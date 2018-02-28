胡，怎麼說》那裡吹起的搶紙妖風？奸商、惡媒交相賊！



將大漲、趕快搶、大缺貨、爭相搶...，那裡吹起的搶衛生紙歪風？根本就是奸商、惡媒交相賊，人為製造的反常妖風！

奸商、惡媒，隔空一拉一唱利用人的預期心理，以及資訊的不對稱，製造恐慌，從而一窩風搶購，使得非理性的市場需求大增，從現在不買就會漲價，到不買就沒了，再來就是要買也買不到....，妖風就這樣形成了。

你要是隨著奸商、惡媒的炒作，跟進搶購大量衛生紙，你就成了被他們耍弄、利用的呆胞。

那裡吹起的搶衛生紙歪風？根本就是奸商、惡媒交相賊，人為製造的反常妖風！（資料照，記者廖振輝攝）

奸商、惡媒（網媒尤甚）炒作的目的，除了企圖聯合漲價、就是炒作公司股價，而趁機加料炒作搶紙亂象的政客、境內外媒體，則是別有政治目的，包括意圖製造危機擾亂台灣社會，藉紙之亂打擊政府形象。

其實，從衛生紙的原料面（再生紙漿及原木紙漿）、加工面、市場面來看，衛生紙都沒有大漲的理由，因此，這波搶紙妖風的人為製造成份相當高。奸商、惡媒、呆胞正是妖風狂吹的三要素。

當市場那隻「無形的手」失靈，政府這隻「有形的手」必須強而有力的介入，公平會、消保官、檢察官、經濟部等，應該以霹靂手段嚴打炒作、囤積居奇、聯合壟斷等不法行為，並應在最短時間收效。

趁機加料炒作搶紙亂象的政客、境內外媒體，則是別有政治目的，包括意圖製造危機擾亂台灣社會，藉紙之亂打擊政府形象。（資料照，記者林正堃攝）

其實，大部分人並沒有當呆胞去搶購，那些當了呆胞的人也應即時省覺，家裡堆了幾百包衛生紙佔空間，即使未來漲兩成，算算一家四口一年頂多省300到500元，而且現在買不是促銷價，搞不好還買貴了。