自由開講》神豬「增肥」比賽不停辦，祖師廟陷「祖師爺」於不義？！

◎果澤

原本考慮2017年停辦神豬比賽的三峽祖師廟，最後還是沒有讓大家太意外，每年正月初六祖師爺誕辰時仍然繼續比賽，今年神豬數量多於以往，最重的神豬達1487斤（約900公斤），祖師廟今年依往例頒發金牌及獎狀，但也呼籲參賽者勿採用「非人道灌食」。一頭豬被刻意的養到1487斤，比正常的豬重7~8倍，有可能沒有「非人道灌食」？廟方一邊呼籲不要虐待動物，一邊卻頒獎鼓勵，若不是睜眼說瞎話，就是自欺欺人。

原本考慮2017年停辦神豬比賽的三峽祖師廟，最後還是沒有讓大家太意外，每年正月初六祖師爺誕辰時仍然繼續比賽。圖為2015年神豬比賽資料照。（報社資料照）

當大家質疑說祖師爺很慈悲是吃素的，怎麼可能要求用超肥的神豬祭祀，廟方回應，因「先民在三鶯與桃園大溪屯墾時，常遭野獸及原住民攻擊，才會殺豬祭山神，後與祖師爺正月初六誕辰結合而成為今日的神豬祭。」但即使如此，也只是神豬祭祀罷了，根本不必比賽增肥啊！

再者，廟方明知道祖師爺是素食者，卻將祭祀山神的神豬放在祖師爺眼前供奉，同時以祖師爺的名義頒獎給虐待神豬最嚴重者，甚至嫌神豬不夠重，再假藉祖師爺的「法旨」賞賜給每頭神豬200斤，好像祖師爺樂見神豬增肥比賽，鼓勵信徒一起虐待動物般，這不是陷祖師爺不義什麼才是。

許多神豬飼養者或購買者，聽說增肥神豬是虐待動物，就氣得跳腳，一再聲稱他們對待神豬就像阿公一樣，夏天給神豬吹冷氣、按摩，放音樂給牠們聽，怎麼說是虐待？試問這些人養阿公，給他吹冷氣、按摩，吃山珍海味，但限制他們的行動自由，把好好一個人當成植物人飼養，如此善待，問你阿公願不願意？

飼養神豬吹冷氣、按摩，不外乎怕神豬不小心死了，一切心血就白費，說穿了就是利益考量；而為了呼嚨大家，說神豬可以養這麼肥，獲得特獎是因為祖師爺保佑，說的好像祖師爺也是共犯似的！

飼養神豬吹冷氣、按摩，不外乎怕神豬不小心死了，一切心血就白費，說穿了就是利益考量。圖為2015年神豬比賽資料照。（報社資料照）

根據臺灣日日新報及學者的考據說法， 20世紀初才開始有神豬比賽，祭祀者飼養的神豬是可以自由活動，只是養久了，多餵一些，自然比一般豬較肥，但也絕不是像現在的神豬般，是一種變態、畸形的肥胖，將神豬下窟、灌食，是飼養者與購買者供需下的產物，是利益與虛榮的結合，以及廟方為了吸引香客而極力配合，然後以傳統、文化、神旨為藉口欺瞞大眾，付出的是神豬的痛苦與悲劇。

長期凌虐神豬的增肥比賽，以及非人道的屠殺，被包裝在文化、傳統與宗教中，與鄉民的家族意志結合，成為某一部份社群聚落的共同夢想，這種文化傳統的價值，在這些善良的臉孔中，顯現的是一種道德的扭曲，亦是精神的錯亂！

（藥商，法務）

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