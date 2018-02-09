一級嘴砲》大麻冷知識

大麻的用途分為醫療和娛樂用，前者不由分說，後者的「娛樂用」才是某些國家爭議的論點，要不要開放？要怎麼開放？要怎麼管制開放？社會共識的凝聚需要很漫長的時間。此時此刻，大麻還是大麻，燒起來依舊會讓人「ㄎㄧㄤ」。

一級嘴砲技術士

我們常常能在新聞版面上看到「大麻」的報導，哪裡又查獲非法種植、何人又進行非法交易，不過，身為一個設施園藝的農業從業人員，記者朋友們老把持有者的種植技術吹捧的天花亂墜，什麼科技水耕啦、光電農業啦，似乎會種植大麻就像是登陸火星一樣地神奇，真叫農業相關科系的學生和農民情何以堪。在我的觀點，大麻就是草，比起去種植大麻，那些埋首在農田裡，為我們培育美味蔬果的研究人員才該是被表彰的一群。

大麻，生物分類法當中是歸屬於大麻科植物，將大麻雌花和葉片乾燥後使用，打從石器時代開始，以知用火的土人已經知道大麻的使用方式，現在則透過加工技術製成大麻樹脂，也就是濃縮大麻來利用。大麻的主成分為大麻酚、大麻二酚、四氫大麻酚，不同的大麻品種之間，這些成分的比例也不盡相同。其中的「四氫大麻酚」則會刺激哺乳動物的腦部分泌大麻素，進而抑制疼痛和產生幻覺。

不過，四氫大麻酚也有天然提煉和人工合成兩大類，人工合成的效果最強，危險性也最高，如果大麻除罪化，「天然」、「有機」、「真大麻」、「純手工」等字眼大概又會成為文青或左膠的愛用詞彙。

有些日本神社的麻繩，用的就是大麻的植物纖維。（來源：維基百科）

大麻是一項古老的植物，自從古人發現了大麻的特殊性後，有部份是當成祭祀神明之用，例如印度的印度教或是日本的神道教。由於燃燒或加溫時會讓人「ㄎㄧㄤ」掉，神道教的祭祀人員就認為大麻裡頭有神明的依附，並把乾燥後的大麻編織為「注連繩」，高掛在廟宇的屋簷、鳥居的下方、神轎的周邊，或是家中神明廳的擺飾，藉以阻絕穢物、四境平安。在古早時代，現在四國德島縣的區域就有許多野生大麻，鳴門市的「大麻比古神社」、「靈山寺」還留有相關的產物。

順帶一提，知名運動飲料「寶礦力」的日本母公司「大塚製藥」，他們就是發跡於德島縣，前身是管理大麻的士族，今天的主力業務就是在美國生產和研發大麻製品。一脈承傳，真正的老祖宗智慧。

由於大麻具有讓人產生幻覺的特性，大麻的種植和加工是受到聯合國的管制，在世界上只有兩個國家是真正的「大麻合法化」。第一個是烏拉圭，主力推手就是大家都聽說過的「世界最窮的總統」何塞．穆西卡，他在2013年讓烏拉圭成為世界第一個大麻合法化的國家，他期盼大麻脫離黑市交易，期盼這項禁忌但又為人需要的植物能讓烏拉圭脫離貧窮。第二個將會是美國，美國某些州已經針對大麻的合法化進行立法討論，大麻的合法化只是時間的問題。

企圖利用大麻脫貧的何塞．穆西卡。 （來源：新聞畫面）

看到這裡你一定會問，荷蘭呢？

多數人以為大麻在荷蘭是合法的，其實這是錯誤的訛傳，使用大麻在荷蘭依舊是違法，只不過，荷蘭把吸食大麻「非罪化」，意即吸食大麻屬於違法的行為，但不會因此取締你，也不會因這項行為把你定罪。在荷蘭吸食大麻並沒有「合法化」，它不過是把吸食大麻「除罪化」，如果是私自種植、加工或製造，在荷蘭依舊屬於重大犯罪。 經過聯合國的統計，大麻成癮者約佔全球人口的2.5％，人數是古柯鹼、海洛因等一級毒品成癮者的10倍，醫學上也證實大麻會造成腦部損害，進而影響記憶力和肢體協調；長期使用則會造成呼吸道損害、精神疾病加劇、性功能障礙、致癌等危害。腦殘還有藥醫，雞雞硬不起來可就是悲劇。不過，大麻的另一面則是重要的醫藥用植物，像是癌症或愛滋的安寧，罕見疾病、帕金森氏症等的緩解藥物，大麻被視為維持「人性尊嚴」的最後一帖藥物，地位非常特殊。

大麻的用途分為醫療和娛樂用，前者不由分說，後者的「娛樂用」才是某些國家爭議的論點，要不要開放？要怎麼開放？要怎麼管制開放？社會共識的凝聚需要很漫長的時間。此時此刻，大麻還是大麻，燒起來依舊會讓人「ㄎㄧㄤ」，綁起來依舊掛在神社上，但對於我們來說，也或許多一點的認識，才有助於我們對大麻的管制。