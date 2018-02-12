魔幻拉美》 墨西哥城的宿命：滅都威脅

昔日的墨西哥城是一座富庶的水都，位於五大湖中。為了避免湖水潰堤釀災，執政當局耗費兩百餘年排引湖水，卻在一百年後嘗到惡果。墨西哥城除了受地震、火山威脅外，每年更以十到三十公分不等的幅度，持續下沉，而兩千兩百萬人口就生活在這個浮動的大都會之中。

陳小雀

近來各國地震頻繁，導致建築物傾斜、倒塌，造成居民死傷、產財損失。每次發生重大災害，總是掀起輿論，大加撻伐政府的防災政策。防災不能流於形式，只公布城市座落地是否有斷層帶、土壤液化及淹水潛勢等資訊，卻無實際因應措施，未來遇到更大外的天災，後果一定不堪設想。今天就來談談墨西哥城所面臨的滅都威脅。

墨西哥與台灣一樣，地震不斷。1985年九月十九日的墨西哥城大地震，逾七千人死亡，三十萬多人無家可歸；同月同日，三十二年後，普埃布拉（Puebla）州於2017年發生大地震，有三百七十人死亡，鄰近的墨西哥城也受到波及。除了受地震威脅外，墨西哥城另一個潛在危機就是地層下陷，每年以十到三十公分不等的幅度，持續下沉，若墨西哥政府再不確實決解問題，依這樣的速度計算，墨西哥城很快就會沒入地底。

位於憲法廣場的大教堂，外觀宏偉，讓人無法想像這座大教堂已下陷有十二公尺之多。（圖為作者提供）

墨西哥城的前身就是阿茲特克的首都特諾奇提特蘭，於1325年建立在五大湖中。1519年，當西班牙遠征軍抵達時，特諾奇提特蘭已經過兩百年的建設，城市面積十二平方公里，人口介於十五萬至二十萬之間，市容井然有序，儼然一座富庶的水都。令西班牙征服者彷彿走進騎士小說《亞馬蒂斯》（Amadis de Gaula）的情境之中，尤其踏入大廣場後更讚不絕口，當時隨軍史官迪亞斯．德．卡斯提亞（Bernal Díaz del Castillo，1490-1584）如此記載：

士兵之間，有人閱歷世界不少地方，諸如君士坦丁堡、羅馬等義大利城市，若與之相比，這座大廣場，無論在協調、規模和人群上，皆更勝一籌。

特諾奇提特蘭高於湖面二公尺，在雨季時尚不至於淹水。不過，1446年的暴雨終究還是讓特諾奇提特蘭淹水。詩人國王涅薩瓦科優（Nezahualcóyotl，直譯：齋戒之狼，1402-1472）於是設計了一道十六公里的堤防，於1449年竣工。阿茲特克人又於1499年建造第二道堤防。阿茲特克人的水利工程頗先進，除了堤防外，也興建輸水道從城外引進乾淨飲用水，並規劃完善的灌溉系統。

以憲法廣場為中心的老城區，地底下埋著阿茲特克的古建築。1790年，因進行整地及下水道工程發現遺跡，直到1913年才進行開挖工程。（圖為作者提供）

1521年，阿茲特克帝國滅亡後，西班牙人破壞原有建築物，在特諾奇提特蘭原址上，依照歐洲城市藍圖，建立墨西哥城。1535年，墨西哥城成為新西班牙總督轄區（El virreinato de Nueva España Medea）的政治與行政中心，人口也日益成長。在西班牙殖民時期，墨西哥城屢遭水患之苦，尤其經歷1604年與1607年兩次大水災之後，殖民政府決定排乾湖水，在墨西哥谷地的北側及東側鑿出兩條引道，將湖水漸漸排出，並藉此擴大城市腹地。排水工程十分浩大，直到墨西哥獨立建國仍持續進行。昔日五大湖的浩瀚景象，經過排引工程之後，如今面積已大幅縮減，只剩東北及西南邊的小部分湖區。

排引湖水之際，也使附近的河流也跟著乾涸，因而造成墨西哥城缺乏飲用水。二十世紀初，墨西哥城居民紛紛鑿井使用地下水。當年西班牙人直接在阿茲特克廢墟上，興建巴洛克式教堂、宮殿，被埋在地下的舊建築在近百餘年來開始釋放壓力，使地面產生裂口。另外，墨西哥城位於地震帶，地層本就不穩，排引湖水後地層更加軟弱，再加上無限度的抽取地下水，終於讓墨西哥城在1930年代出現下陷的跡象，大教堂、瓜達露佩聖母院（Basílica de Guadalupe）等殖民地建築物或龜裂、或傾斜。

1950年是指標年，墨西哥城在一年內下陷達四十六公分之多。政府驚覺事態嚴重，首先在下陷區封井禁止使用地下水，接著不斷整修龜裂與傾斜的建築物，同時也展開防止下陷工程，但成果有限。瓜達露佩聖母院因傾斜太嚴重而無法對外開放，當局不得不在旁邊另建一座新瓜達露佩聖母院，供每年數百萬人朝聖。一百多年以來，位在憲法廣場（Plaza de la Constitución）的大教堂已下陷十二公尺之多，但因整個谷地一起下沉，所以一般人感覺不出來。美術宮原本與四周的路面等水平，現在已低於路面有數公尺。

昔日五大湖的浩瀚景象，經過排引工程之後，如今面積已大幅縮減，只剩東北及西南邊的小部分湖區；其中西南邊的索奇米可（Xochimilco）湖是觀光客喜歡到訪之處，可搭乘小船穿梭河道，欣賞兩岸的「浮動園圃」。（圖為作者提供）

下陷地方以憲法廣場的老城區和城市東側最嚴重。今日雖不再有湖水潰堤釀災，但單單雨季的一夜豪雨，就可能讓部分地區宣洩不及而淹水，更為甚至，地層依舊下陷。耗費兩百餘年排乾湖水，竟然在一百年後嘗到惡果。地震、火山、地層下陷，墨西哥城面臨滅都威脅，而兩千兩百萬人口就生活在這個浮動的大都會之中。