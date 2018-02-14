自由開講》傅崐萁是否應自我檢討？

◎陳振

此次花蓮地震，災情慘重，尤其是住商混合大樓，受災戶紛紛抱怨，可能第一層住戶為了做生意，將許多牆面打掉，以擴大營業面積，上層住戶屢次向縣府建管處反映，沒有獲得回應。

雲門翠堤是住商混合大樓。（資料照）

還有些住戶亂蓋違章建築，以致六層樓加蓋三層，底下住戶屢次向縣府檢舉，縣府建管處也無積極作為。可見花蓮縣政府難以脫卸責任，花蓮縣長傅崐萁卻只會抱怨中央補助金額太少，像話嗎？

花蓮縣長傅崐萁日前抱怨，中央僅給3、4億元應急金，相較台南兩年前地震，中央撥了200億元，不過遭行政院長賴清德否認，強調有撥款10億元給花蓮，且台南當時都是用各界善款與市府經費救災，中央未撥200億元。

其實台南千戶房舍受損、117位罹難，只跟中央爭取了9000萬元，其餘都是靠捐助的善款重建的，傅崐萁連查證資料都不會嗎？立委王定宇更質疑，震災搶救期間，「花蓮震災縣長」還送公關水果禮盒給台北市里長，「如此地一心多用，除了讚嘆還是讚嘆啊」！ 如果真是如此，則未免太不像話了！

其次，此次花蓮死傷人數與受災戶不如兩年前台南地震，為何中央補助反而多十倍？屢次民調支持度前幾名的縣長，為何此次善款卻比上次台南地震少，傅崐萁是否應自我檢討？

花蓮縣長傅崐萁。（資料照）

總之，檢調單位應好好徹查花蓮縣政府是否涉嫌官商勾結，縱容商家亂搞住屋結構，否則許多老舊平房沒倒，為何新建不久的住商大樓卻倒掉？





（教師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com