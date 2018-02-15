瞭望之窗》「平昌冬奧」與「魅力外交」

一旦「平昌冬奧」和後續的帕奥結束，川普政府很有可能立即恢復與韓國的聯合軍演。果真如此，金正恩亦可再用飛彈試射反制，因為4月15日是北朝鮮國父金日成誕辰，也是金正恩接任北朝鮮勞動黨總書記六週年，平壤絕無示弱空間。這些變數皆非文在寅所能控制。

托克維爾

英國王妃凱特、加拿大總理杜魯多、法國總統馬克宏、教宗方濟各，這些全球知名領袖與人物有什麼共同特色？他們都是國際政治裡所謂「魅力外交」（Charm Offensive）的箇中翹楚。但他們施展的魅力，多係建立在外貌、衣著、談吐、睿智、人道、關懷等正面要素之上。另一種「魅力外交」則是植基於運用經貿誘因、政治權力與外交影響，來掩飾背後真正的野心與企圖，例如中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭的「銳實力」（sharp power），就是用滲透、分化來干擾特定國家內政，進而形塑、包裝其對中、俄兩國的良好印象。

國際政治有關「魅力外交」最新的例子，就是正在韓國平昌舉行的冬季奧運。

「平昌冬奧」舉行時機點，夾雜了紛擾年餘的朝鮮半島緊張情勢此一重要變數。就在劍拔弩張、瀕臨衝突之際，「平昌冬奧」彷彿給詭譎多變的東北亞危機帶來一線和平曙光，而主導這場「魅力外交」實境秀的主角，竟然不是眾人耳熟能詳的美國總統川普，而是北朝鮮領導人金正恩和韓國總統文在寅。

金與正並與文在寅舉行會談，親手面交金正恩的書信，邀請一心想要與北朝鮮和解的文在寅訪問平壤。（AP）

從新年談話拋出南北韓共同出席「平昌冬奧」開始，金正恩顯然掌握了話語權，但一個巴掌拍不響，文在寅的配合演出也是關鍵。至此，這場理應單純的體育賽事沾染濃濃的政治和外交氣息。

金正恩派出妹妹金與正出席奥運開幕式，這是金氏家族成員罕見地和美國副總統潘斯、日本首相安倍等人同台畫面，如此歷史性的鏡頭少不了外界給予放大鏡檢視的機會。此外，金與正並與文在寅舉行會談，親手面交金正恩的書信，邀請一心想要與北朝鮮和解的文在寅訪問平壤。文在寅算是沒有見獵心喜得立即接受邀請，只表示希望能創造「適當條件」讓他能夠成行。所謂「適當條件」，當然指的就是川普的首肯。

金與正訪韓期間，媒體緊迫盯人，反對北朝鮮的抗議示威群眾也形影不離。從事後媒體報導的角度分析，冬奧賽事尚未鳴槍，金與正和來自平壤的運動員、啦啦隊們搶盡鎂光燈焦點，儼然已先為北朝鮮贏得一面外交金牌。

潘斯代表川普出席「平昌冬奧」開幕式，但先造訪東京與安倍會談，烙下狠話不容許平壤「綁架」奥運、分化美韓關係，還重申「北朝鮮必須放棄發展核武」的談判底線。華府當然知道平壤打「平昌冬奧」這張牌背後的政治算計，也不容文在寅成為金正恩主導這場戲的配角。但南北韓打出「和平奥運」如此政治正確的價值牌，川普也只能識相地暫停對金正恩的文攻武嚇以及美韓聯合軍演。

金正恩派出妹妹金與正出席奥運開幕式，這是金氏家族成員罕見地和美國副總統潘斯、日本首相安倍等人同台畫面，如此歷史性的鏡頭少不了外界給予放大鏡檢視的機會。（REUTERS）

但這真是金正恩「魅力外交」攻勢的成功嗎？文在寅投下的政治資本賭注會賺還是賠？川普的下一步又將如何？

朝鮮半島局勢真能在「平昌冬奧」之後轉危為安嗎？除了媒體為了收視率刻意炒作金與正訪問韓國的旋風，甚至還將這位金氏家族的公主比喻成北朝鮮的「伊凡卡」，盛讚平壤「魅力外交」的成功，但韓國內部民意的評價卻是呈現兩極化反應。文在寅近期的國內支持度首次跌落六成，主因在於民眾對其處理經濟與改革速度過慢的不耐，以及對平壤的挑釁過於軟弱。此外，去年一整年朝鮮半島情勢的變化，多由川普與金正恩主導，韓國形同被邊緣化。川普多次揚言不排除對平壤動武，置韓國安全於北朝鮮的炮火下，這也是文在寅欲藉由「平昌冬奧」搶回主導權的主要戰略思考。更何況，如果「平昌冬奧」圓滿結束，文在寅還可以接著操作訪問平壤與金正恩會面議題，如果操作順利，亦可扳回國內支持度。

但文在寅的盤算能否如願，必須跨越川普和金正恩這兩道關卡。對川普而言，現階段白宮的戰略考量已經不是南北韓能否進行和談，進而為朝鮮半島情勢帶來長久和平穩定而已。因為中間最大的變數是很可能重蹈過去的覆轍，那就是就算最後平壤重回談判桌，還是不會以放棄發展核武與飛彈為條件。況且川普在這點上已經再三強調他不會犯過去美國政府「誤信平壤誠意」的錯誤。

文在寅的盤算能否如願，必須跨越川普和金正恩這兩道關卡。（AP）

尤有甚者，川普政府面對最大的挑戰就是不能給金正恩拖延時間的機會。去年平壤數度進行長程洲際彈道試射，姑且不論其技術成熟度能否真的觸及美國本土，令美國驚訝的是北朝鮮飛彈技術進步的「速度」，特別是飛彈重返大氣層的技術突破，以及可以攜帶輕型核彈頭的事實，去年的氫彈試爆同樣讓華府感到芒刺在背。換言之，如果華府再任由平壤藉由南北韓和談爭取到更多時間來精進其核武與飛彈技術，而且最後談判仍無疾而終，其代價恐怕不是川普所能承擔。更何況國際對平壤的經濟制裁已經收到若干成效，這也是迫使金正恩改弦易轍的主因。

因此日前傳出白宮正研擬對北朝鮮採取「先發制人」攻擊，卻被金正恩巧妙地用「平昌冬奧」阻撓。川普政府只能發動宣傳戰，來化解金正恩企圖分化美韓關係之舉。一旦「平昌冬奧」和後續的帕奥結束，川普政府很有可能立即恢復與韓國的聯合軍演。果真如此，金正恩亦可再用飛彈試射反制，因為4月15日是北朝鮮國父金日成誕辰，也是金正恩接任北朝鮮勞動黨總書記六週年，平壤絕無示弱空間。這些變數皆非文在寅所能控制。

文在寅出身韓國進步派陣營，他的前任總統金大中和盧武鉉都在任內訪問北朝鮮，與金正恩父親金正日會晤，這也是文在寅自競選時就宣示的決心。盧武鉉任內正是因為積極推動對北朝鮮的「陽光政策」，與當時美國小布希政府關係不睦。但如今情勢更為複雜，文在寅欲藉由親訪平壤來創造自我的歷史定位，要過川普這關恐非易事。金正恩也很明確地將南北韓和談與放棄核武切割，目的就是在製造川普與文在寅的嫌隙與分裂。

一旦「平昌冬奧」和後續的帕奥結束，川普政府很有可能立即恢復與韓國的聯合軍演。果真如此，金正恩亦可再用飛彈試射反制，因為4月15日是北朝鮮國父金日成誕辰，也是金正恩接任北朝鮮勞動黨總書記六週年，平壤絕無示弱空間。（AFP）

在此情況下，文在寅若堅持「走自己的路」，難度將比盧武鉉來得高。6月韓國將舉行地方選舉，8月是光復節，這兩個時間點都是文在寅可以操作兩韓改善關係的時間點，即使無法親訪平壤，也可派出特使先行斡旋。可以肯定的是，文在寅會向川普政府發動說服工作，另一方面操作有利己身的國際輿論，不致於甘冒與美國翻臉的風險。

至於川普，在奥運外交這波角力結束之後，面臨的決策困境將更為嚴峻。除非金正恩先行挑釁，否則華府對平壤「先發制人」、進行「第一擊」的正當性就不夠強烈。但川普政府亦不可能在「北朝鮮必須放棄發展核武」此一底線上有所妥協。可以預見，朝鮮半島局勢在「平昌冬奧」之後，非但欠缺轉危為安的足夠力量，反而充滿更多不確定性。