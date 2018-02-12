政治的日常》改變日本的總理們：制憲總理伊藤博文 （上）

伊藤博文深感德意志爭取獨立的憲法根源，比起英國的民權發展，更接近當前日本的實際狀況。有執政經驗並且和自由民權運動交過手的他，認為即使像「鐵血宰相」俾斯麥這樣的人物，也會因為受限於國會的壓力，而有許多當為而不可為之事。因此他深深感覺，日本未來立憲的選擇，只能是德國，英國的普通法制度、民權和自由傳統，不可能移植到日本。當然，伊藤的決定早有心證。

李拓梓

伊藤博文是明治時期最重要的政治人物，也是日本有了憲法制度之後，第一任閣揆。那一年他四十四歲，至今為止，都是史上最年輕就擔任內閣總理大臣位置的人。

他年輕的時候叫做伊藤俊輔，出身長州，是吉田松陰的「松下村塾」門下弟子。他原來是佃農之子，後來因為被收養，成為下級武士。因為年輕的關係，「松下村塾」的就學期間，他一直在年紀稍長的高杉晉作、木戶孝允麾下當跟班。他劍術很差，但做事細心、任勞任怨，因此頗得長輩的喜愛，吉田松陰就認為伊藤很有政治頭腦。據說長州志士攻擊品川的外國使館群時，伊藤博文就是那個記得帶剪刀，才讓這些被擋在鐵絲網外的糊塗志士們，得以進入使館區放火的人。

伊藤博文接任總理之前，就已經參贊機要，他因為曾經偷渡去英國，喝過一點洋墨水，因此會講英文。維新之後他被派為兵庫縣知事，負責神戶港的外國人事務。低階武士「足輕」出身的他，可以跟像是他自己出身的長州毛利家等藩主們平起平坐，也證明了時代因為維新的關係，而有了巨大的改變。

伊藤博文是明治時期最重要的政治人物，也是日本有了憲法制度之後，第一任閣揆。（圖：網路）

明治初期的中央集權體制確立，伊藤博文參與甚深，無論是「廢藩置縣」、「徵兵制」或者「殖產興業」，他都有很深的參與。因此，隨著「維新三傑」木戶孝允、大久保利通和西鄉隆盛因為各種原因而死去，伊藤博文這一代，就躍上了歷史舞台，開啟了明治維新的下半場改革工作。其中最重要的一件事情，就是建立一個憲政國家。

當時的輿論有兩種看法，兩派為首的，又剛好是兩位銜命立憲的「國憲審議官」。大隈重信倡導的「急進派」，因為對自由民權運動的同情，又受到美國獨立宣言的影響，主張盡快開設國會，引進民主制度；而伊藤博文這一邊的「漸進派」，他們認為國家的近代化，首先必要的就是秩序的維繫。

隨著立憲的腳步加劇，兩派的衝突越來越激烈，尤其伊藤博文從大隈重信的意見書中，提出了「政黨政治乃是立憲政治的本質」時，伊藤幾乎無法忍受，他認為這是把君權轉移給人民，大隈這樣做，根本只是在幫自己同情的自由民權運動組閣鋪路。

兩派衝突終於在明治十四年（1882）爆發，起因是即將卸下「北海道開拓使」職務的黑田清隆，把官署的土地以便宜的賤價，販售給由當時大商人五代友主導的「關西貿易商會」，引起輿論「賤賣國產」的批評。黑田清隆為了反擊，指控這場風暴的起因，是因為大隈重信和過從甚密的三菱財團岩崎家，沒有得到想要攫取的利益，才發動反撲。伊藤博文也見縫插針，藉機攻擊大隈重信，說這場風暴是因為有人想要把民權運動家拉近政府，擴張自己的影響力，才造成政局的紛亂。

隨著「維新三傑」木戶孝允、大久保利通和西鄉隆盛因為各種原因而死去，伊藤博文這一代，就躍上了歷史舞台，開啟了明治維新的下半場改革工作。其中最重要的一件事情，就是建立一個憲政國家。 （圖：網路）

經過一場大亂鬥，在御前會議上，眾人作成了要大隈重信辭去職務的決定。不過弔詭的是，會議中同時也停止了北海道官產的出售，並且同意給設置國會九年的緩衝期間，這個事件也被稱作「明治十四年政變」。只是，負責憲法的伊藤博文，處境並沒有因為「急進派」被趕出政府而好過一點。在光譜的另一邊，根本反對設置國會的保守派對伊藤的決定處處掣肘，伊藤得到一張憲改的空頭支票，但手上卻沒有任何可以解決問題的工具。

為了增加自己主張的強度，伊藤博文決定出訪歐洲，看看先進國家到底怎麼處理憲政議題。1882年三月，他從橫濱出發，展開兩年的「政體調查」之旅。這是他繼年輕時偷渡到英國、維新之初跟著「岩倉使節團」出訪後的第三次出訪。他先到普魯士，跟當時享有盛名的幾位憲法學者見面，領受到憲法應該因為國家歷史淵源而設計的啟發，接著才前往英國。

由於早已心有所屬，伊藤深感德意志爭取獨立的憲法根源，比起英國的民權發展，更接近當前日本的實際狀況。有執政經驗並且和自由民權運動交過手的他，感到即使像「鐵血宰相」俾斯麥這樣的人物，也會因為受限於國會的壓力，而有許多當為而不可為之事。因此他深深感覺，日本未來立憲的選擇，只能是德國，英國的普通法制度、民權和自由傳統，不可能移植到日本。當然，伊藤的決定早有心證，從他跟大隈重信鬧翻開始就知道了。

岩倉使節團左起木戶孝允、山口尚芳、岩倉具視、伊藤博文、大久保利通。（圖：網路）

回國之後，心意已決的伊藤開始著手憲法規劃。這段期間，日本也因為跟清、韓等區域國家一系列衝突，而登上了世界輿論的版面。擔當大任的伊藤博文在其中運籌帷幄，得到了很高的聲望。政治上廢除了自古以來的太政官後，接下來的任務就是要選出第一代總理大臣。在這次選擇中，呼聲最高的，就是伊藤博文和公卿出身的三條實美。

三條實美是幕末最支持攘夷的「七卿」之一，維新之後也曾經因為血統和聲望之故，一度主持國政。他有高貴的藤原家貴族血統，跟足輕出身的伊藤出身有著天攘之別。但是三條實美個性懦弱，經常猶豫不決，尤其在「岩倉使節團」出訪期間，三條壓不住西鄉隆盛征韓倡議，最後還稱病不出的印象，實在讓人搖頭。

在決定內閣總理大臣的會議上，幾乎所有薩長人士，都站在伊藤博文這邊，伊藤的好兄弟井上馨，甚至提出了「總理一定要會講英文」這樣的說法，認為在內外交逼的情勢下，只有嫻熟內政、外交的伊藤，而非血統純正的三條，才能勝任總理職務。

這樣的說法雖然隱含著薩長志士們對於自己人的偏心，但陳述的也是十九世紀帝國主義流行時代，現代日本的建立者對國富民強的期待。1885年，會說英文、擁有洋務經驗、參與多起改革的伊藤博文，在一番波折後，正式成為第一位總理大臣。不過因為憲法的制定還沒完成。內閣總理大臣伊藤博文的權力很小，只能說是首席國務大臣，連閣僚的任免權都沒有。（未完）