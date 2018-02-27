MYGOPEN》麥當勞網頁版超值優惠劵？被假的LINE帳號害到很難辦真活動！

這是真的麥當勞商業活動，當你看到網域是 campaign.mcdonalds.com.tw 時，其實就大可放心了，這是他們家官網的活動啦！但如果在 LINE 看到的是可疑的網址或者是奇怪的縮網址，那就真的要多多防範了，很可能是假的官方邀請或釣魚網站。

MYGOPEN

麥當勞最近辦了個「真」的活動，但因為 LINE 上假的官方帳號實在太多了，導致當他們辦商業活動時，卻讓大家開始疑惑，MyGoPen 的 LINE＠ 服務也收到了好多想要求證的訊息，想要確認 2/23 - 3/27 這個活動是不是真的，這裡可以告訴大家是真的，只是真的要小心網址囉！

麥當勞網頁版超值優惠劵訊息

原始 LINE 訊息內容：

麥當勞網頁版超值優惠劵 02/23~03/27，一個多月的時間，請放在手機裡面，要去賣噹噹買東西時，拿手機顯示優惠畫面即可，可重複使用。



http://campaign.mcdonalds.com.tw/coupon20180229/m/index.html

（網頁截圖）

訊息說明：

這是真的麥當勞商業活動，當你看到網域是 campaign.mcdonalds.com.tw 時，其實就大可放心了，這是他們家官網的活動啦！但如果在 LINE 看到的是可疑的網址或者是奇怪的縮網址，那就真的要多多防範了，很可能是假的官方邀請或釣魚網站。

只是最近麥當勞也被 LINE 傳的一些假帳號害到，還特別在官網發出公告說明澄清。

之前也的確出現了不少假的麥當勞 LINE@ 帳號，想要騙人家加入和分享。

實際狀況解釋：

這主要是麥當勞提供的超值優惠券，使用期限：2018年2月23日～2018年3月27日止，大家可以到麥當勞官方網站去查看最安心囉！



優惠活動電腦版：

http://campaign.mcdonalds.com.tw/coupon20180229/index.html



優惠活動手機版：

http://campaign.mcdonalds.com.tw/coupon20180229/m/index.html



此外，麥當勞官方表示：近日於Line及Facebook流傳，聲稱可領取免費麥當勞餐點、餐券或相關優惠的訊息，台灣麥當勞特此提醒，麥當勞並無成立LINE官方帳號，麥當勞官方臉書目前皆無舉辦相關活動，敬請民眾勿點選或加入來源不明之社團，以保障個資權益。

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。



資料來源：麥當勞 - 台灣麥當勞官方網站

本文經授權轉載自這是假消息 【非詐騙】麥當勞網頁版超值優惠劵？被假的LINE帳號害到很難辦真活動