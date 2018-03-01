魔幻拉美》 巴拿馬衫的原創地在古巴

據說，古巴果農在採收番石榴時，順手將番石榴放入工作服的下襬口袋內，久而久之，這款工作服就被「番石榴衫」。隨時空流傳，從莊稼漢到大明星，從販夫走卒到國家元首，無人不愛這款上衣，更為拉美服裝界穿出美觀與實用兼具的時尚，並流行到菲律賓和美國等地。

陳小雀

巴拿馬帽的故鄉不在巴拿馬，同樣，巴拿馬衫（guayabera）的原創地也不在巴拿馬。若採音譯，巴拿馬衫應譯為「瓜亞貝拉衫」，為「番石榴衫」之意，但中文卻譯為「巴拿馬衫」。

巴拿馬衫為白色對襟上衣，長袖、短袖皆宜，正面左右各有一條綴飾，後背則有三條綴飾，綴飾或摺紋、或緹花、或刺繡，胸前及下襬的左右兩邊都各有一個口袋。這款上衣一直以輕薄透氣的白色棉布、或麻料為主，白色利於反射熱量，避免汗水蒸發，並有助於通風及降溫效果，極適合熱帶地區穿著，也是拉丁美洲各國最普遍的男上衣，穿著場合很廣，可以是日常居家服，或是工作服及外出服，甚至成為婚禮、傳統節慶、國家慶典等正式場合的禮服。亦即，從莊稼漢到大明星，從販夫走卒到國家元首，無人不愛這款上衣，更為拉美服裝界穿出美觀與實用兼具的時尚，並流行到菲律賓和美國等地。

從莊稼漢到大明星，從販夫走卒到國家元首，無人不愛巴拿馬衫，圖為哈利王子。（divinity.es）

巴拿馬衫的起源充滿傳奇。據信，巴拿馬衫發源於古巴的聖斯皮里圖斯（Sancti-Spíritus）。聖斯皮里圖斯位於古巴中部，盛產番石榴，亞亞波（Yayabo）河穿越其間，居民與河流比鄰而居，故被稱為「亞亞貝羅」（yayabero）。十八世紀初，一個名為荷西．岡薩雷斯（José Gonzalez）的西班牙人剛移居到聖斯皮里圖斯，因古巴氣候較西班牙濕熱，於是請妻子為他縫製一件白色長袖的亞麻上衣，並在上衣縫製四個口袋，好讓他外出工作時，可隨身放置雪茄、紙筆、手帕，以及其他小物件。由於相當實用，當地居民紛紛模仿岡薩雷斯的穿著。這款上衣不紮進長褲內，兩邊下襬開叉，方便農人在左右腰間配帶砍刀及小農具，是絕佳的工作服，尤其果農在採收番石榴時，還可順手將番石榴放入下襬的口袋內，久而久之，大家就稱這款上衣為「亞亞貝拉」（yayabera），即「亞亞貝羅的上衣」，最後乾脆稱之「番石榴衫」（guayabera）。

早期，「番石榴衫」少了前後的摺紋綴飾，口袋三至四個不等，類似西班牙衫。

「番石榴衫」既實用且舒適，尚可分為貴族與庶民剪裁。貴族等上流社會人士講究布料材質與優雅剪裁；至於一般老百姓，則因工作之故，偏好寬鬆剪裁，並喜歡穿著「番石榴衫」參加民俗慶典。

「番石榴衫」可分為貴族與庶民剪裁。貴族等上流社會人士講究布料材質與優雅剪裁；至於一般老百姓，則因工作之故，偏好寬鬆剪裁，並喜歡穿著「番石榴衫」參加民俗慶典。圖左為醉漢文豪海明威，終為強尼戴普。（divinity.es）

在西班牙殖民後期，「番石榴衫」從古巴流行至菲律賓及波多黎各。彼時，菲律賓、波多黎各與古巴均隸屬西班牙。古巴獨立後，政府官員到內地巡視時，習慣穿著「番石榴衫」，並打上領帶，因而帶動古巴島內的流行，使「番石榴衫」成為身分象徵。古巴大革命之後，「番石榴衫」流行到墨西哥的猶加敦半島，猶加敦居民很快就接受這款上衣，甚至以「猶加敦是進入馬雅文明的門戶，而首府梅里達（Mérida）則是番石榴衫之都」的口號，大肆為「番石榴衫」宣傳，更為「番石榴衫」增添馬雅文化元素。接著，「番石榴衫」又從猶加敦傳到韋拉克魯斯（Veracruz），當地男士同樣視之為自己的衣著，並演變成傳統舞蹈的服裝。

1970年代，墨西哥總統路易斯．埃切韋里亞（Luis Echeverría，1922- ）以「番石榴衫」出席各種正式場合，自此，墨西哥政治人物便以「番石榴衫」走入人群，塑造親民形象。這股風氣流行至邁阿密，尤其許多古巴流亡人士定居於此，在選舉期間，候選人無不想藉「番石榴衫」博得拉丁裔的好感。

墨西哥政治人物喜歡以「番石榴衫」走入人群，塑造親民形象。這股風氣流行至邁阿密，尤其許多古巴流亡人士定居於此，在選舉期間，候選人無不想藉「番石榴衫」博得拉丁裔的好感。（divinity.es）

「番石榴衫」每流行至一個地區之後，即被當地人納為自己的服飾，而加以改良，或添增一些在地特色，有些地區甚至重新命名，例如：「墨西哥新郎服」（camisa mexicana de bodas）。爾後，到了巴拿馬，這款上衣順理成章成為「巴拿馬衫」。如今，服裝公司也推出各種顏色、包括女版與孩童版的「番石榴衫」。蔡英文總統在2016年訪問巴拿馬時，巴國第一夫人即贈送她一件女版的「巴拿馬衫」。

番石榴衫」每流行至一個地區之後，即被當地人納為自己的服飾，而加以改良，或添增一些在地特色，有些地區甚至重新命名，例如：「墨西哥新郎服」。

一件看似普通的男上衣，原本只是為了透氣排汗與方便隨身攜帶物品，卻隨時空流傳，在集體的創作下，逐漸改良成今日的樣式。有人說，上衣背面裁接出來的三條綴飾，彷彿古巴國旗的條紋輪廓。的確，兩者比對一下，頗為相似。無論是「番石榴衫」、抑或「巴拿馬衫」，如此創造歷史的時裝，蘊藏傳統、又流露出時尚與品味的上衣已國際化，是許多男士的必備衣著，連雷根、卡特、老布希、歐巴馬、海明威、強尼．戴普等也不例外。