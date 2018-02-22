魔幻拉美》 馬雅文明的玉文化

華人喜歡玉，自石器時代發展至今，而有所謂的玉文化。在美索亞美利加亦有玉文化，其中以馬雅玉器最引人注意，尤其，馬雅國王的喪葬用玉，與周朝臉覆玉、口琀玉及手握玉等習俗頗類似。

陳小雀

華人喜歡玉，自石器時代發展至今，而有所謂的玉文化。中文裡，有玉部首，與玉相關的字，不論指美石本身、抑或雕琢工藝，不計其數，並衍生出許多成語，例如：「玉潔冰清」、「金科玉律」、「瑕不掩瑜」、「玉不琢，不成器」等。同樣，在美索亞美利加亦有玉文化，其中以馬雅玉器最引人注意，與華人的玉文化有相似性。本文就來窺探馬雅的玉文化。

至今，考古學家尚未在美洲發現比「智人」（Homo Sapiens）更早的人種遺骸，因而提出「外來」理論，一致認為美洲人種應起源於歐亞大陸，其中一支來自西伯利亞蒙古人種的原始人類，在冰河時期因追逐獵物，而穿越「白令吉亞」（Beringia）來到美洲。雖然美洲人種與亞洲人種有淵源，但相似的玉石文化純屬巧合。

包括馬雅在內的美索亞美利加文明，均視綠色為最高貴的顏色。在馬雅的信仰裡，宇宙東、西、南、北四方，分別為紅、黒、黃、白四色，而最高貴的綠色則居宇宙中心位置，象徵生命之源與生死輪迴，也代表永生。因此，鳳尾綠咬鵑的綠羽毛、綠松石、翡翠、青玉，皆為酋長等統治階層所喜愛的珍寶。

中美洲盛產翡翠（jadeíta），根據馬雅聖書《波波烏》所記載，翡翠係獻給天神的珍品。馬雅人認為翡翠是風和蒼穹的寶石，其價值在黃金之上，象徵生命、豐盈與權力。馬雅人並根據翡翠的不同色調而分別賦予意義及功用，例如：白色代表純潔與堅韌；翠綠代表大自然；青綠具貴族之氣，也有再生之意；墨綠有趨吉避凶的功能，象徵幸運。馬雅玉石工藝頗進步，式樣琳琅滿目，有飾品、器皿、神像、人偶、動物造型等，工匠並常以玉石搭配貝殼、黑曜石、綠松石等，製成馬賽克鑲嵌藝品。貴族佩帶的玉飾有面具、耳環、手鐲、戒指、串珠、胸佩、踝飾。除了飾品之外，亦有宗教玉器，以及喪葬玉器，而陪葬玉器係逝者下冥府的護身符。

馬雅人認為翡翠是風和蒼穹的寶石，其價值在黃金之上，象徵生命、豐盈與權力。（turismo.it）

最令人嘆為觀止的出土文物應該屬巴倫克（Palenque）碑文神殿（Templo de las Inscripciones）裡所發現的陪葬玉器。巴倫克城邦屬於古典後期的馬雅文明，位於今日墨西哥南部。1949年，考古學家在修復碑文神殿時，無意間發現一條隱密的階梯通道，經過清理通道內的土石，以及破壞一面三公尺的牆壁，終於在1952年開啟巴卡爾一世（Pakal I，603-683）的陵寢大門。陵寢位於神殿的最底層，內有五男一女殉葬，以及各式各樣的陪葬品。石棺內漆上朱紅色，巴卡爾一世躺在其中，全身塗滿朱砂，也滿戴玉器。除了馬賽克鑲嵌翡翠面具、翡翠耳環、翡翠串珠、翡翠戒指之外，口中含著翡翠，雙手握有翡翠，下體位置及雙腳腳邊亦放著玉器。石棺上覆蓋著一塊厚二十五公分、重達七噸的石板，石板上的淺浮雕呈現巴卡爾一世上承天廷、下接冥府的意象，象徵駕崩的國王將如種子一般從地底重生。視馬雅族為外星人後裔的研究者，則認為這塊石板是馬雅人的太空船，因而增添石板的神秘性。

陳列於墨西哥人類學博物館內的美索亞美利加玉器。（圖：作者提供）

考古學家於1952年所開啟的巴卡爾一世陵寢，此為陳列於墨西哥人類學博物館的石棺仿製品。（圖：作者提供）

面具隱藏原來身分，變成另一個身分，令人產生心理作用，而具特殊意義，因此，世界各地有大同小異的面具文化。巴卡爾一世的面具係以兩百片翡翠鑲在木製模型上而成，眼睛部分以珠珍母和黑曜石做成。馬雅文明有為往生國王、貴族覆蓋翡翠面具習俗，象徵再生之意，甚至在亡者口中放入翡翠，助亡者順利進入冥府。中國古代周朝遵守「事死如生，事亡如存」的喪禮原則，而有臉覆玉、口琀玉及手握玉等，與馬雅文明的喪葬用玉頗為相似；或許，中國與馬雅這兩大文明皆喜歡玉的溫潤，視玉為太陽與陽性的表徵，可帶給使用者能量、勇氣、幸運與平安。

考古學家還原巴卡爾一世入殮時的樣子，全身塗滿朱砂，也滿戴玉器。（圖：作者提供）

晚近，瓜地馬拉將馬雅文明的玉文化發揚光大，在風景區開設玉石珠寶店，向觀光客展示馬雅玉器仿製品、並解說玉石特徵、介紹古代鑽磨工具與雕琢工藝，當然，也不忘推銷玉石首飾。

瓜地馬拉一家珠寶店的服務人員向觀光客生，解說當地盛產的玉石特徵，在介紹馬雅文明的玉文化之際，也行銷瓜地馬拉的玉石。（圖：作者提供）