偶然言中》這一屆中共三中全會為什麼「提前召開」？ 不是三中提前，而是二中改名了

習為了讓議題聚焦，比正常額外多加開了一場全會 （二中），用以專門為國家主席和國監委議題取得形式上的授權。等到這件事完成確認，再舉辦平常就會在二月底召開的「二中」來處理平常二中就會專門處理的政府人事議題，相較之下，這樣的考量較符合邏輯，只是因為多了一場插播，所以今年的二中改名叫作三中。

宋文笛

今年中共建政以來最早的三中全會於2月28日閉幕，時間點異常便引發不少中國觀察家與各界媒體的猜測與議論。一般在二中全會便會提出的政府人事名單，也遲到三中才正式提出。

各屆議論，或云客觀上，習近平的權勢尚未鞏固，人事擺不平，一場會處理不了，需要兩場才能成功擺平人事名單；又或云主觀上，習近平有意轉移焦點，透過議題遍地開花，以淡化修憲廢除國家主席任期限制的衝擊。然這些說法恐怕都不適用於今年的情況。

中共全會的任務與召開邏輯

中共的全會安排有其邏輯可循。每一屆黨代表任期為五年。一般而言，在五年週期內會召開約七場全會，而每場全會都會有各自的明確任務。

一中與黨代表大會基本上綁在一起舉行，於每五年的十或十一月召開，主要任務是處理黨的高層人事。二中則和兩會 （議會） 綁定。由於黨職和政府公職任期約有半年的時間落差，因此多等到隔年二月底或三月初再舉行二中全會，並提出政府公職的人事建議名單 （舉辦完後隔一兩天，就由全國人大舉行投票正式任命，走完過場）。

中共的全會安排有其邏輯可循。每一屆黨代表任期為五年。一般而言，在五年週期內會召開約七場全會，而每場全會都會有各自的明確任務。（REUTERS）

再過半年，當黨職和公職的領導都有一定時間熟悉業務後，才會舉辦三中全會，為這一屆黨政領導的政策方針提出全盤闡述。這也是為什麼在新任期第一年年底舉辦的「三中全會」泰半是提出總體改革方案的主要時機。例如，鄧小平等第二代領導集體所發動舉世皆知的「改革開放」便是在「十一屆三中全會」發表。

當人事和政策大方針底定後，之後每年就於年底召開一次全會，進行年終檢討，再對於個別次領域的政策方針做加強闡述 （例如黨建、農村改革、精神文明等），行禮如儀。

因此，五年週期內，換屆當時開一次會，第一年開兩次，第二三四五年各開一次會，加起來一共是七次全會。 至此，我們就能理解為什麼全會通常每五年召開七次的理由。那麼，是不是一定剛好開七次呢？

當然不是。

中共黨史上，遇到（一）有比較重大的議題需要聚焦處理，或是（二）政治紛爭比較大時，中共領導就有可能會召開額外的會議。例如，中共八大期間 （1956-1969），便召開了 12次全會之多；中共九大期間 （1969-1973），則只召開兩次；十大期間 （1973-1977），召開三次。

既然習近平已於去年十九一統江湖，確定能夠長期執政，那麼今年就不應該是「政治紛爭比較大」的情況，而是屬於「有較重大的議題需要聚焦處理」的情況。修憲廢除國家主席的任期限制，以及創立國家級的國監委，至少在形式上都屬於事涉國體的重大議題。若不召開一個中央全會進行授權，單由政治局二十來人開個會就決定，未免過於兒戲，因此至少形式上必須開個全會。

既然習近平已於去年十九一統江湖，確定能夠長期執政，那麼今年就不應該是「政治紛爭比較大」的情況，而是屬於「有較重大的議題需要聚焦處理」的情況。（AP）

名義上，中共中央委員會是黨的最高權力機構（在每五年才召開一個禮拜的黨代表大會的休會期間），所有重大決定都需要取得全會的授權才能取得合法性。日常政治局決定要變更或開除一名相當於部長級的中央委員，雖然實質上可以先斬後奏，但是在形式上都須等到每年年底的全會被追認，決定才算完全成立。今年要變更的是國家級的國家主席和國監委，在程序上，當然更需要取得全會的授權。在政治上，此舉為具爭議性的修憲決定取得了合法性，習至少在表面上可以說，為連任移除障礙並不是自己一個人獨斷，而是黨的最高權力機構在事前集思廣益後做的集體決定，是眾人事前授權、決定過的，習只不過是代為協助落實。

習為了讓議題聚焦，比正常額外多加開了一場全會 （二中），用以專門為國家主席和國監委議題取得形式上的授權。等到這件事完成確認，再舉辦平常就會在二月底召開的「二中」來處理平常二中就會專門處理的政府人事議題，相較之下，這樣的考量較符合邏輯，只是因為多了一場插播，所以今年的二中改名叫作三中。

或許等到十或十一月，若今年的四中聚焦於傳統三中會處理的經濟議題上，上述邏輯即可得到印證。