自由開講》慈湖與中正廟衛兵是否該撤了？

◎展昭

今天是228紀念日，民眾披露桃園慈湖陵寢今有人帶著紅漆闖入，向停靈其間的蔣中正棺柩潑撒紅漆。這是前總統蔣中正靈柩自1975年奉厝此地以來，首度遭到破壞褻瀆，恐激化意識形態對立。

有獨派民眾今日進入慈湖陵寢，對著蔣中正棺柩潑灑紅漆。（圖片取自網路）

據潑漆者發出聲明聲稱，在桃園市的觀光導覽頁面上，對於「慈湖陵寢」，有這麼一段怵目驚心的描述：「世界各地謁陵緬懷一代偉人的聖地」。而桃園市長鄭文燦曾經在回應兩蔣園區議題時說「轉型正義不該窄化為去蔣」，我們要提醒鄭市長，去蔣化固然只是轉型正義的一個環節，但是，不去蔣並繼續拖延「威權地景清理」（landscape cleansing），轉型正義就不可能達陣。在各界紀念台灣人民苦難的今天，一群關切公義，主張落實轉型正義的青年，將象徵受難者鮮血的紅漆，潑灑在獨裁者停靈的棺柩。

沒有錯，雖然去蔣化固然只是轉型正義的一個環節，卻是最重要的環節，畢竟世上沒有哪一個民主國家還在弔念獨裁者，中國、俄羅斯、東歐沒有，德國更不用說，只有神經病國家還在紀念，而且奉為「偉人」，定時朝拜，還動用國家儀隊為其「護靈」！ 鄭文燦是否另一位投機的柯文哲？身為父母官，就是要有魄力，剷除威權毒素，讓民眾不要再當奴隸。

日前看中國北京天安門廣場附近的毛澤東紀念堂，沒有看到有其館內外有國家儀隊衛兵在進行交接或守衛，連毛澤東湖南老家的紀念館，門口也沒有半個衛兵站崗，可能都只請保全看館而已。毛澤東的功勞遠比蔣介石大，然而無論其紀念堂或紀念館，其規模都比蔣介石遜色許多，也沒有國家衛兵站崗。

前年據港媒報導，中共中紀委書記王岐山所發起的遷移毛澤東紀念堂，聯署提案獲得中央政治局高票通過，該提案建議將毛澤東紀念堂遷移至其湖南老家韶山。習近平也在講話中指出，興建毛澤東紀念堂是一個錯誤決定，不能以任何非法的理由讓它繼續存在。可見連中國也在剷除威權，畢竟毛澤東曾經造成中國人民的巨大苦難，與蔣介石不相上下，

反觀美國阿靈頓國家軍人墓園，門口只有兩位衛兵，人家衛兵守衛的是為美國捐軀的三軍將士，不是特別為某一位偉人，包括華盛頓、傑佛遜，以及率領盟軍分別殲滅日本與德國的麥克阿瑟與艾森豪將軍墓旁，沒有一位國家衛隊守護。而曾是毛澤東手下敗將的蔣介石，其政績與戰功也遠不如美國的華盛頓，麥克阿瑟、艾森豪、史達林與毛澤東，然而蔣介石所受到的國家禮遇規格，竟然比他們更隆重，試問，有道理嗎？世上只有我們還將殺人者當「偉人」崇拜！

四十年來，不論在台北的中正廟或慈湖的紀念館，都有國家衛隊守護，每年所費公帑應十分可觀，有此必要嗎？這不是威權崇拜又是甚麼？政府為何強迫台灣子弟兵守護這個二二八事件與白色恐怖的加害者？其中衛兵如果有人是受害者的後代，又令人情何以堪？國民黨主政時期就不用說，不可能撤銷衛兵，小英主政後為何不改呢？對這種人有需要如此隆重祀奉嗎？

毛澤東擊敗蔣介石，建立PROC，功勞遠比蔣介石大許多，所受禮遇卻遠遜於蔣介石，如今中國政府還打算將其遷移至其湖南老家，為何我們每年卻要花那麼公帑請國家衛兵守護中正廟與其遺體，是否愚蠢？畢竟蔣介石帶給台灣的只是災難，有何值得如此隆重對待？收復與保衛台灣的是美國，與蔣介石何干？當年如果沒有美國軍機與運輸艦的協助，國府官員與部隊如何逃難來台？更甭提「收復」了，台灣又如何會被赤化？何況蔣介石只是另一個毛澤東。當初蔣介石還在設法逃難到日本，只因東窗事發而沒有成功，說他「保衛台灣」，不是在吹牛嗎？

總之，慈湖與中正廟衛兵是否該撤了？派國家衛隊保護獨裁者的紀念館與停屍間，是否很荒謬？除了北韓外，世上還有哪一國家如此隆重尊崇獨裁者的？莫非神經病不成？

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（教師）

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