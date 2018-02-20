自由開講》何謂頂尖大學？

◎鄧鴻源
教育部推動「高教深耕計畫」，5年將挹注850億元，比過去「邁向頂尖大學計畫」等3大計畫加總還多，2018年經費173.7億元。日前高教深耕計畫審查結果出爐，改變過去由幾所頂大瓜分經費的現象，台大、清大都「不高興」，政大則不滿「重理工、輕人文」的趨勢長久存在；倒是中字輩如中興大學、中央大學紛紛出頭，可謂幾家歡樂幾家愁。
何謂頂尖大學？（圖擷自哈佛大學官網）
如此「高教深耕計畫」是否能讓大學邁進向國際頂尖大學，不無疑問，畢竟許多大學研究只是虛有其表，甚至造假，如幾年前中央大學與最近台大論文偽造事件，當事人為了獎金與升等，可以不顧學術品格，互相抄襲與包庇，讓台灣學術界斯文掃地，只是浪費民脂民膏而已，到底「耕」出甚麼成果？筆者認為，與其花太多經費在一些無用的學術研究上，倒不如深思如何服務社會與人群或獎勵民生用品的發明家。
據報導，美國普林斯頓大學規定新生第1年，應該到其它國家從事公益服務活動以培養國際觀，由學校補這經費。其實歐美許多著名學府也都這麼做，由學校提供經費，補助學生到世界各國體驗人生，尤其是到第三世界從事各種公益活動。如前幾年，台灣有位台中女中畢業的女學生劉安婷，申請普林斯頓大學獲錄取，第一年就被學校安排到海地幫助難民重整家園，或到監獄當志工幫受刑人上課。
當學生經歷如此一年學習過程之後，必定比其他人成熟許多，對其未來的學習與人生規畫應該都有很大幫助，因此他們大學生普遍關心國內外政治、教育與社會活動，如反戰、反政治迫害、反種族歧視與國內外一些不公不義之事。歐美著名大學這樣的規定，其目的不外是讓他們能有恢弘的國際觀與悲天憫人的人文素養，不是做象牙塔內的井底之蛙，只會讀書、考試與閉門造車的研究，因為上大學的目的是服務社會與人群。
反觀國內一些國立大學，只是集中少數學業成績突出的所謂菁英學生，在設備良好的教室聆聽國內外知名大師的指導，如此與國際社會或芸芸眾生隔離的所謂菁英教育，充其量只是關在象牙之塔追求知識的學生而已，如何培養恢宏的國際觀與人道精神？台灣許多著名學府常錯把筆試成績優異的學生當作「資優」學生，把發表論文很多的博士當作「資優」教授，而不在乎他們人品為何，所以上下交征利，不知誠實、正義與道德勇氣為何物。
台灣許多大學師生整天只會閉門造車讀死書，缺乏開創新議題的勇氣與思維， 以致只會追逐世界先進國家一些所謂熱門的研究議題當「跟屁蟲」，或者東抄西抄，自以為博學多聞，尤其是人文與社會科學之類。許多師生在教室高談闊論自由、民主與人權，卻漠視校園威權圖騰的存在，連大學政治系也不教二二八與白色恐怖等政治迫害事件，只教一些脫離台灣現實的莫名其奇妙理論，以致許多「知識份子」尚不知陳澄波與陳文成為何許人也，是否很悲哀？
反觀歐美與以色列的許多大學，他們教育重視學以致用，勇於開創新的研究議題，以致常是諾貝爾獎的培育搖籃。德國也鼓勵民間人士從事發明創造，所以各項工藝產品領先世界，近百年來，發明專利達數千萬種，如汽車引擎、賓士車、橫向電梯、割草機、植樹機、挖洞機、收割機、風力力發電機，以及許多家庭日常用品，各項發明無不堅固耐用又實用，廣受世界消費者好評。換言之，德國無論是學術理論的創新或民生用品的發明，都令人稱道。
德國與以色列人不會問放學回家的子女在校考試成績為何，而是問他們曾提出甚麼問題問老師？常與老師和同學討論甚麼問題？學到的知識可以用在哪裡？他們學校也常鼓勵老師帶學生走出教室外，去參觀國內外集中營或哭牆以了解他們祖先的歷史，因為只有懂得回顧歷史的人，才能不忘本，且能避免重蹈覆轍，所以至今德國人不會崇拜獨裁者希特勒，不論他以前是否曾經帶給德國人多大光榮。而我們至今卻有許多人緬懷獨裁者，還說他們功大於過，是否很悲哀！
教育部給國內幾所著名研究型大學5年850億元預算，其目的是讓他們教學與研究能與世界著名大學並駕齊驅，能擠進世界百大卓越大學之列，然而我們應審思的是，究竟大學之核心目標為何？是否學生只要會讀書與考試，教授的學術研究做得好，每人每年能發表越多篇SCI或SSCI論文，這樣的教授與學生就是所謂「菁英」嗎？這樣的大學叫做「頂尖大學」嗎？恐怕不是吧？
歐美國家的頂尖大學要求師生不是只會讀書與寫論文，而是要會學以致用，能提出開創性理論，如德國普蘭克的量子論、愛因斯坦的相對論、海森堡的量子力學與測不準原理，尤其要有誠實、正義感與道德勇氣 。他們校長更是募款的高手，哪像我們許多國立大學校長，自以為高人一等，每年只會坐等政府給予鉅額補助，讓公私立學校與社會貧富差距越拉越大，畢竟能進入國立大學的學生多半是富人與軍公教子弟，後者每學期都有鉅額學費補助，而許多念私立的窮人子弟卻沒有，實在非常不公不義，這不都是國民黨所造成的嗎？
總之，頂尖大學師生應勇於走出校園，加強產學合作、了解國家歷史、服務社會與人群，不應一年到頭把自己關在象牙塔中閉門造車，尤其要有誠實、正義與道德勇氣，這樣的師生才叫菁英，這樣的大學才算頂尖大學。
（大學教授）
《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com