伊朗與西亞世界》已與葉門無關的葉門內戰

沙烏地與伊朗都是波斯灣地區的重要大國，介入葉門內戰形同是沙伊在西亞霸主的爭奪戰。而輿論特別強調兩國關係走向攸關2018年的西亞局勢，這考量的不僅是石油利益問題，也將是美國在這區域維持優勢與否的重要課題。無論沙伊兩國之間是否有教派的衝突，核心問題都在於美國在西亞的介入。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

葉門戰爭發展至今，情況並沒有和緩的趨勢，輿論直指沙烏地阿拉伯與伊朗這兩個西亞地區的死對頭，在葉門進行代理戰爭（proxy war），2018年西亞局勢的走向就看沙伊兩國。也有美國學者提到，唯有沙烏地與伊朗和談，才能夠解決問題。真是如此嗎？其實，許多衝突的發展一如打開後的潘朵拉盒子，就算蓋起來也於事無補，還可能衍生出更多的問題。這不單是西亞國家之間的糾葛，而多半是西方強權主導局勢之下的產物。

葉門內戰沒完沒了，世人大概也懶得去瞭解問題的來龍去脈。最明顯的面向，就是伊斯蘭什葉派與遜尼派的衝突。沙烏地（遜尼派）與伊朗（什葉派）各自支持同派別的勢力，演變成兩大西亞強權自己不打仗，而是在葉門內戰中投入更多火力。葉門反抗軍甚至直接發射飛彈攻擊沙烏地。只是，當下葉門的內戰，只是單純的教派衝突嗎？

當下葉門的內戰，只是單純的教派衝突嗎？（EPA）

近代葉門的國家發展史上，既有英國殖民的影響、也有美蘇冷戰的存續，南北葉門從冷戰時期的對立，到90年代的統一，隨後又爆發內戰。這些問題不斷延伸、擴大，各時期的轉折，都不像童話故事的結局般走向幸福快樂的日子，這些應該都是當下局勢發展的歷史因素，但討論甚少。。

聯合國對戰爭的調查報告顯示，葉門反抗軍的飛彈「來自於伊朗」。這樣的指控，無論是否屬實，閱聽者大概不太需要動手動腦追查資料來源，反正伊朗這種國際形象很差的國家，所有的屎都讓他們來擔也不會有人同情，大家很自然而然地會相信飛彈真的來自於伊朗。30多年來，國際輿論一致認定伊朗會有核子武器，當然也就有危害世界和平之嫌。不管真相為何，反正多數人都買帳，這也造成人們一提到伊朗，就直覺認為那是個很恐怖的國家。不光是台灣有這樣的既定印象，就連在歐美這些所謂資訊發達、觀念多元的國家中，民眾也多半認為伊朗是個危險的地方。

或許我們可以反問：「反抗軍的飛彈來自伊朗問題在哪？」、「葉門政府軍的武器是不是沙烏地提供的？」、「美國是不是葉門政府軍傷害反抗軍與平民的最大支持者？」同樣的，面對敘利亞的內戰，在輿論之中也會看到類似的論述，無數平民百姓受到戰火摧殘，都該歸咎於敘利亞的巴夏爾阿薩德（Bashar al-Assad）政府，只要有伊朗政府的支持就是邪惡的一方。而又當敘利亞政府也屬什葉派時，同宗教的弟兄合作就成了天經地義的事。但不會有任何人對主流輿論提出反問、質疑，也不太會有人思考「反阿薩德的勢力到底在反什麼？」、「新聞畫面中死傷的民眾是不是反抗軍造成的？」「以美國為首的聯軍是否為傷害造成的罪魁禍首？」

換句話說，美國不管暗中挹注多少資源在西亞的戰爭中，都是替天行道，而像伊朗這樣與美國對立的國家，可能沒做甚麼事，躺著也會中槍，成為所謂恐怖行動的推手。

近代葉門的國家發展史上，既有英國殖民的影響、也有美蘇冷戰的存續，南北葉門從冷戰時期的對立，到90年代的統一，隨後又爆發內戰。而這些問題不斷延伸、擴大。（EPA）

葉門內戰的問題，衍生出西亞區域兩大國家沙烏地與伊朗的對立衝突。有美國學者認為外交協議可以做為解決方案，這實為太過理想化的概念。或許人們也可以反思，沙烏地與伊朗何必和談？沙烏地與伊朗為何一定要合作才能解決問題？既然各擁不同的立場，就像是平行線不會有任何交叉的可能性，那麼又要以什麼條件作為和談的基礎？就算沙伊願意坐下來談，但談判桌上勢必又是另一場戰爭。

由於沙烏地與伊朗都是波斯灣地區的重要大國，介入葉門內戰形同是沙伊在西亞霸主的爭奪戰。而輿論特別強調兩國關係走向攸關2018年的西亞局勢，這考量的不僅是石油利益問題，也將是美國在這區域維持優勢與否的重要課題。無論沙伊兩國之間是否有教派的衝突，核心問題都在於美國在西亞的介入。沙烏地與美國關係緊密，伊朗與美國對立，沙伊交惡不是單純的宗教，而是政治利益的問題。美國當然也不願意在這樣的情況下，失去在這區域既有的優勢地位。

介入葉門內戰形同是沙伊在西亞霸主的爭奪戰。而輿論特別強調兩國關係走向攸關2018年的西亞局勢，考量的不僅是石油利益問題，也將是美國在這區域維持優勢與否的重要課題。（REUTERS）

我們不能不負責任地說，只要美國離開西亞，一切問題就有機會得到解決（雖然心裡面很想這樣說）。但近現代西方強權介入之後，確實造成至目前為止都難以解決的問題。如同伊斯蘭國（ISIS）的出現，也必須歸咎於1916年英法兩方以《賽克斯—皮科協議》（Sykes-Picot Agreement of 1916）恣意劃分勢力範圍。伊斯蘭國聲稱要粉碎這個協議所畫出的版塊，儘管有不少西方輿論駁斥這樣的論點，但1916年的協議，的確是後來伊敘邊界劃分的基礎。無論如何，伊斯蘭國會有這樣的主張，也是因為該協議在這百年期間造成許多無形的傷害，對外人來說無傷大雅，但對當地人來說卻是場深仇大恨。一如阿拉伯與以色列的衝突，原本可能平靜無事之地，卻因為英國執意讓歐洲的猶太復國主義者（Zionist）移居巴勒斯坦（Palestine），擠壓了阿拉伯人生存的空間，也就讓原本相安無事的兩個族群，成了衝突不斷的西亞問題。

國際事件的發生有其遠因，只是隨著情勢發展的盤根錯節，鮮少有報導、研究去探索事件的本質與背後的意涵，畢竟一切早已變樣，甚至最後演變出更多、更大的層面更值得關注。許多智庫、學者、理論大師都可以提出一套模式、論述，可以做為解決問題的參考依據，然而，從歷史發展的脈絡來看，多數問題往往是沒有解決方案的。

各方勢力的仇恨、對立、衝突，都如同地殼形成的過程一般，一層一層的泥沙、岩石不斷堆疊。後續影響力不見得立即出現，卻可能在幾十年、百年之後以百倍威力爆發。葉門內戰，既不可能解決，往後肯定會出現新的面貌，內戰的本質就更不是討論的重點了。