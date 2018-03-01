政經人視界》小心義大利，不讓歐洲維大力

縱使義大利近期略見經濟成長曙光，但曾為「歐豬五國」之一的成員，經濟可否走上成長之路仍有路障。若義大利遲未能改正銀行業疲弱導致企業與消費者延後支出及勞動市場等結構問題，加上三月四日的國會選舉無法終結多年的政治不確定性，再掀政壇波瀾，眼前的經濟微復甦可能淪為曇花一現。若五星運動組成「民粹聯盟」勝選，將是義大利給歐元區的惡夢，脫歐議題和歐元金融市場動盪料將興起。

吳芳銘

即將到來的三月有四件大事值得觀察，一是美元是否升息，將影響市場走向；二是歐盟和英國將就英國脫歐後的貿易關係啓動談判，加上美國的貿易保護主義抬頭，為全球貿易秩序添加不確定性；第三為俄羅斯總統選舉，預計普京（Vladimir Putin）將再次當選總統；中國的二會將產生新任領導層新政策的影響；同時在中國和俄羅斯將尋求更多國際影響力之際，以美國視角出發的「鋭實力」（sharp power）如何看待中俄，及和歐盟的合作關係，值得觀察。最後是義大利大選的不確定性和作為債務引信可能阻礙經濟成長的隱憂。前三者近期有較多的討論，限於篇幅暫且先不論，把焦點放在義大利這個可能的誘發的火藥筒風險的討論。

縱使義大利近期略見經濟成長曙光，但曾為「歐豬五國」之一的成員，經濟可否走上成長之路仍有路障。在歐洲央行（ECB）開始縮減購債規模，甚或進行緊縮貨幣政策，若義大利遲未能改正銀行業疲弱導致企業與消費者延後支出及勞動市場等結構問題，加上三月四日的國會選舉無法終結多年的政治不確定性，再掀政壇波瀾，眼前的經濟微復甦可能淪為曇花一現。若五星運動（Movimento 5 Stelle）組成「民粹聯盟」勝選，將是義大利給歐元區的惡夢，脫歐議題和歐元金融市場動盪料將興起。

若五星運動組成「民粹聯盟」勝選，將是義大利給歐元區的惡夢。（Wired）

現在義大利在全球經濟體排名退後為第八名，也是歐元區第三大經濟體。義大利自2008年後至今，失業率始終維持在10－11％，為歐元區前二名，有超過470萬人生活在絕對貧窮的水準，為十年前的兩倍，其中，青年的失業率達35％；勞動生產力已停滯十年，是歐盟第二低，僅次於希臘；去年多要素生產力降至不能再低0.2％；去年僅0.9％的經濟成長率在歐元區敬陪末座。

義大利債務超過國民生產毛額（GDP）的130％，僅次於希臘，是歐元區債務最沈重的第二個國家。且銀行體系有高達3180億歐元的壞帳，占歐元區銀行業壞帳規模的三成，是歐元區之冠。因此，如何在遵守ECB的財政紀律，穩步改善銀行體質，將會新政府是一大難題。

歐洲三大經濟體對於歐元區銀行體系的巨大壞帳處理態度各懷鬼胎，法國想整合，德國無意願，義大利不想還，而德法加總也有2300億歐元，加計希臘、愛爾蘭等國家，歐元區的呆帳高達上兆歐元，不啻是歐元和歐盟經濟成長的潛在地雷。

義大利債務超過國民生產毛額的130％，僅次於希臘，是歐元區債務最沈重的第二個國家。（www.anirudhsethireport.com/）

回顧國際貨幣基金組織（IMF）曾預測，義大利將出現「失落的二十年」，直到2020年代中期前，都不可能回到2008年金融危機發生前的情況。

如今堆高的債務、低迷的成長率和居高不下的失業率等，加劇了義國的民粹主義滋長。義大利的潛在風暴，正是歐元區經濟和金融的引信，義國新政府的組成和政策，及與歐盟的互動，將決定歐洲和世界能否平靜。

小心義大利，不讓歐洲維大力（維持歐洲的大力成長）！