.youtube.com/embed/kaMucfkJqkU

謠言破解說明：

對於這部影片，目前還沒有未接獲國內有誤食中毒的案例，這主要是有篇國外研究報告，指出餵養牛、羊銀膠菊後產生動物之肝腎病變，對人類並沒有論述到這個部分，銀膠菊確實容易造成人體過敏性反應，外表細微的纖毛具有毒性，而且花粉容易造成人體過敏，引起過敏性鼻炎等症狀，所以還是要多多留意囉！

正確闢謠解釋：

根據行政院農業委員會的說明，林務局表示，迄今未接獲國內有誤食或接觸導致銀膠菊中毒之通報。為減輕民眾疑慮，林務局表示：目前國內無銀膠菊毒性之研究試驗，依據國外研究報告，以銀膠菊萃取物誘發小鼠骨髓細胞之動物試驗，透過觀察並未出現基因病毒之潛勢（註：genotoxic基因病毒是指會破壞細胞內遺傳物質完整性之性質）。



同篇報告係指出曾於餵養牛、羊銀膠菊後產生動物之肝腎病變，並未直接論述人類會因為呼吸造成肝臟或遺傳病變，請民眾無需過度擔憂。不過銀膠菊之腺毛、短柔毛及花粉確實易造成人體過敏性反應，仍請民眾注意防範。



林務局再次呼籲，銀膠菊防治當以人力或簡單器具拔除為主，因其易造成人體過敏，故應穿著長袖衣物、戴手套和口罩，接觸銀膠菊後儘速洗手；大面積農地、閒置荒地可用農耕機具翻除，拔除後植株可置於黑色塑膠袋中悶腐或乾燥後焚燬，現場允許視情況可施化學藥劑進行防治，藥劑種類包括復祿芬（萌前除草劑）、固殺草、嘉磷塞、巴拉刈等（萌後除草劑）。



農委會毒藥物試驗所公害防治組蔣慕琰表示：銀膠菊外表有毒，碰觸就有危險，在澳洲、印度等國曾發生放養的牛、羊，因此中毒致命的例子。



根據上下游的採訪報導，農委會特有生物研究保育中心試驗站主任黃士元表示：銀膠菊能引發人體過敏反應、大量侵占農耕空間，國外亦有牲畜誤食銀膠菊中毒案例，不能掉以輕心。推測可能隨雜糧進口而將種子夾帶入境、落地生根。近年危害較嚴重的地區為台中沙鹿、龍井、大肚、梧棲和彰化芳苑、二林、鹿港等濱海處，分布地最北應為苗栗縣。但野外究竟分布面積有多少，黃士元坦言相當不易計算。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：農業知識入口網 - 銀膠菊毒性謠言澄清

本文經授權轉載自這是假消息 LINE傳國際級毒草在台灣蔓延？林務局：是真的要小心過敏