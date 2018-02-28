法操》228事件下罹難的司法人員─吳鴻麒法官

經過了這麼多年，我們仍然無法給受害家屬一個答案，我們無法告訴受害家屬，當初是誰檢舉了吳鴻麒法官，吳鴻麒法官又被誰帶走？究竟誰該為這件事負責呢？

◎法操司想傳媒

1947年3月16日，台北南港橋下，發現了多具屍體。其中一具屍體，身上有明顯遭受虐待的痕跡，面部受到槍托打爛、臍下部及兩足股皆被打傷積血，睪丸破，其狀不堪注視。經過其妻楊 治辨認，確定這名死者為高等法院推事吳鴻麒。

吳鴻麒為中壢的客家人，畢業於臺灣總督府國語學校師範部，並任教職。離職後，曾前往上海協和大學就讀，後前往日本攻讀法科，並在1930年取得律師資格。回台開設律師事務所，成為日治時期的臺灣籍執業律師。在中華民國遷台後，擔任法官。

吳鴻麒法官的遇難經過？

1947年3月13日，吳鴻麒法官正在法院辦公，遭到便衣無名人士帶走，臨走前在辦公桌上留下便條。便條內容為「今天被逮捕了，我有帶了足夠的錢，不用再（多）拿錢來，腳踏車我託當值的工友送回家裡。三月十二日下午三點半」。吳鴻麒法官的太太楊 治，在丈夫失蹤後，向時任台北市長游彌堅尋求協助，但游彌堅並沒有伸出援手。

在4天後，楊 治於南港石橋邊認出了丈夫的屍體，於次日，將屍體以手拉車運回中壢，並通知法院及請醫師驗屍。這位堅毅的女性，透過驗屍的結果、照片的拍攝以及通知法院詳細記載，讓這場暴力屠殺，留下了不可抹滅的證據。

為什麼吳鴻麒法官會成為228的犧牲者？

吳鴻麒法官為什麼會成為228事件的受害者，共有四個說法。一是，吳法官被台北區的不良份子組織的暗殺團所暗殺，此暗殺團專以殺害軍官、外省人及半山為對象。二是，吳法官曾審理一名醫生在接生的醫療過失致死案，判決醫生無罪，但此案的死者是一名高官的妻子，可能因此挾恨報復。三是，吳法官審理「員林事件」而得罪了當時的臺北市警察局長。四是，吳鴻麒被國家列為在除去名單中。

以上這四個說法，雖都有其說法與依據，但都缺乏實質的證據證明。目前最有力的說法是，因為吳法官經手員林事件，因此被注意。雖然有論者指出，2003年監察院「二二八調查報告」，並沒有看到吳法官有經手員林事件的卷宗資料。但吳法官的日記中，詳細記錄員林事件的調查情形，以此得以證明吳法官真的有經手員林事件。

但經過了這麼多年，我們仍然無法給受害家屬一個答案，我們無法告訴受害家屬，當初是誰檢舉了吳鴻麒法官，吳鴻麒法官又被誰帶走？究竟誰該為這件事負責呢？

吳鴻麒法官的死，受到各方關注。而其兄長因時任國民參政員，還有機會可以親自去南京交給蔣中正一封陳情書，讓中央政府下令調查，但這樣的調查仍然沒有任何結果。連家族有政治背景支撐的吳鴻麒法官，仍不知道死因為何，何況一般平民百姓呢？他們除了沒有真相，連一張照片都沒有留下。

2018年為228事件發生後，第71個周年。但這段歷史一直都是個不能說的秘密，在1989年才首次出現於歷史課本中；直到2002年才得以用台灣主體的角度，去看台灣的這段歷史。

從掩蓋到面對真相，經過諸多的調查，228事件不再只是用單純的省籍衝突就可以去解釋，228也不是查緝私菸這麼簡單。228所代表的是，一個時代的悲劇，在事件發生之後，我們失去了非常多的社會菁英！深入了解228事件，絕對不是在引起族群的對立，紀念228事件，除了安慰遺族、還遺族一個真相、一個清白外，更是在提醒生長在台灣土地上的大家，不要重蹈過去的覆轍。

吳鴻麒法官日記，記錄著當時代的動盪

本文經授權轉載自法操：228事件下罹難的司法人員─吳鴻麒法官