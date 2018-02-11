自由開講》人生無常 珍惜當下

◎鄧鴻源

此次花蓮大地震，造成許多人命與財產損失，令人感傷， 警消人員的辛勞，尤其令人敬佩，其中一些科學常識也不可不知。

據報導，2月6日花蓮發生規模6.0強震，花蓮吉安火車站附近的 監視器拍到強震當下，遠處天空出現一道時間很短暫的光芒， 有人認為應該是電纜拉扯走火，其實不是。

2月6日花蓮發生規模6.0強震，花蓮吉安火車站附近的監視器拍到強震當下，遠處天空出現一道時間很短暫的光芒。（圖擷取自台灣颱風論壇）

這種發生在地震發生時的可見光叫做「 地震光 」，是一種自然現 象，物理學名叫「壓電效應」（Piezoelectricity ），是電介質材料中一種機械能與電能互換的現象。當對壓電材料施 以物理壓力時，材料體內之電偶極矩（Electric dipole moment）會因壓縮而變短，此時壓電材料為抵抗這變化會在材 料相對的表面上產生等量正負電荷， 如果正負電荷量累積到一定程度，就會發出閃光 。我們有時在夜晚突然會看到遠方天空出現一道閃光， 就是雲中放電的現象。

地球內部的組成–石英與矽酸鹽岩石等晶體，就是最好的壓電材料。 當地殼板塊受到地涵流體對流作用而移動時，就叫做板塊運動，板塊 運動就是巨大物理壓力，會使岩石晶體因為互相推擠、產生靜電摩擦 而使正負電荷分開。板塊在互相摩擦時也在累積彈性位能，如同拉弓 箭一樣，超過彈性限度時就會斷掉而釋放彈性位能變成動能。

因此，如果每年常發生地震，反而比較安全，因為板塊之間擠壓所產 生的彈性位能分批被釋放；如果某一年或連續幾年很少發生地震， 可能就比較危險，因為板塊之間的彈性位能會大量累積，一旦突然發 作就比較可怕，九二一與這次地震便是如此。 其實常發生地震的星球是「健康」的，表示我們地球還很有「活力」 ，可以不斷地產生地熱、溫泉與石油等天然資源供人類利用。

只是我們要懂得防範於未然，將災害降低到最小。建築商人尤其要有 良心，不可偷工減料，才能減少地震的損失，否則應受到重罰。 為政者不應放任業者打掉一樓隔間或增建違章建築， 否則理應被彈劾。此外，科學教育也很重要， 不要讓民眾如古人那樣迷信，以為地震是「地牛翻身」， 畢竟地球內部怎麼會有那麼大隻牛？地震光的常識也是如此， 沒有神秘可言。

值得非議的是，藍營一些人士假借天災抨擊小英政府說：「 得不配位」「花蓮倒了，政府是否也會倒？」「 為何此次花蓮地震捐款不到台南地震捐款的五分之一？」 顯示這些人心中狹窄，不知感恩，充滿仇恨與忌妒心，還活在威權崇 拜又落伍的時代中，令人不齒，即使人長得漂亮又有何值得恭維？ 心美最重要，不是嗎？試問，做一位有格調的公民有那麼難嗎？

反觀此次天災，有警消人員的家人即將告別人間，卻因為自己任務在 身，無緣見其最後一面，也有警消人員不眠不休救人， 最後累得趴在椅子上倒頭就睡，網路紅人「館長」 陳之漢慨捐一百萬元， 台積電張董夫人第一時間趕赴現場了解如何協助災民重整家園， 更有位拾荒老婦人，捐助兩箱泡麵給災民，這些人都是人間活薩， 必有福報，那些幸災樂禍的藍營人士，難道不會感到羞愧嗎？

此次花蓮大地震讓人覺得人生真的很無常， 因為你不知道下一秒鐘將會發生什麼事， 也不知道下一分鐘的你或你的親人、朋友是否健在，所以正視無常， 珍惜當下，隨時做好準備，防範於未然，並存好心、說好話、 做好事，盡己所能幫助他人，才是我們所能做到的事。

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（大學教授）

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