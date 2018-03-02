拒絕理盲 ，文明台灣系列》（三）沒有國那有家 --覆巢之下無完卵 如果你是鳥呢？

沈建一／駐荷蘭代表處經濟組組長

中華悠久傳統的文化在講到個人和國家間的關係時，最流行的描述就是讓人心生畏懼的「覆巢之下無完卵」說，我們姑且稱之為「無卵說」；此外，「皮之不存，毛將焉附」說，大家也耳熟能詳，「皮毛說」內的皮當然是指國家，而毛則是依附於國家的普羅大眾。舉凡受過中華文化熏陶的人，大都經常或說或唱地傳頌這些信念。

統治者宣揚「無卵或皮毛說」是以上位強者之姿說給天下蒼生聽的，用意在鞏固領導中心，要脅人民和渠同心協力地打造強盛的國家以免受到外侮，似乎這樣彼此的生活都能得到保障；然而這類比喻讓人誤認為只有強大的國家，才足以保護個人幸福。歷史事實顯示為了國家強盛，人民往往要容忍領導人賤踏個人權益或卡點不法利益，舊社會的通念認為統治者的濫權行為，若是瑕不掩瑜或沒有侵門踏戶到自家身上的話，就可視而不見。經常接觸現代思潮的台灣人應否理性地檢驗一下，個人和國家間的關係是否真的如此？

首先來檢視一下強國夢，全球目前有200個左右的國家，其中堪稱為軍事或經濟強國者屈指可數，我們可以捫心自問一下，強國人真的比較幸福快樂嗎？生活的困頓真的比較少嗎？你想若只有大國的人民才有幸福生活可言，那國家領土小、人口少又沒錢的居民是否都得苦瓜著臉過暗無天日的生活？我建議你可以傾聽一下尼泊爾人的意見。此外，從我們不時看到的各種問卷調查顯示，實施民主法治、個人所得稅從35-40%起跳的北歐小國人，他們幸福快樂的指數不都名列前矛？另從我們日常生活的經驗也可發現：大公司員工的幸福感不一定比小公司的高，豪門的家庭生活不一定比貧苦家庭和樂，大人的日子更不會比小孩好過，所以「大」才會快樂顯然是小人物的心理幻覺，並沒有客觀事實的基礎，既然人的幸福快樂和國之大小無關，為什麼主張統一的人仍會深陷這樣的迷思？ 其次如果不想侵略別國的話，國家為什麼要追求強國夢呢？

歷史事實顯示為了國家強盛，人民往往要容忍領導人賤踏個人權益或卡點不法利益，舊社會的通念認為統治者的濫權行為，若是瑕不掩瑜或沒有侵門踏戶到自家身上的話，就可視而不見。（圖：網路）

人類的歷史顯示只有富強的國家才有能力和意念發動戰爭，經常窮兵黷武地侵略別國；本世紀的兩場世界大戰不就是這樣地開打？所以國家富強往往是世界和平的災難，是破壞個人幸福快樂的凶手。以理性的觀點來看，若要要追求幸福快樂，最直接有效的方法就是靠自己努力打拼；客觀的歷史事實告訴我們若聽從獨裁者冠冕堂皇的說法，想假他的手以國家力量替我們實現的話，反而會誤人誤己。

西方社會在文藝復興後重新興起的民主政治理念，基本上認為政府是由人民選出的少數菁英組成（Of the people），這些國家領導人是獲得人民授權來管理公共事務（By the people），而渠等所管理的事務應以追求人民最大福祉為依歸（For the people）。所以個人和國家間的關係是委託或信任的契約關係，表現好的政府可獲得授權繼續執政，表現不好的定期或隨時就可換手；因此在民主國家裡人民是主人，政府是依我們授權、領我們薪水來管理公共事務的機關。既然政府是我們僱用的人也得依我們的意旨換來換去，那政府怎麼會是「巢」或是「皮」呢？正確地理解應該是：主人家或說你自己的家是巢，而毛應是所有被你扶養的人，這才是客觀事實。

西方民主的運作經過幾百年來的演變，已有超越國界限制的許多發展，以老牌的歐洲民主為例，歐盟27個會員國的人民，如今已不限於在自己國家行使參政權而已，他們可用歐洲公民的身份自由地周遊列國，在歐盟各會員國內工作和居住並得予參與居住國的地方選舉；換句話說，擁抱普世人權理念的民主社會裡，人民已有權選擇符合自己需求的國家居住，就像你買房買地一樣。只不過，有錢或有專業能力的菁英比較容易隨時入籍他國成為他國國民罷了；而若不想改變國籍者，也可聯合志同道合的他國人民就某個議題或專業組成國際性的組織，俾向個別國家施壓爭取己身的權益。 因此在老牌的民主法治國家裡，人民的自由度已大幅提升，法律上的「人」也不限於自然人，公協會或企業法人（如跨國公司）也常在不同的國家間趴趴走；至於政府則不時要面對他國搶奪己國菁英的局面。在菁英爭奪戰中，不擇手段的政府往往會對有興趣的菁英直接誘予小惠，至於正派經營者則需設法營造出良好的財稅環境，提升政府的效能，減少干預人民的生活，俾讓人民能自由揮灑自己的生命，追求自己認為的幸福。各民主國家在面對來自國內外專業組織的壓力時，往往也得以順應國際潮流的開放態度來因應。

解嚴後的台灣經過一次又一次的乾淨選舉後，大家應可確信自己是國家的主人翁；有趣的是台灣因獨特的政治局勢，讓住在這裡的主人面臨國家選擇時，多了一個其他民主國家沒有的選項。目前台灣至少有50萬人具有選擇成為美國或歐洲人的實力；但是其他的台灣人最不濟也可回歸為中國人，因為對岸朝思暮想地歡迎台灣同胞投靠祖國，據了解跑得快的人還有早鳥優惠。鑒於中國有的是人，我覺得習近平心目中真正想要的可能是台灣這塊地，而不是人。

有趣的是，台灣在大家都有能力選擇成為他國國民的情況下，並沒有因此而分崩離析，大家每天吵吵鬧鬧地過日子，媒體每天津津樂道地對政府施政指指點點，許多人寧可選擇走向街頭叫囂抗議，也不願拂袖而去地投入他國懷抱；事實上，許多旅居海外的台灣人不管是鮭魚返鄉也好，落葉歸根也好，陸續回台定居的人日益增多，為什麼大家要留在台灣一起廝守呢？

以我派駐海外20多年的親身經驗和觀察，我可以提供一種看法供大家參考。

我覺得中華民族在經歷5千多年帝制仍執迷不悟時，老天竟陰錯陽差地在台灣播下民主的種子，這種子在先聖先賢奮不顧身地努力灌溉下，台灣蛻變成具有現代民主法治芻型的文明國家，接著再經過幾波的學生運動後，大家都逐漸地體認到台灣確已徹底地實踐民主法治，不會走回原有的父權社會；如今台灣人都可順性而活，都可以放心地在此追求幸福快樂，因而不必再移居到說外文的國家孤軍地奮鬥好幾代。

然近幾年來中國快速地崛起後，讓幸福快樂的台灣蒙上一層陰影。我覺得在強敵無所不用其極的虎視下，台灣人應回想我們好不容易才甩開和習近平同一模式的兩蔣統治，並趁早認清當今對岸的政府不能給我們想過的生活，大家千萬不能因傳統迷思或理盲，或甚至於助紂為虐。我認為面對強大惡意的中國，台灣人應冷靜地憑著理性和善念相互幫助，深耕自己的地方並強化經濟發展，同時我們應堅持民主法治的價值，一方面可藉此結合國際間志同道合的國家或組織來對抗邪惡勢力，另一方面理性和善念會讓我們心定地靜觀其變，等待柳暗花明的到來。