Lin bay 好油》關於農保問題，回應農委會頭痛醫腳的神邏輯

過去每當選舉年，老農津貼的「加碼」就成為執政者政策性買票的工具，民進黨政府這次不加錢，卻放寬申請資格，又與過去的政策性買票何異？

Lin bay 好油

關於農保的問題，昨日文章一出，農委會很快就做出回應了。

農委會對於昨日文章回應內容。（截自臉書）

農委會輔導實耕者可以申請參加農保，是真正落實農保照顧農民的意旨。且實耕者是否具備實際耕作之技術及能力，並須經由農業改良場審查、現地勘查及口頭詢問，經審查符合資格者，才可以申請參加農保，其過程相當嚴謹，並無放寬農保資格的情形，對於有真正務農的業者，反而才是實質的照顧。

既然農委會跑來回應了，那我當然也有話要說。

去年12月27日農委會新聞稿開頭這樣說：

為讓實際從事農業工作者有保障，農委會由現行「認人、認地」方式申請農保逐步調整，即採「人、地脫鉤」模式辦理。首先將從輔導實際耕作者（以下簡稱實耕者）申請參加農保，107年將試辦後再滾動檢討相關機制。

看到這一段我就很納悶，我從事協助農產販運銷，我也是農業工作者，但我沒有農保的資格，既然農保要協助的是農業工作者，請問在合作社協助包裝的工人是不是農業工作者？在稻田裡協助代耕的農人是不是農業工作者？協助果樹採收、套袋的工人是不是農業工作者？這些農業工作者為什麼不能投保農保？

若農保只限縮在從事耕種的人員，而其他農業相關的工作者皆排除在外，這就像只有開車的司機才算從事運輸工作，運輸調派的人員都不能算是運輸業從業人員的邏輯一樣可笑。

農保涵蓋的範圍本身就是一個奇怪的限縮，不但沒有照顧到真正的農業從業人員，反而對投機者大開方便之門。有些人買幾分水田，加入地區農會，再把地租人種水稻，再用自己的名字交公糧，就可被認定為農業工作者，可以投保農保，這種結構不荒謬嗎？「認人、認地」到「人、地脫鉤」？農委會以前對詐領農保就無計可施了，結果現在還要開放？

若農保只限縮在從事耕種的人員，而其他農業相關的工作者皆排除在外，這就像只有開車的司機才算從事運輸工作，運輸調派的人員都不能算是運輸業從業人員的邏輯一樣可笑。（圖：本報資料庫）

過去開辦農保時，為了照顧農民的立意，所以設計了極低的費率，這個政策有其時代背景，投保農保的人一年可以少繳約5000元左右的保費，就算每年光生育、身障、喪葬三項津貼一年差額政府就必須補貼約50億，但農保造成的問題還不算太嚴重。但自1995年開始發放老農年金後，情況就大不相同了，不只保費繳得少，年滿65歲起每個月還可領到津貼，這導致請領年金的假農民層出不窮，甚至出現有「農民」90幾歲還加保的怪象。老農年金從開辦時一個月發放3000元，之後不斷加碼到現在的7,256，發放金額還隨消費指數調整。

根據國民黨時代的監委沈美真的調查，主計處資料農民及兼業農民約50餘萬人，但農保投保人數卻有140萬人。相關單位從這份報告開始清查到105年，結果農保的人數從140萬變成128萬人，實際利用農保得利的假農民到底有多少，根本難以估計。

農業改良場負責審查農保資格工作，請問農業改良場有多少人力？台灣現有七個農業改良場，若真如農委會所說有三萬人申請，換算下來每一個改良場至少要負責4300個申請審核，要現場勘查、口頭詢問、資格審查，以如此少的人力審這麼多案子，這叫嚴謹？農委會自己講來怎麼都不會心虛？再者，若是改成人地脫鉤而非放寬農保的資格，請問又怎麼可能新增三萬多人？農委會睜眼說瞎話，臉不紅氣不喘，也算是厲害。

沒有農保就是社會保險邊緣人嗎？

筆者家種了20年的菜，雖然參加農會，但因為地是跟人家租地來的，所以沒有辦法轉農保，不過這不代表父母輩沒有相關保障，掛工會投勞保最後也是能領勞保的退休金。這次農保放寬所涵蓋的人員，在放寬前他們有可能是付國民年金也可能是找工會掛勞保，沒有農保並不表示會讓這些人排除在社會保險涵蓋的範圍之外，只是這兩種保險都沒有農保繳得少而未來領得多，對於人性而言，本來每個月要繳兩千塊的勞健保，變成半年繳2200元，誰會說不要？當然能爭取就爭取。

這次農保放寬所涵蓋的人員，在放寬前他們有可能是付國民年金也可能是找工會掛勞保，沒有農保並不表示會讓這些人排除在社會保險涵蓋的範圍之外，只是這兩種保險都沒有農保繳得少而未來領得多。（圖：本報資料庫）

做為主管機關，農委會該做的不是修正農保審查辦法，而是應該改革農保的整體架構，包含投保金額、投保費率、自負比率等，讓農保變成一個更合理的社會保險，而不是林萬億口中的畸形社會保險，每年收入跟支出如此懸殊，更別說還有額外補貼的470億年金和地方政府要支出的健保差額。

勞保去年收入3,555億，支出3829億，短少274億，雖然還有7231億，就已經擔心將來有破產之虞而必須提高費率讓收支平衡。農保的收入跟支出如此懸殊，累計支出已超過1500億，為什麼卻不是先調整農保費率，讓投保農保的126萬人有更合理的投保結構，並且減少政府的補貼，反而是放寬資格增加支出？

過去每當選舉年，老農津貼的「加碼」就成為執政者政策性買票的工具，民進黨政府這次不加錢，卻放寬申請資格，又與過去的政策性買票何異？

頭痛醫腳、腳痛醫頭的神邏輯

農保稽查的成效一直是農委會做的最差的業務，審核從寬造成稽查不易，導致許多非農民身分者也能享有農保資格，進而領取老農津貼，也才會造成不到60萬的農民，卻有一百多萬農保戶的怪現象，儘管農委會在監察院多次糾正下，開始積極抓假投保，但問題不從修正農保保費與給付、減少政府不當財政支出來做根本性的解決，卻又對農保資格大開方便之門，反而因為部份拿不到土地租賃合約的實際耕作者無法加保的現象，將申請資格改成人、地脫鉤來為這些人解套，這種慷納稅人之慨的改革，又怎麼好意思說自己是農民的照顧者。

什麼是農業？

《農業發展條例》第3條第1款這樣定義： 「農業：指利用自然資源、農用資材及科技，從事農作、森林、水產、畜牧等產製銷及休閒之事業。」 蔡英文總統過去曾經說過： 「農業= 農+ 業」，要讓農業成為一個有競爭力的產業，重新擦亮台灣農業的招牌。農業既然是產業，對經營者而言，要的是「資金」、「知識」、「勞動力」、「土地」等項目的提升，並與「物流」、「消費通路」等的搭配。農委會的預算，本應該用在如何提升農業經營者以上的條件，而不是把近過半的農業預算拿來從事社會福利補貼，留下更多的問題給未來的政府。