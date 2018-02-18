一路向南》泰國曼谷創業分享：尋找最佳角度，迎接逆風高飛

把自身的經驗、能力與資源視為一架飛行器，你可能是滑翔翼、商務客機，或是戰鬥機，我們駕駛它在人生中不斷起飛與降落，到處飛翔探索人生。每架飛行器的規格不同，各有巧妙，飛行距離、時間、方式或功能隨之調整。認清自己，才能著手表現差異性，降低在職場上被取代性。

Jeknoi Changpuak

來自台灣的黃正德，2006年一人來到泰國曼谷創立泰億國際。中小企業規模，兩年時間從無到有，不再單打獨鬥。公司提供智慧型手機維修服務，不是絕無僅有的創新行業，仍在競爭激烈的市場找到施力點。對他來說，工作時間表徹底執行，人生時間表就採取開放的態度，船到橋頭自然直靠得是實戰經驗的累積。許多人對於政府新南向政策感興趣，想到泰國尋找創業或工作機會。卻擔心能力，顧慮資金，還有那些難解的心理焦慮，理不出將概念化成計劃的頭緒。透過他的創業分享，中年後的再出發，一起找出如何在人海中以自身的差異性勝出，啟動開始的契機。

兒時經歷 個性養成

「我非常佩服那些從事單一事業四～五十年的人，例如我的父親」

黃正德簡短口述他父親一生的職業時，眼神充滿崇敬。聽得津津有味，每個片段對我來說是那麼熟悉，腦海中不斷浮現兩年的空軍回憶。F16 戰機起飛與降落的英姿，也忘不了引擎轉動時令人崩潰的噪音。畫面還有滿滿以白先勇短篇小說所改編的《一把青》，大隊長江偉成的肩上扛得是國家任務與革命情感，師娘秦芊儀優雅地處理部隊外的瑣事。

「廿四小時，那顆心都掛在天上。那怕你眼睛朝天望出血來，那天上的人未必知曉」

白先勇筆下如此描述，正是黃正德小時候經歷的寫照。因為父親工作職務的關係，小學六年唸了五所學校。四處轉學如同部隊到處移防，必須用最快的速度熟悉地形地物。

黃正德與父母親休閒合影。（圖：黃正德提供）

「可能是這時期的訓練，我可以很快地認識新朋友與人打成一片。聚在一起時融洽，一旦道別後，非必要我從不主動聯絡。」

《一把青》秦師娘的經驗分享，「他們就像那些鐵馬兒，忽而飛到東，忽而飛到西，你抓也抓不住」。

大廠訓練 專業培訓

雖沒從事與父兄相同的職業，但飛就像血液裡的基因，成為目前為止人生一大特色。認為自己喜歡飛來飛去，包含在不同行業中快速遷移，「有段時期我只想要嘗試新事物」。2016年來到泰國成立泰億國際，主要業務為智慧型手機維修。在這之前窩在光華商場，販賣電腦與相關配件。一個轉念結束電腦生意，就地開起了飲料店。也涉足網路購物，另透過朋友牽線管理一家香港著名餐廳的台北分店。

另有五年時間待在中國擔任大廠專案經理，負責手機與平板電腦從開發到量產間的協調溝通。這五年的思緒不飛翔，但仍在兩岸三地穿梭。以家為基地，完備的後勤成就每次無後顧之憂的飛行。妻小隨行定居在中國，卻發現自己的孩子並未適應環境，性情轉變劇烈。為了讓孩子有更適合的成長環境，決定全家同進退返回台灣，此時心裡還沒任何打算。機會要主動創造，「當你具備一個讓人容易想起的特色，機會就來敲門」。

黃正德夫婦與兩位兒子外出旅行。（圖：黃正德提供）

凸顯差異 深刻印象

有豐富工廠經驗，也因父親的職務關係獲得泰國經驗，在這空檔機會降臨。

「朋友想要以台灣標準在泰國成立手機維修中心，詢問我的意願與意見」。

評估後是可行的計畫，立刻飛來泰國曼谷著手籌畫公司設立。

「經過大廠的訓練，還有過往處理零售生意的經驗，對付瑣碎得心應手。」

用一個半月尋找適合辦公室、註冊公司、招兵買馬、連絡台灣公司協助技術訓練，「現在回想，如當時泰語已具可溝通程度，對文化有更好的了解，應可加速作業」。創業從第一天起就不斷燒錢，用最短時間上線運作是首要目標。 致力與泰國市場內的品牌簽約，成為授權維修中心，黃正德點出管理公司的兩大特色：差異化與視覺化。

「差異化是要讓客戶知道我們不一樣，視覺化指內部管理用一目了然的方式管理工作進度。」

維修中心設在曼谷市區的大樓內，目前有泰籍員工約二十名與台籍兩名。佔地不大但一點也不馬虎，導入工廠規格管理物料與維修區，鋪上防靜電地板確保品質。每位維修工程師的桌上都有待辦籃，「我只要站在窗口，不必大費周章進到防靜電區或開電腦，就可掌握大致的維修進度」。

泰億國際維修中心入口。（圖：黃正德提供）

優缺並存 靈活處理

黃正德表示，營運算上軌道，只要能取得做簡報的機會，就有信心贏得客戶的信任。不過這兩年多來體驗了泰國的優點，當然也面臨過棘手問題。優點是「與東南亞其他國家比起來，泰國不排華，我們做起事來也安心一點」。他追加補充，「在這個市場裡，主要競爭對手對於努力的定義與我們稍有不同。只要我們不鬆懈，總有機會到手。」這也算從差異中鑽出機會，利用不同凸顯自我，把特色化成別人眼中的優勢。

缺點則關於文化不同，價值觀相差甚大，在思考邏輯上需要磨合。無論工作或生活都遇見無單一準則的現象，例如到銀行或公家機關辦事，每次得到的答案都不同，浪費時間在原地打轉。

「舉個親身經歷的情況，去銀行洽公，臨櫃行員放下我的業務去幫助隔壁同事，就讓我站在那乾等。協助同事是熱心的表現，但卻影響到他人的進度。」

部份同事在處理交辦業務時，「常只想到明天，沒想到後天」。比喻只看到眼前，遇到問題沒能及時回報或積極尋找答案，等到截止日才說出難處，拖延進度。 危機處理就是最現實的考驗，2017年底至今年初有三個月的時間發生爆量訂單，約為現階段公司產量的兩倍。「如不解決問題，我就沒能在市場中凸顯差異。我的工作職責就是找出因應方案、執行、優化、追蹤、完成，在主架構不變的情況下不停修正，追求泰億國際與簽約廠商及最終端客戶皆大歡喜的局面。」維修工程師非產線作業員，須具備特定知識與技術，如只是突來的假性需求，增聘只會在需求消失後造成人事負擔。

「初步安排技術人員加班，支援人員協助品管。同時也協調台北母公司技術支援，先行準備好必要文件，必要時可儘速跑完流程，兩日內可加入陣容。」

認清定位 穩定踏實

辦公室外的生活簡單也愉快，「泰國挺適合退休養老，包容性高，步調慢，大家看起來都樂觀，也讓自己不那麼緊繃」。他謙虛地說，自己也不算有多大的成功，只是剛好可把自己之前的經歷運用在目前的工作上。有多少能力與資源，就做多少事。如真要來這裡創業或工作，「我認為語言能力很重要，無論是英語或泰語。公事往來可使用英語，但泰語是生活必備。現在接觸泰國語言與文化的管道很多，當你有了這項能力，就顯示差異性。提到泰國，你就很容易被別人想起，那便表示機會增多」。

把自身的經驗、能力與資源視為一架飛行器，你可能是滑翔翼、商務客機，或是戰鬥機，我們駕駛它在人生中不斷起飛與降落，到處飛翔探索人生。每架飛行器的規格不同，各有巧妙，飛行距離、時間、方式或功能隨之調整。認清自己，才能著手表現差異性，降低在職場上被取代性。每個階段的累積都有可能將飛行器升級或轉型，又是另一層面的量力而為。

職場上常見滑翔翼也想戰鬥，能力與資源不足又要越級挑戰，不僅要欺騙自己，也得催眠他人。掌握自我特色，凸顯獨特性，務實才是正途，找到最適合的角度，等待時機在每次逆風時高飛，前進新南向。