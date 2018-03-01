胡，怎麼說》習大，袁二，趙家，火燒趙家樓...

中共決定廢掉中國國家主席連任兩屆10年的限制，被各方解讀為「習皇登基」，也引發各界惡評。（美聯社）

胡文輝



中共決定廢掉中國國家主席連任兩屆10年的限制，為何各方解讀立即指向「習皇登基」？

原因就在一黨專政、一人獨裁，中共是列寧式政黨構造，加上中國封建傳統的家父長式統治，習近平既「作之君」、習近平思想入憲則是「作之師」，沒了任期限制可以一直幹到死或被推翻為止，不論是否有皇帝名號，一個實質的「紅朝皇帝」就要登基了！



「習皇登基」消息曝光後，引來中國境內、境外很多惡評，在中國境內，負面評論很快就被中國天羅地網的網管刪掉，中共黨政軍媒則一片擁戴之聲，壓制所有異聲。據聞，率先曝光修憲取消任期限制的新華社英文部門，讓習近平震怒，皇帝怒了那還得了，該部門立遭清算並將連坐到高層。



我注意到的是中國境外的評論，如中國流亡學者何清漣寫的「習近平終身制對趙家共和的震撼」，以及遭全面刪除前流出的中國網民以「袁二」比喻習近平。



「趙家」是誰？中國網民引自魯迅名著「阿Q正傳」中趙莊的一號土豪劣紳趙家，用以比喻「中共權貴階層」，趙太爺則是趙家的唯一權力主宰，用以比喻中共領導人習近平。這兩個詞在中國都已被禁用。



「袁二」是誰？直接引喻指習近平就是「袁世凱第二」，袁世凱當了中國總統掌大權後，把總統任期延長為1任10年、無任期限制，猶感不足，還夢想稱帝，穿龍袍、總統府改為宮、共和國改為帝國...，卻因各方反對，皇帝只做了一半就夭折。習大變袁二，真的夠諷刺了。



不論是習皇、趙家、趙太爺、袁二，都是極權專制體制下才會出現的畸形怪胎。



中國1919年的五四運動，以「火燒趙家樓」揭開序幕，現在的中國的「趙家」就是中共權貴集團，掌握了中國的權與錢，透過新的科技，極權專政控管更嚴密了，近14億中國人民對「趙家」的權力分配、對國家體制、大政方針、社會分配...，全都沒有置喙餘地、



不少人期待中國再發生一次「火燒趙家樓」，讓趙家（中共政權）的樓塌，解除「趙家」專政、趙太爺（習皇）一人獨裁的禁錮，但在言論自由完全被封鎖下，似乎是另一個更遙不可及的中國夢。



你還能跟它兩岸一家親嗎？