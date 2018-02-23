Lin bay 好油》「全民付錢，政府買票」遇到選舉就放寬的農保資格

民進黨政府不願積極面對農保無底錢坑就算了，反而在選舉年接近前開始放寬農保認定，並且得意洋洋的說這是年後的第一份禮，放寬後可望增加三萬人次投保農保，未來這三萬人若開始領年金，一年國庫又將多支出26億，說這個錢是不負責任的政策性買票一點也不為過，因為買單的是未來的政府。

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台灣的社會保險依照職業來分類計有公保、勞保及農保，而無業或待業者則為加入國民年金。所有社會保險都有老年給付的設計，也就是俗稱的「年金」，而由於台灣過去社會保險中的年金的設計都有問題，也因此這幾年的年金改革議題幾乎占據新聞版面。過去繳少領多埋下年金破產的惡因，之後的改革必須以繳多領少來填補錢坑大洞。

民進黨過去一直強調年金不改革國家會破產，弔詭的是，年金改革卻從未動到農保老農年金這塊，而農保與老農年金的問題遠比其他年金問題荒謬得多，因為老農年金根本只出不進，沒有繳錢只有領錢，農保跟老農年金有問題的部分不敢動，不過，選舉年一到，問題就演變得更荒謬了－不只不動，而且還放寬，年金改革到了農保就順勢轉個彎。

補貼的無底洞－農保與老農年金

農保自1985年開辦迄今已三十多年，期間也推行過數次改革，只是越改越虛應故事，再加上農保並沒有年金制度的設計，所以政府用老農年金津貼的方式來發年金，具農保資格才能請領。1995年起，發放年金國庫一年約支出56.2億元，到了2015年，支出一躍成為540.7億元，最扯的是，到了2011年老農年金已佔了農委會預算的71.32%，政府才開始嚴查農保浮報的問題。也因為農保實在太好，使得台灣一堆不是農業從事人員想盡辦法來保農保，而老農年金自1995年開辦至今國庫累計已支出超過8000億。

選舉年一到，農保和老農年金的問題就演變得更荒謬了－不只不動，而且還放寬。（本報資料照）

但民進黨政府不願積極面對這個無底錢坑就算了，反而在選舉年接近前開始放寬農保認定，並且得意洋洋的說這是年後的第一份禮，放寬後可望增加三萬人次投保農保，未來這三萬人若開始領年金，一年國庫又將多支出26億，說這個錢是不負責任的政策性買票一點也不為過，因為買單的是未來的政府。

農保的奇妙架構

農保的架構十分奇妙，農保投保的費率只有一個：一個月10,200元。試問，現在台灣哪種工作一個月只靠10,200元的收入就可以過活？政府老喜歡將要讓農戶所得提升到180萬掛在嘴上，那麼既然所得提高了，為什麼投保金額還是如此之低？而農保還不只單一費率投保低，更低的是投保費率只有2.55%，遠低於其他社會保險，農民自負額為30%，而政府保費負擔70%，由此計算，農保的費率為：投保金額*投保費率*自負額 （10,200） * 2.55% * 30% = 78.03元。一個月78元， 一次收半年78.03*6=468.18元=469元，一年繳938元，15年繳14,070元。

這麼低的保費，或許有人會問，那農保有什麼補貼？補貼還真不少：

1. 生育給付：給付兩個月，可以拿到20,400元

2. 身障給付：最高給付40個月，可以拿到408,000元

3. 喪葬給付：給付15個月，可以拿到153,000元

光喪葬給付換算成保費，就要繳164年以上，所以，當一個農民加入農保之後，扣除他可能繳交的保費，政府就必須支出14萬以上在他身上。

而農民健保的部分投保金額雖然不同，但也是均一價21,000，投保費率為 4.55%，自負額30%，計算下來農保的費率為：投保金額*投保費率*自負額＝21,000 * 4.55% * 30% = 286.65元。一個月287元，一次繳半年共1772元。

兩者合計下，農保加健保一個月支出為365元，一次半年繳2,190元。

所以每增加一個農保，政府支出的部分有：

1. 生育、身障、喪葬給付 2. 老農年金 3. 政府70%的保費負擔

除了繳少領多外，繳滿15年之後，65歲開始每人每月可以領7,256元的老農年金，只要領超過三個月就足以把之前繳出的保費全部領回來，這麼好的福利，當然使農保的人數不斷膨脹，明明台灣務農的人口不到60萬，但農保人數卻有110萬，好農保，不加嗎？

台灣務農的人口不到60萬，但農保人數卻有110萬。（記者楊金城攝）

假改革真買票的農保放寬政策

農保的關注焦點不應是如何放寬農保請領，而是該如何讓農保成為一個正常的社會保險。社會保險當然具有補貼的意涵，但其他的社會保險補貼卻沒有農保這麼誇張，以軍公教為例，雖然領得多，但任內要繳的也不少，就連很奇怪的國民年金繳的也比農保多很多，但領回的卻少很多，這樣的社會保險本來就應該進行整體結構的改革，但我們的政府卻是放寬農保資格，邏輯何在？這種補貼式的暫行條例，都已20多年了，還要暫行多久？

民進黨政府一上台就高喊年金改革，連國家年金改革委員會執行長林萬億也曾公開表示：農保費率偏低、人數不多、給付項目少，費率不可能拉高，造成保戶繳的錢少，政府必須不斷撥補，而這種不確定財務支出的社會保險制度，對國家財政不利，也使被保險人產生信任落差。老年給付由老農津貼替代「這在社會保險設計是很畸形的」。

總統府國家年金改革委員會國是會議全國大會分組報告中，也提到：老農津貼造成政府財政負擔，但尚不足以保障農民老年經濟安全，應建立農民年金制度。建議修正農民健康保險為農民保險，在現有基礎之下，對於65歲以下的農民，依精算結果，繳交保費累積年資，或與其他社會保險整合，領取老年給付。

只是言猶在耳，一遇到選舉年就開始大放送了，嘴巴這麼說，但身體倒是挺誠實。

農保改革勢在必行

過去也曾討論過將農保納入國民年金來改革農保，但還是政治人物的壓力擋不住，理由是「國民年金的保費878元農民繳不起」，農民只繳得起78元的保費？這也太玄妙。

農業是勞動產業的一部份，農保這個帶有特別職業類別，但制度又不全的保險，本來就是一種過渡性保險，比起奇妙的年金部分，勞保還實在得多。筆者認為政府該做的是像當年推動勞保新制一樣，切出特定年份跟範圍，年限以前的走農保系統，由政府繼續負擔這些支出，保障早期農民的付出，但年限之後較年輕的農民轉投勞保，並自選保費級距，多繳錢，將來領的多，也保障未來經濟安全，這樣的設計才真正符合公平正義。

過去國民黨政府不肯面對年金問題，選民才讓民進黨執政來推動年金改革，但民進黨卻只敢處理軍公教的部分，遇到農保不但不面對，還在選舉年大開加保大門，反正好人都你在做，付錢的反正是未來的政府，這樣的農業政策與國民黨時代何異？指責前朝無能時還真臉不紅氣不喘。