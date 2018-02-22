伊朗與西亞世界》內憂與外患夾擊中的以色列

猶太人不見得比其他群體來得優越，但外在的客觀環境對他們友善是肯定的。若猶太人如同阿拉伯人一樣受到國際社會的輿論批判、經濟壓力、武力侵犯，是否還能保有穩定、先進、優越之姿，答案恐怕是未必。而美國對於以色列的態度，是以色列能否維持國際地位的關鍵因素。一旦以色列內部出現分裂局勢，走向衰微也不令人意外。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）近來諸事不順，在國內，貪腐案引發政治風暴，對外，美國政府不同意以色列兼併西岸（West Bank）。納坦雅胡向媒體表示「伊朗是世界的威脅」，伊朗外交部長也以「以色列戰機在敘利亞遭到擊落，其軍事武力並非無懈可擊。」予以反擊，儘管雙方聲量都不小，但情勢發展對於納坦雅胡而言，似乎是不太妙。

納坦雅胡在1996年擔任過一任總理，2009年再度當選連任至今，但他的下一步、或者以色列的下一步，該如何走下去？

在主流輿論中，以色列經常是以一個穩定、先進、優秀的國家形象出現，在敵人環伺下還能夠生存，其毅力、實力甚至是耐力都值得外人學習，也因此，關於猶太人的經商智慧、教育理念、人才培育在坊間都有大量書籍出版。

但平心而論，以色列背後有美國的支持，相較於鄰近的阿拉伯國家，政經局勢來得穩定許多，當然才有機會能展現出他們的聰明與優秀。猶太人不見得比其他群體來得優越，但外在的客觀環境對他們友善是肯定的。若猶太人如同阿拉伯人一樣受到國際社會的輿論批判、經濟壓力、武力侵犯，是否還能保有穩定、先進、優越之姿，答案恐怕是未必。而美國對於以色列的態度，是以色列能否維持國際地位的關鍵因素。一旦以色列外部支持力道減弱，內部局勢出現分裂，走向衰微也不令人意外。

納坦雅胡在1996年擔任過一任總理，2009年再度當選連任至今，但他的下一步、或者以色列的下一步，該如何走下去？（REUTERS）

其實，以色列內部向來都存在分歧勢力，工黨與利庫德集團（Likud）之間的對峙就是一例。雙方自1948年建國以來就有不同立場，當時執政的工黨領導人，也是國家總理班古里安（David Ben Gurion），以建立國家層級軍隊為由，不再允許以往各自獨立的武裝組織自由活動，此舉便打壓了擁有武裝勢力的比京（Menachem Begin），形成往後兩人相互對峙的態勢。1977年，比京領導的利庫德首次取得政權，而這時的埃及總統沙達特（Anwar Sadat）表達意願希望與以色列和談、停止戰爭，也讓比京的「菜鳥政權」藉此得以穩健發展。但利庫德政府與巴勒斯坦解放組織（Palestinian Liberation Organisation, PLO）的衝突在黎巴嫩卻越演越烈，往後的和平交涉之中，利庫德也不願意與巴解的代表對談。

1992年工黨再度執政，主張與巴解對談，幾年後達成協議，但隔年1995年總理拉賓（Yitzhak Rabin）卻遭到反對人士殺害，這也意味著阿以問題沒有解決的機會。除了不同黨派間的相互傾軋，民眾態度也會對政局造成影響。如以色列作家亞榮布列格曼（Ahron Bregman）在《被詛咒的勝利》（Cursed Victory）一書中提到的：

「拉賓被殺害之後，這個政府已證明自己是和平的障礙了。」

而這裡所謂的和平，又是哪一方標準下的和平？從人類歷史發展來看，始終都是拳頭大的一方才有資格談和平。但不管是誰的和平，都不會為弱者所認同，失勢方一旦有機會東山再起，衝突就無法避免。利庫德與工黨經過多次政黨輪替，但很明顯的，不管是哪一黨執政，面對巴勒斯坦問題都沒有完善的解決方案。

工黨領導人，也是國家總理班古里安（圖）以建立國家層級軍隊為由，不再允許以往各自獨立的武裝組織自由活動，此舉便打壓了擁有武裝勢力的比京，形成往後兩人相互對峙的態勢。（維基共享）

儘管川普宣布耶路撒冷做為以色列首都，但現在看來川普政府似乎不完全力挺以色列，對於以色列更多的要求，例如西岸領土，就不表認同。當然這不代表川普政府不再支持以色列，頂多只是示意以色列最好退一步調整政策。而也有部分輿論曾提到，美國近幾年已站上全球的石油進出口第一順位，再加上頁岩油（Oil Shale）的開發，在各項能源成本降低的情況下，政策可能不再以石油為主要考量，也可能轉移對於西亞局勢關注的層面。此時納坦雅胡若因貪腐罪下台，接任的人選若沒有足夠的政治優勢，大抵就是以色列政局趨向不穩定的開始。內部局勢變化、外在支持衰退，以色列往後在西亞的生存，恐怕不如以往來得容易了。

至於以色列與伊朗恩怨情仇，現階段更不可能解決。傳言伊朗暗中支持攻擊以色列的恐怖行動，卻未見任何明確證據，有趣的是，為什麼伊朗支持的活動就是「恐怖行動」？而以色列長久以來對於巴勒斯坦人的壓迫、以軍擅自搜查巴勒斯坦人住所，就不是「恐怖行動」？若大家都用同樣的標準，美國大量金援以色列，難道不也是支持「恐怖行動」？這時又得再拿出學者杭士基（Noam Chomsky）引用海盜與皇帝的故事，一樣都是在海上興風作浪，擁有小船的人稱為海盜，擁有海軍的人就稱為皇帝。講白了，就是現在年輕人說「人帥人氣王、人醜幹話王」的意涵。

伊朗的國際形象不好，當然做什麼事都會讓人拿來揶揄一番，就算什麼都沒做也會被列入流氓國家、邪惡國家的名單中。 不過，我們也不必期望巴勒斯坦、伊朗取得優勢的國際地位之後，就能夠平息一切問題。若有這樣的一天，接下來必定又是另一場腥風血雨。

納坦雅胡若因貪腐罪下台，接任的人選若沒有足夠的政治優勢，大抵就是以色列政局趨向不穩定的開始。（AFP）

歷史告訴我們，國內或國際政治的紛爭，向來沒有停止的時候，又有誰能猜得到1917年《貝爾福宣言》（Balfour Declaration）支持猶太人到巴勒斯坦建立家園，短時間內演變成猶太移民與阿拉伯人的衝突，而100年來從未見和緩。誰也沒料到二戰之後的英國，在西亞、整個世界的地位被美國取代，當然也沒有人預料到美國這個超級強權僵化到只會用武力攻打、外交壓迫、經濟制裁他們不喜歡的國家。相較之下，現在普丁（Vladimir Putin）時期的俄羅斯在西亞地區還比較受歡迎。

阿以問題、伊以問題演變至今都是無解的狀態，美國雖然扮演主要角色，但已經蔓延開的糾紛、仇恨，又怎可能輕易平息、好轉，而問題是，又為什麼需要平息與好轉？就算納坦雅胡最後因眼前內政與外交問題下台，充其量也不過只是少掉檯面上一個令人討厭的政治人物，問題依然會紛至沓來，留待繼任者承擔。