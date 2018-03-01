兩岸與國際》混水摸魚，習近平擇肥而噬

去年十九大，習近平把原來的接班人給廢掉時，佈局便已展開；劇本早在十九大前就已寫定，並逐步推動中。習近平想將習思想寫入憲法、解除國家主席的期限解除、做名符其實的大總統，但為了減輕物議，必須做出一些不尋常的動作來掩飾或移轉焦點。

顏建發／健行科技大學企管系教授

按照中共的規定，每5年舉行一次黨的全國代表大會，選舉新一屆中央委員。而5年的任期內通常會召開7次全會；每次全會的任務各有側重點。中共19大於去（2017）年10月18－24日召開，閉幕當日選舉產生了第19屆中央委員會和中央紀律檢查委員會，並將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章。接著，25日上午隨即召開一中全會，選舉產生中央委員會總書記、中央政治局、中央政治局常務委員會、中央書記處、中央軍事委員會等權力核心機構。

今（2018）年1月18－19日中共召開二中全會。以往二中全會要討論出國家機構與政協領導人建議名單，然後再交中共人大、政協確認。這是個標準程序。但，這次的二中全會卻違反過去的慣例，對人事安排隻字不提。

2月24日，習近平在政治局會議上決定於2月26－28日舉辦三中全會。過去三中全會主要是討論經濟問題，通常在十月份召開。這次卻比慣例提前了七、八個月，而且還要搶在中共兩會之前，顯得很匆促，很不尋常。有專家研判這是人事問題在一月中旬的二中全會上未獲解決，只好再開個三中全會，而可能習近平遇到了或明或暗的阻力。

中共19大於去年10月18－24日召開，閉幕當日選舉產生了第19屆中央委員會和中央紀律檢查委員會，並將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章。（REUTERS）

不過，不同於此，周曉輝推測似乎比較有說服力

「人事安排早在十九大前後就已落定，二中全會乃至兩會上都不過是走個形式而已。」

畢竟，以前胡錦濤權力集中遠不如習近平，都可按時程走，何以大權在握的反而不如，竟無法在二中全會解決人事而需要藉由把三中全會提前七、八個月，來解決未竟之事？習近平的權力如果是如此地鬆散與薄弱，他又如何能推動更大的修憲方案？

本文的看法是，這是習近平在玩忽悠術。

其實，去年十九大，他把原來的接班人給廢掉時，佈局便已展開；劇本早在十九大前就已寫定，並逐步推動中。所謂的「很匆促」、「不尋常」，皆不過是習近平掩人耳目，刻意施放的煙幕彈罷了。習近平想將習思想寫入憲法、解除國家主席的期限解除、做名符其實的大總統，為了減輕物議，做出一些不尋常的動作來掩飾或移轉焦點：

（一） 「三中全會」具有歷史意義。1978年鄧小平召開三中全會。該全會被認為 是確定了以鄧小平為核心的領導集體，與走向建設有中國特色的社會主義的道路的全會。為了比擬，習近平急等不到十月召開，而提早在3月3日、5日登場的「兩會」的一周前召開。

（二）從憲法中刪除國家主席和副主席「連任不得超過兩屆」的限制，是將副主席拉進來掩飾主席任期的修改。王岐山不是議題；習自身要的權力才是核心。

（三）將胡錦濤的「科學發展觀」和「習近平思想」一起寫入中國憲法的序言。說是習近平為了酬謝胡錦濤在十八大的裸退，為免太濫情，實則是，夾帶胡錦濤進來做為掩體，讓「習近平思想」寫入中國憲法一事，不是為習近平的量身訂做。然試想，對於五年前早已裸退而為人所遺忘的胡錦濤，「科學發展觀」寫入憲法有很大的意義嗎？

（四）自1978年以來，往屆的三中全會都是探討經濟改革問題。這次的三中全會成為既談經濟，又談人事，東西越多，越能混淆視聽，越能掩飾赤裸裸的權力分配。

從憲法中刪除國家主席和副主席「連任不得超過兩屆」的限制，是將副主席拉進來掩飾主席任期的修改。王岐山不是議題；習自身要的權力才是核心。（REUTERS）

一個頗令人好奇的問題是：何以習近平不仿效鄧小平與江澤民，掌握黨的軍委主席，一樣可操縱政局，且中共總書記、中央軍委主席並無任期限制，習近平為何獨鍾「國家主席」？本文認為可能是習近平特好周旋於國際舞台，而國際舞台上，黨居幕後，上不了台面，為此，習需要「國家主席」這頂帽子，並強調其權力基礎－憲法。

難怪習近平一再強調憲法的優越性:「提高黨長期執政能力，必須更加注重發揮憲法的重要作用。」；「憲法是治國理政的總章程」；「黨高度重視發揮憲法在治國理政中的重要作用」；「黨首先要帶頭尊崇和執行憲法...任何組織或者個人都不得有超越憲法法律的特權。」

習近平如此重視憲法，看似與民主國家並無二致。但如果因此認為習近平想走憲政主義，則未免失之天真。憲政主義重要的不是形式，而是實質。在憲政主義的概念裡，要求政府所有權力的行使都納入憲法的軌道，並受憲法的制約，而使政治運作進入法律化理想狀態。在民主國家中修憲權主要在國會，而在中國現行體制中，等同於國會的「人大」竟只是橡皮圖章，僅具背書的功能。這種的「偽憲政主義」反而成為侵蝕與破壞憲政秩序的元凶。

習近平特好周旋於國際舞台，而國際舞台上，黨居幕後，上不了台面，為此，習需要「國家主席」這頂帽子，並強調其權力基礎－憲法。（AFP）

以習近平的操作手法觀之，當憲政越被高調地唱，其亂象越是不堪。中國的憲政就像其汙染問題，前途「無亮」矣！國內有些習近平的粉絲認為，中共修憲一事不能以西方觀點來判斷；刪除國家主席「連任不得超過兩屆」的限制、增設「監察委員會」、習近平思想入憲等，在在顯示習近平對長期領導中國展現自信，也向國際社會表達中國擔當負責任大國的意志。但真的是這樣嗎？

生命終有其限，習近平再英明，能隻手編織中國夢嗎？都說習近平特重「依法治國」。然為了權力，一切的形式都可以成為幌子；攪動池子，混水摸魚，擇肥而噬。中國共產黨擅長於忽悠術，透過糊弄或唬弄，讓人陷於一種飄飄忽忽、神志不清、喪失判斷力而遭其坑蒙拐騙。看來，還是美國人清醒。白宮發言人桑德斯被問到修憲事，她的回答是：「那是北京自己的決定。」