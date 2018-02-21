兩岸與國際》美中爭雄，東南亞花落誰家？

經濟的穿透力有時強於安全議題。例如與美國關係緊密的泰國，軍政府很仰賴來自中國所給予的大型基建融資；做為美國長期盟友的菲律賓也慢慢在往中國靠近而與美國疏遠。美國高科技在東協固然有很強的存在，但美國政府對深化經濟連帶興趣缺缺，是美國與東南亞關係的一個較脆弱的環節。不過，這個問題應可望在川普的新的亞洲戰略中取得改善。

顏建發／健行科技大學企管系教授

過了農曆年，國際媒體大幅報導美中抗衡態勢日益高漲的訊息，尤其是中國自2013年底起所倡議與推動的「一帶一路」戰略，來勢洶洶，業已引起美國及其亞洲盟友的高度關注。據悉，繼去（2017）年11月上旬川普訪問亞洲時所提的印太戰略，美國正糾集日本、澳大利亞和印度，準備制定一套聯合發展基礎設施的大計劃，以抗衡中國不斷擴大的影響力。日內閣官房長官菅義偉表示，四國常就共同利益交換意見，「不是為了抗衡一帶一路」，顯得此地無銀三百兩。不如說，這項替代方案還在初期階段，尚不成熟，較為可信。

在這四方架構中，東協並未被載入，為什麼？看來應是東協對於是否與中國抗衡，內部仍存在歧見而未形成共識之故。

東協的猶疑說明著一種依賴美國的亞洲的經濟結構可能出現重大轉變，而走向「中國化」的趨勢。

貿易方面，東協是中國第三大貿易夥伴，雙方相互投資累計已超過1500億美元，人員的交流在2016年已逾三千萬人次。東協對中國的出口額在2008年底全球性金融危機後的2010年已超過了對美國的出口額，2016年東協對中國出口額達1430億美元，比對美國出口額高出9%。

投資方面，中國提供近乎空白的基礎建設支票，討好東協，且中國的高科技公司也積極介入東協的數位經濟。中國預計每年在全世界投入1000億美金於基礎設施，透過承銷全球商業網絡，以中國為中心，將亞歐非給串連起來，而2016年就有將近300億美金的投資與基建合同流入東協國家。2017年6月1日美國《彭博社》曾報導，阿里巴巴、騰訊、滴滴出行正把東協市場作為其稱霸全球科技行業的起點。

《彭博社》曾報導，阿里巴巴、騰訊、滴滴出行正把東協市場作為其稱霸全球科技行業的起點。（Southeast Asia Globe）

在東協，中國官民資本的投入皆相當積極。中資得以輕易獲得官方貸款既有助於港口、道路與鐵路的興建，也推動了當地經濟成長，同時讓中資開發銀行與企業得以施展巨大的影響力。阿里巴巴與騰訊擁有超出4000億的股本。它們憑著對東南亞電子錢包與手機支付市場靈敏的嗅覺，已比矽谷的高科技公司或創投早一步取得市場先機，並壟斷東南亞的運輸、電子商務、數位現金轉帳服務等行業。

像印尼這種新興市場，基礎建設落後，且擁有銀行帳號者不出人口的四成，對於移動銀行與電子錢包需求自是孔急的，而中國科技公司基於他們在中國的成長經驗，特別懂得如何迎合開發中內需市場的胃口，而輕易掌握到商機。資金、市場和技術三大優勢，讓中國很迅速成為創業大國。美國調查公司CB Insights統計，估值超過10億美元的「獨角獸企業」中，中國有59家，佔亞洲整體的8成。

在東協，中國官民資本的投入皆相當積極。中資得以輕易獲得官方貸款既有助於港口、道路與鐵路的興建，也推動了當地經濟成長。（Reuters）

《日經新聞》日前報導稱，預計到2030年前後中國對亞洲和日本的經濟波及效果將超過美國，域內經濟的「中國化」將加速。據日本經濟研究中心田原健吾的推算，到2030年中國對東協和日本的經濟波及效果將增至2015年的1.8倍，比美國高出4成。而目前總體看來，中國與東協在交往上出現的態勢是：

（1）在海島東協：馬來西亞是中國的合作夥伴中的最佳者；新加坡、菲律賓與印尼是關鍵的合作夥伴，其中，新加坡安全上依賴美國，避免與中國關係過於特殊，菲律賓與中國有黃岩島之爭，而印尼以東協老大自許，對中國在東協日漸增長的影響力，存在芥蒂；東帝汶和汶萊則是一般性的夥伴。

（2）在半島東協：泰國是中國最佳的合作夥伴；寮國與柬埔寨是關鍵的合作夥伴，但政治與安全上，很在意越南的態度；緬甸與越南是一般性夥伴，兩國對中國都心存戒心。大體上，寮國、柬埔寨、緬甸等接受中國官方融資的國家已被整合入中國的供應鏈，且在不同的程度上扮演中國在此區的戰略利益的代理人。

經濟的穿透力有時強於安全議題。例如與美國關係緊密的泰國，軍政府很仰賴來自中國所給予的大型基建融資；做為美國長期盟友的菲律賓也慢慢在往中國靠近而與美國疏遠。美國高科技在東協固然有很強的存在，但美國政府對深化經濟連帶興趣缺缺，是美國與東南亞關係的一個較脆弱的環節。不過，這個問題應可望在川普的新的亞洲戰略中取得改善。

自去（2017）年起，為了消除貿易赤字，美國啟動了調查夥伴國的關稅和非關稅壁壘等「不公正貿易」的調查。2016年美國對東協貿易赤字額達到約838億美元，越南、印尼和泰國等成為調查對象。表面上，川普對東協國家施壓應是負面的，但由於中國官民對東協的擴張態勢過於強勢，東協為了擔心勢力均衡的局面被打破，反而積極拉攏美國對於此區的參與，平衡貿易之舉因而反有助於美國與東協經貿關係的緊密化。

表面上，川普對東協國家施壓應是負面的，但由於中國官民對東協的擴張態勢過於強勢，東協為了擔心勢力均衡的局面被打破，反而積極拉攏美國對於此區的參與。（AP）

過去半年來，東協國的領袖紛紛走訪白宮，主動朝貢。新加坡航空在白宮與美國波音簽署了總額138億美元的飛機購買合同；馬來西亞和泰國的首腦分別於9月12日、10月2日訪問白宮，也出現了類似的場景。馬總理納吉布宣佈馬來西亞航空計劃購買超過100億美元的波音飛機。泰國臨時總理巴育也提出對美國展開積極投資。

今年1月21日美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）從事其一週的東南亞行，並以印尼與越南為主要到訪國，這些舉措極具戰略涵義，自是為川普的印太架構進行充實並防範中國擴張的合理之舉。而台灣將南向作為國策並傾全力而為，相信必為美國以及日印澳等戰略家所樂見。只是，台灣議題畢竟敏感，與其大張旗鼓，不如心照不宣，才是上策。