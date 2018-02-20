自由開講》何謂頂尖大學？

◎鄧鴻源

教育部推動「高教深耕計畫」，5年將挹注850億元，比過去「邁 向頂尖大學計畫」等3大計畫加總還多，2018年經費173.7 億元。日前高教深耕計畫審查結果出爐，改變過去由幾所頂大瓜分經 費的現象，台大、清大都「不高興」，政大則不滿「重理工、 輕人文」的趨勢長久存在；倒是中字輩如中興大學、 中央大學紛紛出頭，可謂幾家歡樂幾家愁。

何謂頂尖大學？（圖擷自哈佛大學官網）

如此「高教深耕計畫」是否能讓大學邁進向國際頂尖大學，不無疑問 ，畢竟許多大學研究只是虛有其表，甚至造假，如幾年前中央大學與 最近台大論文偽造事件，當事人為了獎金與升等，可以不顧學術品格 ，互相抄襲與包庇，讓台灣學術界斯文掃地，只是浪費民脂民膏而已 ，到底「耕」出甚麼成果？筆者認為，與其花太多經費在一些無用的 學術研究上，倒不如深思如何服務社會與人群或獎勵民生用品的發明 家。

據報導，美國普林斯頓大學規定新生第1年，應該到其它國家從事公 益服務活動以培養國際觀，由學校補這經費。其實歐美許多著名學府 也都這麼做，由學校提供經費，補助學生到世界各國體驗人生，尤其 是到第三世界從事各種公益活動。如前幾年，台灣有位台中女中畢業 的女學生劉安婷，申請普林斯頓大學獲錄取，第一年就被學校安排到 海地幫助難民重整家園，或到監獄當志工幫受刑人上課。

當學生經歷如此一年學習過程之後，必定比其他人成熟許多，對其未 來的學習與人生規畫應該都有很大幫助，因此他們大學生普遍關心國 內外政治、教育與社會活動，如反戰、反政治迫害、反種族歧視與國 內外一些不公不義之事。歐美著名大學這樣的規定，其目的不外是讓 他們能有恢弘的國際觀與悲天憫人的人文素養，不是做象牙塔內的井 底之蛙，只會讀書、考試與閉門造車的研究，因為上大學的目的是服 務社會與人群。

反觀國內一些國立大學，只是集中少數學業成績突出的所謂菁英學生 ，在設備良好的教室聆聽國內外知名大師的指導，如此與國際社會或 芸芸眾生隔離的所謂菁英教育，充其量只是關在象牙之塔追求知識的 學生而已，如何培養恢宏的國際觀與人道精神？台灣許多著名學府常 錯把筆試成績優異的學生當作「資優」學生，把發表論文很多的博士 當作「資優」教授，而不在乎他們人品為何，所以上下交征利， 不知誠實、正義與道德勇氣為何物。

台灣許多大學師生整天只會閉門造車讀死書， 缺乏開創新議題的勇氣與思維， 以致只會追逐世界先進國家一些所 謂熱門的研究議題當「跟屁蟲」，或者東抄西抄，自以為博學多聞， 尤其是人文與社會科學之類。許多師生在教室高談闊論自由、 民主與人權，卻漠視校園威權圖騰的存在， 連大學政治系也不教二二八與白色恐怖等政治迫害事件， 只教一些脫離台灣現實的莫名其奇妙理論，以致許多「知識份子」尚 不知陳澄波與陳文成為何許人也，是否很悲哀？

反觀歐美與以色列的許多大學，他們教育重視學以致用， 勇於開創新的研究議題，以致常是諾貝爾獎的培育搖籃。 德國也鼓勵民間人士從事發明創造，所以各項工藝產品領先世界， 近百年來，發明專利達數千萬種，如汽車引擎、賓士車、橫向電梯、 割草機、植樹機、挖洞機、收割機、風力力發電機， 以及許多家庭日常用品，各項發明無不堅固耐用又實用， 廣受世界消費者好評。換言之， 德國無論是學術理論的創新或民生用品的發明，都令人稱道。

德國與以色列人不會問放學回家的子女在校考試成績為何， 而是問他們曾提出甚麼問題問老師？常與老師和同學討論甚麼問題？ 學到的知識可以用在哪裡？ 他們學校也常鼓勵老師帶學生走出教室外， 去參觀國內外集中營或哭牆以了解他們祖先的歷史， 因為只有懂得回顧歷史的人，才能不忘本，且能避免重蹈覆轍， 所以至今德國人不會崇拜獨裁者希特勒， 不論他以前是否曾經帶給德國人多大光榮。 而我們至今卻有許多人緬懷獨裁者，還說他們功大於過， 是否很悲哀！

教育部給國內幾所著名研究型大學5年850億元預算，其目的是讓 他們教學與研究能與世界著名大學並駕齊驅，能擠進世界百大卓越大 學之列，然而我們應審思的是，究竟大學之核心目標為何？ 是否學生只要會讀書與考試，教授的學術研究做得好，每人每年能發 表越多篇SCI或SSCI論文，這樣的教授與學生就是所謂「 菁英」嗎？這樣的大學叫做「頂尖大學」嗎？恐怕不是吧？

歐美國家的頂尖大學要求師生不是只會讀書與寫論文，而是要會學以 致用，能提出開創性理論，如德國普蘭克的量子論、愛因斯坦的相對 論、海森堡的量子力學與測不準原理，尤其要有誠實、正義感與道德 勇氣 。他們校長更是募款的高手，哪像我們許多國立大學校長， 自以為高人一等，每年只會坐等政府給予鉅額補助，讓公私立學校與 社會貧富差距越拉越大，畢竟能進入國立大學的學生多半是富人與軍 公教子弟，後者每學期都有鉅額學費補助，而許多念私立的窮人子弟 卻沒有，實在非常不公不義，這不都是國民黨所造成的嗎？

總之，頂尖大學師生應勇於走出校園，加強產學合作、 了解國家歷史、服務社會與人群，不應一年到頭把自己關在象牙塔中 閉門造車，尤其要有誠實、正義與道德勇氣，這樣的師生才叫菁英， 這樣的大學才算頂尖大學。

（大學教授）

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