南亞觀察》關於登山：看看印度，想想台灣（下）

1953 年，紐西蘭籍的艾德蒙希拉里（Edmund Hillary）以及尼泊爾本地的丹增諾蓋（Tenzing Norgay）一起登上了海拔 8848 米的珠穆朗瑪峰之巔，到達了地表的最高點，也是人類所踏足的最高處。這項創舉不只開創了新的世界紀錄，也啟發了印度的登山夢。

（圖片來源：https://goo.gl/z3hdBq）

◎林子毓 / 自由撰稿人

印度的登山歷史

印度獨立以前，以及獨立初期，曾有幾個著名遠征隊，也曾有少數人有機會參與登山遠征的活動。但真正開啟印度登山事業的分野，是在 1953 年人類首次登上珠穆朗瑪峰（Mt. Everest）的那一刻。

（圖左為艾德蒙希拉里，右為丹增諾蓋。圖片來源：https://goo.gl/9NJMWv）

1953 年，紐西蘭籍的艾德蒙希拉里（Edmund Hillary）以及尼泊爾本地的丹增諾蓋（Tenzing Norgay）一起登上了海拔 8848 米的珠穆朗瑪峰之巔，到達了地表的最高點，也是人類所踏足的最高處。這項創舉不只開創了新的世界紀錄，也啟發了印度的登山夢。

對於登頂人之一 － 丹增諾蓋此人的出生地並無確定說法，一說於西藏，一說於尼泊爾的坤部山區（Khumbu），唯一確定的是，他早年生活在坤布的雪巴聚居地，至於真正開啟登山事業，則是他移居大吉嶺（Darjeeling）之後的事。

（印度第一個登山訓練中心 － 喜馬拉雅登山訓練中心。圖片來源：https://goo.gl/jHLeB6）





1947 年印度獨立後，大吉嶺成為印度西孟加拉邦（West Bengal）的一個地區。當數年後丹增諾蓋登上珠穆朗瑪峰，印度也與有榮焉。隔年 1954 年，時任印度總理尼赫魯決心點燃印度青年的登山熱情。他邀請丹增諾蓋在大吉嶺成立印度第一個登山訓練中心 － 喜馬拉雅登山訓練中心（Himalayan Mountaineering Institute，HMI），並由丹增諾蓋負責指導野地訓練，將攀登技術帶入印度。數年之間，HMI 訓練了一批登山人才，甚至完成了數個七千米的高峰的遠征，至此開啟印度輝煌的登山歷史。

IMF 的成立

說到印度的登山歷史，不能不提 IMF 的成立沿革。IMF 是印度登山基金會 Indian Mountaineering Foundation 的縮寫。起初是在 1957 年，因應世界第六高峰─卓奧友峰（Mt. Cho Oyu）遠征隊而生的組織，名為「贊助委員會」（Sponsor Committee），負責尋找登山的經費。隔年遠征，印度成功登頂卓奧友峰，拿下了印度國家史上第一座八千米高峰，激起印度社會對登山的信心。

之後一年，該組織再次更名成「遠征珠穆朗瑪峰贊助委員會」（Sponsoring Committee of Everest Expedition），組織珠穆朗瑪峰的遠征隊，雖然隊伍最終在距離峰頂僅幾百米的地方遺憾撤退，但印度登山隊的實力已不再被忽視。又幾次更迭後，終於在 1961 年，該委員會註冊為一個永久組織，將總部設在印度首都新德里，並由國家負責運作 － 這便是 IMF 成立的由來。

（IMF 的 LOGO。維基共享）

IMF 掌管所有在印度境內高山遠征隊的審核。印度境內的高山多半分布在喜馬拉雅山脈，喜馬拉雅山脈的山多在印度與中國的交界，涉及敏感軍事區，需要申請特殊的許可證（Inner line permit）才能進入，但不論需不需要特殊許可證，登山者都必須向 IMF 申請許可，拿到來自 IMF 的證明，才能合法入山。

IMF 最重要的意義，是對印度的登山發展的加持。它不只負責向國會爭取資金與募資，也負責遠征隊的組織、徵選與訓練。透過 IMF，由政府擔起遠征隊的龐大開支，再配合以完善且尚稱透明的訓練管道，印度給了平民登上世界高峰的機會。IMF 的成立，對一般印度平民來說是不可或缺的。

印度登山人才的培育

1961 年，IMF 成立同年，另一座登山訓練中心，繼 HMI 之後也在喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）落成，這座訓練中心位在美麗的高海拔小鎮馬納里（Manali），四周松林溪流環繞，往高處走，則是連綿雪山。之後十數年，類似的訓練中心相偕成立，在北阿坎德邦（Uttarkhand）有尼赫魯登山訓練中心（NIM）、在阿魯納洽爾邦（Arunachal Pradesh）有國家登山運動中心（NIMAS）… 等，幾乎喜馬拉雅山分布在印度的每一段山域上，都設有一到兩座訓練中心。

這些訓練中心，提供滑雪、飛行傘、泛舟、登山等專業訓練課程。在登山領域，又分基礎攀登訓練（BMC）與進階攀登訓練（AMC），視中心專業，有時還會有山域搜救與培訓登山指導員的課程等。這些訓練中心或許比不上歐美的高規格，但五臟六腑俱全，比如 BMC 的課程規劃，遵從 UIAA（國際登山協會）的規範，課程內容從一般登山常識，到岩攀、雪攀、冰攀都有涵蓋。足夠將沒有任何登山基礎的人，訓練成擁有基礎知識與技能，並對於高山攀登有大致全幅想像的入門人才。

（國家少年軍團參與登山訓練。圖片來源：https://goo.gl/znG3Q7）





重要的是，參加訓練，幾乎沒有門檻。除了年齡限制在 16－37 歲之間，只要你是印度公民，便能以莫約 100 美元廉價學費，包吃包住包裝備的參與將近一個月的課程。若學員來自經濟有困難的家庭，也能申請全額補助參加。同時，由於這些中心都是國家成立的機構，每期也都會選送來自國家少年軍團（NCC，National Cadet Corps）的成員來參加。印度打破貧富藩籬的努力，在登山訓練的領域，值得推崇。

若學員成功在 BMC 課程取得 A 級證書，便能報名參加進階的 AMC 課程，除了學習進階的冰岩攀登技能外，AMC 課程會教授自主組織遠征隊的實務，並實際以一座五、六千米的高山做規畫及實行。意味著，一個月的訓練裡，學員將有機會真正組織一次遠征隊，攀登雪峰！

這樣系統化的人才訓練，也與 IMF 的運作緊密結合在一起。每年，IMF 會組織許多高山遠征隊，成功通過 BMC 訓練的，可以報名 6500 米以下的高山遠征隊的甄選。6500 米以上的高峰，則要成功完成 AMC 訓練的人才能報名。

（印度最早的軍方登山訓練中心－HAWS 高海拔作戰學校。圖片來源：https://goo.gl/HCDv8L）

由於在印度的登山活動與技能涉及敏感的邊界問題，印度對於軍隊裡登山人才的培育同樣不遺餘力，不只上述各中心大多由軍方與地方政府共同掌控，軍方也有數個高級登山訓練中心，事實上印度最早的訓練中心－ HAWS 高海拔作戰學校（High Altitude Warfare School）早於 1948 年便成立，常年訓練出出類拔萃的登山人才，甚至能協助執行歐美等外國團體的登山訓練。

印度的登山成就

在這樣有系統的人才培育下，過去 50 年，印度的登山成就，對比其相對弱後的經濟與民生景況，達到了令人難以想像的高度。

（2016 年，印度國家少年軍團為世界第一批登上聖母峰的女兵。圖片來源：https://goo.gl/r4Xser）

1965 年，印度遠征隊首次登上珠穆朗瑪峰頂；1974 年，印度－西藏邊界警察組成的遠征隊，第一次攀登上了 Shivling 峰，Shivling 是一座海拔僅 6543 米的雪峰，但攀登難度很高，登上此峰證明了印度在技術攀登領域的實力；1977 年，印度陸軍的遠征隊首度登上了世界第三高峰，同時也是印度第一高峰的金城章嘉峰（Kangchenjunga）；1984 年，第一位印度女性登上了珠穆朗瑪峰；2003 年，Kushang Sherpa 成為世界第一個從珠穆朗瑪峰三面路線登頂的人；2005 年，印度遠征隊首次登頂八千米之一的西夏邦馬峰（Shishapangma）；2009 年，三支方別由 HMI、印度陸軍等組成的遠征隊，登上了三座八千米高峰：珠穆朗瑪峰、道拉吉裡峰（Mt. Dhaulagiri）、馬卡魯峰（Mt. Makaru）；2011 年，一支印度遠征隊首次登上了馬拉蘇魯峰（Mt. Manaslu）；2012 年，一支由 7 位印度女軍官組成的隊伍，全員登頂珠穆朗瑪峰…，而印度在登山領域所獲得的成果當然不止於此間描述。

看看印度，想想台灣

筆者有幸參與印度的登山課程，同期的印度同學，許多對登山是一無所知的，但他們帶著攀上世界頂峰的夢來到訓練中心。對他們來說，登上聖母峰不是夢想，而是一條有途徑可循的康莊大道。當他們認識來自附近貧窮農村，卻透過中心訓練，登頂過珠穆朗瑪峰的中心指導員（還不只一位！有的還不只一次！），更堅定自己夢想實現的可能。

行筆至此，筆者不覺對比台灣的登山景況，深覺可惜。

（臺灣第一高峰－玉山主峰。圖片來源：https://goo.gl/8eqB9W）

台灣擁有世界密度最高的高山群，不亞於海外的登山資源。島內人才薈萃，難度很高的縱走與中級山，多有應付自如的登山好手。登山健行，也是許多人生活的重要休閒活動，多如牛毛的健行老手，不論是定向定位、繩索架設、野外求生，乃至全盤的登山規劃無有不知，郊山百岳，如囊中探物。

我們家底豐厚，起步點不知道高了印度多少，卻僅止於此。缺乏政府的強力支持，我們不只缺乏訓練的資金與機會，沒有足夠資金計劃遠征，連通往頂峰的「通道」都看不到。

（雪霸國家公園內降雪的大霸尖山與小霸尖山。圖片來源:https://goo.gl/hhQcyK）

台灣高山冬季才有雪，少數民間登山團體在短促的冬季自組雪地訓練，但畢竟時間較短，強度與時間大多略顯不足，缺乏「沉浸」式的學習的機會。有雪季節的短暫，也讓我們少有機會能夠複習所學。若一年只能訓練一次，還有學完遺忘的風險，有多少人願意在初期就投資金錢在不便宜的攀登裝備上？又有多少人能夠自費到有雪的國外長期訓練？

印度的訓練中心在訓練期間提供全套攀登裝備，舉凡冰斧、冰爪、雪靴、吊帶、繩索等無一不有，學員能夠學習使用這些裝備，待之後真正有興趣，再自行購買也不遲。雖說台印的經濟水平不同，但與訓練基地易得性的問題一平衡，貼心的印度政府倒是解決了這個問題。

在台灣，就算攀登者順利通過訓練，擁有了攀登技能，世界巔峰仍舊遙不可及。從玉山到珠穆朗瑪峰，其中的差距不是一次遠征隊而已。攀登者需要很多次遠征隊的實務練習，才能熟悉繩隊的操作、不同地形的攀登技巧、緊急狀況如雪崩、迷途等的處理，並逐步從不同高度的山峰中了解自身在不同海拔的身體表現等等。

（雪山攀登需考慮地形、裝備和許多狀況。圖片來源:https://goo.gl/RvpX8K）

但參與遠征隊並不簡單。若是自組隊，首先面臨的是經費問題，機票、許可證、食物、嚮導、裝備…，一次遠征動輒十幾二十萬可能都不夠。比如爬一次珠穆朗峰，光是付給尼泊爾政府的許可證，就高達 30 萬台幣。若不是自組隊，通常就得仰賴民間團體或企業支持，不僅可惜機會少得可憐，也經常是直接攀登八千米頂峰的計畫，缺乏在不同地形海拔自我訓練的機會。而一個人能有幾次參加遠征的機會？

最後，感受最深的是，我們看不到通往頂峰的「通道」。（這或許發生在台灣各領域的體育界？）缺乏國家的支援與訓練途徑，大多數的我們，我們連最簡單的「作夢」都做不到，沒想過將近四千米的玉山之外的世界，沒想過我們也許有能力能夠登上世界頂峰。

當然，台灣政府是否該參與並支持登山人才的培育？以及，如果要做，政府該做到怎樣的程度？這些議題都值得討論，並且在台灣也該因地制宜而有不同選擇。不過近期台灣政府不惜封山，美其名防止山難，卻斷送台灣攀登者自我躍進的訓練機會，也不檢討搜救系統與自費爭議等真正造成搜救資源浪費的問題。台灣要進入世界頂尖攀登家的領域，前路不只漫漫而已。

本文經授權轉載自南亞觀察 關於登山：看看印度，想想台灣（下）